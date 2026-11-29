Цифры условные, ситуация собирательная.

Условия задачи

Производственная компания отобрала два варианта вложить деньги в развитие:

Проект 1 — расширение мощностей по уже выпускаемой продукции, капекс 40 млн рублей

Проект 2 — пробная поставка в новый для компании сегмент, капекс 9 млн рублей.

Доступный бюджет — 45 млн рублей. Денег на обе заявки сразу не хватает, выбрать можно только одну.

Как считали

Все начальные вложения осуществляются сегодня, в момент 0, а чистые денежные потоки от проекта приходят в конце каждого года. Требуемая доходность по обеим заявкам — 20% годовых, горизонт расчета — четыре года. В потоках уже учтены текущие расходы, налоги, закупка оборудования и изменение оборотного капитала, включая запасы и расчёты с покупателями и поставщиками. Продажа активов и высвобождение оборотного капитала в конце срока не предусматриваются: дополнительных завершающих потоков нет. Уровень риска обеих заявок считаем сопоставимым.

Показатель Проект 1 Проект 2 Начальные вложения — год 0, млн руб −40,00 −9,00 Чистый поток — год 1, млн руб 18,00 5,30 Чистый поток — год 2, млн руб 18,00 5,30 Чистый поток — год 3, млн руб 18,00 5,30 Чистый поток — год 4, млн руб 18,00 5,30 NPV при заданной ставке 6,60 4,72 IRR годовая 28,49% 45,89%

Расчёт дал противоречивый ответ: по NPV впереди первая заявка, по IRR — вторая. На совещании мнения разошлись: одни голосовали за IRR: 46 против 28, вроде бы все очевидно. Другие — за рубли приведённой стоимости. Кто прав?

Откуда берётся расхождение

Поток денег для каждого проекта один и тот же, а считают по нему две разные вещи. NPV показывает, сколько стоимости проект добавляет компании с учётом требуемой доходности вложений. Результат выражен в сегодняшних деньгах. Простой пример:

Вкладываем сегодня 100 рублей

Требуем доходность 20% годовых. Значит, через год рассчитываем получить минимум 120 рублей

Проект принесёт 132 рубля через год — на 12 рублей больше требуемого результата

Эти дополнительные 12 рублей в сегодняшних деньгах стоят 12 / 1,20 = 10 рублей

Поэтому NPV = 132 / 1,20 − 100 = 10 рублей. Проект покрывает первоначальные вложения, обеспечивает требуемую доходность и создаёт ещё 10 рублей стоимости на дату оценки.

IRR — внутренняя доходность денежного потока с учётом сроков вложений и поступлений. Если использовать её как ставку дисконтирования для того же денежного потока, NPV будет равен нулю.

Возьмём тот же пример: сегодня вкладываем 100 рублей, через год получаем 132 рубля. Проверим разные ставки:

Ставка дисконтирования Поступление в сегодняшних рублях NPV, руб. 20,00% 110,00 10,00 32,00% 100,00 0,00 40,00% 94,29 -5,71

При ставке дисконтирования 32% получаем точное равенство: сегодняшняя стоимость поступления — 100 рублей, вложения — тоже 100 рублей. Поэтому IRR проекта равна 32%. Нулевой NPV здесь не означает, что заработка нет. Мы заработали 32 рубля на вложенные 100. Просто при требуемой доходности 32% весь этот заработок обеспечивает ровно требуемый результат — дополнительного прироста стоимости сверх него нет.

Две типичные причины разного ранжирования:

· масштаб вложений

· распределение поступлений во времени.

В нашей задаче более крупный проект создаёт больше стоимости, хотя уступает по процентной доходности. Ниже разберу и второй случай: одинаковые начальные вложения, но разные суммы и сроки поступлений.

Причина 1. Разный масштаб вложений

При заданных потоках более крупный проект может создавать больший прирост стоимости в рублях. Проверить это несложно: умножьте все суммы проекта на два. IRR не изменится вообще, а NPV удвоится. Из чего следует вывод: ставить проекты в очередь по одному проценту некорректно, за каждым процентом стоит своя сумма. Обратное тоже верно: большой капекс сам по себе ничего не даёт, у крупного проекта NPV спокойно бывает нулевым или минусовым.

В нашей задаче распределение поступлений по времени одинаковое — четыре равных ежегодных платежа. Но отличаются и начальные вложения, и поступления на каждый вложенный рубль: первая заявка ежегодно даёт 0,45 рубля на рубль первоначальных вложений, вторая — около 0,589 рубля. Поэтому второй проект доходнее относительно вложенного капитала, а первый значительно крупнее и при заданных потоках создаёт больший NPV. Если бы все суммы отличались только одним и тем же множителем, IRR проектов совпала бы.

Очевидный вопрос — а если вложиться сразу в несколько таких же небольших проектов или повторить вторую заявку позже? В рамках задачи так сделать нельзя — она не предполагает, что пробную поставку в новый сегмент можно тиражировать с той же экономикой. Но если на практике это возможно, считайте сразу увеличенный вариант или повторные вложения с учётом их сроков и сравнивайте заново. Это другая задача.

Причина 2. Разные сроки поступлений

Это вторая типичная причина конфликта: он возможен даже при одинаковых начальных вложениях. При положительной ставке дисконтирования рубль через два года стоит сегодня меньше рубля через год. Но из этого не следует, что более раннее поступление всегда делает проект выгоднее. Если поздний платёж заметно крупнее раннего, его приведённая стоимость всё равно может оказаться выше — важны и сумма, и срок.

Разберу на отдельном учебном примере, не связанным с кейсом выше. Компания выбирает между двумя взаимоисключающими вариантами исполнения заказа: стандартной поставкой через год и расширенной поставкой через два года. Начальные вложения в обоих случаях одинаковые — 60 млн рублей сегодня.

Показатель Быстрая отдача Отложенная отдача Начальные вложения — год 0 −60,00 −60,00 Чистый поток — год 1 90,00 0,00 Чистый поток — год 2 0,00 120,00 IRR годовая 50,00% 41,42% NPV при заданной ставке 16,27 26,18

Вариант быстрой отдачи: готовое решение «под ключ», отгрузка и расчёт с заказчиком укладываются в один год — чистый денежный поток в конце первого года составит 90 млн рублей. Вариант отложенной отдачи: собственная сборка с пусконаладкой и обучением персонала занимает два года; расширенная поставка даёт чистый денежный поток 120 млн рублей в конце второго года. Обе суммы указаны после всех относящихся к варианту расходов и налогов. Требуемая доходность для обоих вариантов — 18% годовых, риск считаем сопоставимым. Промежуточных и дополнительных завершающих потоков нет. Общий горизонт сравнения — два года; повторение быстрого варианта во втором году с той же экономикой не предполагается.

По IRR безоговорочно лидирует быстрая отдача — 50% против 41,42%. Но по NPV картина обратная: отложенный вариант добавляет компании больше стоимости, 26,18 млн против 16,27 млн. Дополнительные 30 млн рублей, полученные на год позже, после дисконтирования всё равно перевешивают более быструю, но меньшую по сумме отдачу: разрыв по NPV составляет почти 10 млн рублей в пользу отложенного варианта.

Если мысленно сдвинуть поступление отложенного варианта на конец первого года при той же сумме 120 млн, его IRR взлетела бы до 100% годовых, и он обогнал бы быструю отдачу по обоим показателям разом. Именно ожидание второго года снижает его IRR до 41,42%, но при ставке 18% запас стоимости всё равно остаётся на его стороне. Вывод не в том, что ждать всегда выгоднее: здесь ожидание компенсируется заметно большей суммой. При другом соотношении сумм и сроков перевесить мог бы и быстрый вариант.

Что в итоге выбрали

Вернёмся к исходной задаче. Лимит — 45 млн, суммарная потребность по двум заявкам — 49 млн, вместе не проходят. Берём первую — на счету остаётся 5 млн, берём вторую — остаётся 36 млн. Весь вопрос в том, что делать с этим остатком.

Предположим, свободный остаток можно вложить в альтернативу сопоставимого риска, которая приносит ровно требуемые 20% годовых после налогов. При дисконтировании по тем же 20% её дополнительный NPV равен нулю. Это не означает отсутствия дохода: доход лишь покрывает требуемую доходность. Поэтому сравнение двух вариантов с учётом такого размещения остатков не меняет результат: первая заявка выигрывает с перевесом 1,88 млн рублей. Её IRR ниже — 28,49% против 45,89%, — но прирост стоимости компании больше.

Если же на остаток 36 млн найдётся ещё одна заявка с положительным NPV, задача меняется. Тогда нужно сравнить все допустимые сочетания, включая «вторую заявку плюс другие проекты» и «первую заявку плюс возможное использование оставшихся 5 млн». Для каждой заявки применяют ставку дисконтирования, соответствующую её риску. Цель — максимальный суммарный NPV в пределах лимита.

Короткий чек-лист

Пять вопросов, которые стоит задать, когда NPV и IRR показывают на разных победителей.

1. Какая сумма стоит за каждым процентом? Сопоставьте не только доходности, но и капекс

2. Совпадают ли графики поступлений? Даже при равных вложениях конфликт возникает из-за того, когда именно приходят деньги. Смотрите не на сам факт задержки, а на то, компенсируется ли она размером платежа после дисконтирования

3. Есть ли лимит на инвестиции? Если есть, перебирайте допустимые комбинации заявок и берите ту, что даёт максимум суммарного NPV

4. Куда пойдут деньги, сэкономленные на более дешёвом варианте? Если им есть продуктивное применение, расчёт нужно собирать заново

5. Насколько однозначна сама IRR? Если поток несколько раз меняет знак, скажем, после поступлений нужна крупная замена оборудования, IRR может иметь несколько значений или не иметь допустимого решения. Несколько смен знака не гарантируют несколько IRR, но требуют дополнительной проверки. В таких случаях опирайтесь на NPV при обоснованной ставке и сценарный расчёт.

Разное ранжирование по NPV и IRR после этих уточнений сохраняется, но становится понятным. Если цель — максимальный прирост стоимости, выбирайте допустимый проект или сочетание проектов с наибольшим суммарным NPV. При этом отдельно проверяйте риски, потребность в деньгах и выполнимость проекта.