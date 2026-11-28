Срок не пропущен, если отчёт ушёл до 24 часов последнего дня (п. 8 ст. 6.1 НК РФ), а днём представления по телекоммуникационным каналам связи считается дата отправки (п. 4 ст. 80). Если не успели, день опоздания с декларацией при уплаченном налоге стоит 1 000 ₽, с 2027 года 2 600 ₽, а по нулевой декларации штрафа нет совсем. Подробности ниже.
Отправить через телефон или из дома
Мобильный интернет раздаётся с телефона: на iPhone через «Режим модема» в настройках, на Android через «Точку доступа и модем» в разделе «Сеть и интернет» или «Подключения». Ноутбук подключают к телефону по Wi-Fi, системный блок без Wi-Fi подключают к телефону на Android кабелем USB и включают там же «USB-модем». Телефон лучше сразу поставить на зарядку, раздача быстро разряжает батарею. На части безлимитных тарифов раздача платная или ограничена, а в регионах, где ограничивают мобильный интернет, этот способ может не сработать.
Если на ноутбуке стоят программа отчётности и КриптоПро, его забирают вместе с токеном и отправляют отчёт из дома. Когда отчёт подписывает бухгалтер своей подписью, нужна действующая машиночитаемая доверенность (МЧД). Декларацию, подписанную неуполномоченным лицом, признают непредставленной (подп. 1 п. 4.1 ст. 80).
После отправки через оператора сохраните подтверждение даты отправки: по нему определяют дату представления (п. 2.11 Методических рекомендаций, утверждённых приказом ФНС от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398@). Квитанция о приёме может прийти позже. В письме от 15.02.2023 № ЕА-2-26/174@ ФНС добавила, что за задержки обработки в пиковые дни не штрафуют.
С часовыми поясами осторожнее: правила в НК нет, и время в подтверждении операторы ставят по-разному. Если оператор ставит московское время, отчёт, отправленный из Калининграда в 23:30 по местному, получит дату следующего дня. Это стоит уточнить у оператора заранее.
У ФНС есть бесплатный сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме», но декларации по НДС он не принимает. Для остальных отчётов нужны транспортный контейнер из программы «Налогоплательщик ЮЛ», сертификат, зарегистрированный в сервисе, и КриптоПро CSP версии не ниже 5.0 R2 с плагином. Оператора там нет, датой приёма считается поступление файла в ФНС. Без предварительной настройки сервисом не воспользоваться.
Если отчёт ушёл, но вернулось уведомление, что декларация по НДС не прошла контрольные соотношения или в расчёте по взносам ошибки в сведениях о физлицах, дату можно сохранить: исправленный отчёт нужно отправить в течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления (п. 5.4 ст. 174, п. 7 ст. 431).
Когда выручит почта
По п. 4 ст. 80 декларацию можно отправить почтой с описью вложения, днём представления будет дата отправки. По п. 8 ст. 6.1 срок соблюдён, если документы сданы в отделение связи до 24 часов последнего дня, но отделения, работающие до полуночи, есть далеко не везде.
Только в электронной форме сдают:
декларацию по НДС плательщики НДС, лица из п. 5 ст. 173, выставившие счёт-фактуру с налогом, и посредники, которые выставляют или получают счета-фактуры в интересах другого лица, а также застройщики; бумажная декларация от них считается непредставленной (п. 5 ст. 174);
расчёт по страховым взносам, если физлиц, в пользу которых были выплаты за расчётный (отчётный) период, больше 10 (п. 10 ст. 431);
все декларации организации со среднесписочной численностью работников больше 100 человек и крупнейшие налогоплательщики (п. 3 ст. 80).
На бумаге можно сдать:
декларацию по НДС налоговому агенту, который сам НДС не платит или освобождён от обязанностей плательщика по ст. 145, например упрощенцу с доходом за 2025 год до 20 млн ₽, который арендует муниципальное помещение (абзац 2 п. 5 ст. 174);
расчёт 6-НДФЛ, если в налоговом периоде доходы получили до 10 физлиц (п. 2 ст. 230); считают всех, кто получал доходы с начала года, в том числе не работников.
Если 6-НДФЛ или расчёт по взносам положено сдавать электронно, а связи так и нет, выбор зависит от суммы. Перечень случаев, когда декларация или расчёт считаются непредставленными, в п. 4.1 ст. 80 закрытый, бумажной формы в нём нет, поэтому за бумажный расчёт, сданный на почту в срок, по тексту закона грозит штраф за способ подачи: 200 ₽ по ст. 119.1, с 2027 года 560 ₽. Для 6-НДФЛ и для расчёта по взносам с суммой к уплате это дешевле, чем опоздание. Нулевой расчёт по взносам выгоднее отправить электронно на следующий день: за него штрафа по ст. 119 нет (п. 3 ст. 119).
Сколько стоит опоздание на день
Штраф за опоздание с декларацией по п. 1 ст. 119 составляет 5 % от налога, не уплаченного по ней в срок, за каждый полный или неполный месяц, не больше 30 % и не меньше 1 000 ₽. Та же статья действует для расчёта по страховым взносам. Большинство деклараций сдают до 25-го числа, а налог по ним платят до 28-го. Например, налог по декларации 300 тысяч, декларация ушла 26-го, налог уплачен 28-го: неуплаченного налога нет, штраф минимальный, 1 000 ₽. Если по декларации или расчёту по взносам нет суммы к уплате, например декларация нулевая или НДС к возмещению, штрафа по ст. 119 нет совсем (п. 3 ст. 119). За 6-НДФЛ штраф 1 000 ₽ за каждый полный или неполный месяц (п. 1.2 ст. 126).
Совет Федерации 27.11.2026 одобрил закон (проект № 617-9), по которому с 1 января 2027 года минимальный штраф по ст. 119 станет 2 600 ₽, по ст. 119.1 560 ₽, за 6-НДФЛ 1 850 ₽ в месяц. Закон ещё должен подписать Президент, новые суммы начнут действовать не раньше чем через месяц после опубликования.
Операции по счетам организации могут приостановить, если декларацию не сдали в течение 20 рабочих дней после срока (п. 3 ст. 76). По 6-НДФЛ и расчёту по взносам формулировка жёстче: решение о приостановлении принимается (п. 3.2 ст. 76). Счёт разблокируют не позднее дня, следующего за сдачей отчёта.
Пояснения и документы об обстоятельствах, которые исключают или смягчают ответственность, можно подать вместе с опоздавшей декларацией (п. 3 ст. 80). Делать это нужно сразу: если камеральная проверка не нашла других нарушений, кроме просрочки, акт не составляют (абз. 3 п. 1 ст. 100), а решение выносят без участия налогоплательщика в течение пяти дней после проверки (п. 1.1 ст. 101). Перечень смягчающих обстоятельств открытый (подп. 3 п. 1 ст. 112), при хотя бы одном из них штраф уменьшают не меньше чем в два раза (п. 3 ст. 114). К пояснениям прикладывают письменное подтверждение перерыва в связи от провайдера, его стоит запросить в тот же день.
Что проверить заранее
Раздать интернет с телефона на компьютер бухгалтера и отправить через него запрос информационной выписки в свою инспекцию.
На запасном ноутбуке: программа отчётности, лицензия КриптоПро для этого компьютера, сертификат.
Сроки действия сертификата и МЧД бухгалтера, за неделю до отчётной даты.
Если интернет в офисе пропадает регулярно, второй канал связи от другого провайдера.