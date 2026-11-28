Отправить через телефон или из дома

Мобильный интернет раздаётся с телефона: на iPhone через «Режим модема» в настройках, на Android через «Точку доступа и модем» в разделе «Сеть и интернет» или «Подключения». Ноутбук подключают к телефону по Wi-Fi, системный блок без Wi-Fi подключают к телефону на Android кабелем USB и включают там же «USB-модем». Телефон лучше сразу поставить на зарядку, раздача быстро разряжает батарею. На части безлимитных тарифов раздача платная или ограничена, а в регионах, где ограничивают мобильный интернет, этот способ может не сработать.

Если на ноутбуке стоят программа отчётности и КриптоПро, его забирают вместе с токеном и отправляют отчёт из дома. Когда отчёт подписывает бухгалтер своей подписью, нужна действующая машиночитаемая доверенность (МЧД). Декларацию, подписанную неуполномоченным лицом, признают непредставленной (подп. 1 п. 4.1 ст. 80).

После отправки через оператора сохраните подтверждение даты отправки: по нему определяют дату представления (п. 2.11 Методических рекомендаций, утверждённых приказом ФНС от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398@). Квитанция о приёме может прийти позже. В письме от 15.02.2023 № ЕА-2-26/174@ ФНС добавила, что за задержки обработки в пиковые дни не штрафуют.

С часовыми поясами осторожнее: правила в НК нет, и время в подтверждении операторы ставят по-разному. Если оператор ставит московское время, отчёт, отправленный из Калининграда в 23:30 по местному, получит дату следующего дня. Это стоит уточнить у оператора заранее.

У ФНС есть бесплатный сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме», но декларации по НДС он не принимает. Для остальных отчётов нужны транспортный контейнер из программы «Налогоплательщик ЮЛ», сертификат, зарегистрированный в сервисе, и КриптоПро CSP версии не ниже 5.0 R2 с плагином. Оператора там нет, датой приёма считается поступление файла в ФНС. Без предварительной настройки сервисом не воспользоваться.

Если отчёт ушёл, но вернулось уведомление, что декларация по НДС не прошла контрольные соотношения или в расчёте по взносам ошибки в сведениях о физлицах, дату можно сохранить: исправленный отчёт нужно отправить в течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления (п. 5.4 ст. 174, п. 7 ст. 431).