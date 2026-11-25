Когда говорят об утечках, обычно вспоминают крупные компании и миллионы строк. Для бухгалтера или владельца небольшой фирмы это звучит как чужая история. На практике у малого бизнеса другая, более тихая проблема: заявки с сайта, переписка в мессенджере и таблица «для менеджеров» уже давно содержат персональные данные, а доступа к ним у самого владельца иногда нет.



Я делаю сайты и ботов для небольших компаний и регулярно вижу одну и ту же картину. Форма на сайте есть. Человек оставляет имя и телефон. Дальше заявка уезжает в почтовый ящик, который когда-то завёл подрядчик на свою личную почту. Или в Google-таблицу с доступом «по ссылке для всех, у кого есть ссылка». Или копится в админке конструктора, пароль от которой помнит только человек, сдавший сайт два года назад.



Это не выглядит как «взлом». Выглядит как обычный рабочий беспорядок. Для закона разница небольшая.



Почему это вообще про 152-ФЗ



Имя, телефон, адрес, состав заказа, комментарий вроде «перезвоните после 18:00, ребёнок болеет» — это персональные данные. Тот, кто решает собирать их через сайт и определяет, зачем это делается, считается оператором. Так устроен Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ. То, что форму собирал внешний разработчик, с оператора ответственность не снимает.



На странице, где человек оставляет заявку, должна быть политика обработки персональных данных, и её должно быть видно. Если документа нет или до него нельзя добраться, это уже отдельное нарушение. Согласие с 1 сентября 2025 года нужно оформлять отдельно от других документов, которые человек подтверждает: не одним флажком «согласен со всем сразу». Основание — поправки Федеральным законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ.



Отдельно про инциденты. Если стало известно, что персональные данные ушли не туда, оператор обязан уведомить Роскомнадзор: сначала о самом факте, в течение 24 часов, затем о результатах внутреннего разбора, в течение 72 часов. Это часть 3.1 статьи 21 того же 152-ФЗ. Срок считают с момента, когда инцидент выявили, а не с момента, когда «до этого дойдут руки».



В 2024 году Роскомнадзор получил 200 уведомлений об утечках, больше всего незаконных доступов пришлось на торговлю и услуги — то есть как раз на ту сферу, где работают небольшие сайты с формами. Об этом ведомство рассказывало «Коммерсанту» в феврале 2025 года. В 2025 году, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, число зафиксированных утечек снизилось до 118, а объём утекших строк — на 93 процента. Источник — «Интерфакс», 18 февраля 2026 года. Крупные базы стали утекать реже. Мелкие заявки с сайта от этого сами себя не защитили.



Что я прошу проверить в первую очередь



Не аудит «на десять дней» и не специальное ПО. Обычный вечер с блокнотом.



Первое. Куда уходит заявка с формы. Отправьте тестовую, с пометкой, что это проверка. Посмотрите, в какой ящик, таблицу или CRM она попала. Есть ли у вас вход в этот ящик. Не уехало ли письмо ещё и подрядчику «на всякий случай», о чём вы уже не помните.



Второе. На кого оформлены сервисы. Почта заявок, таблица, админка сайта, кабинет рассылки, бот в мессенджере. Если что-то зарегистрировано на личную почту человека, который с компанией больше не работает, это уже дыра. Не обязательно злонамеренная, но дыра.



Третье. Кто ещё видит таблицу. Ссылка «для всех, у кого есть ссылка» означает, что любой, кому её когда-то переслали, может читать имена и телефоны. Иногда такую ссылку вставляют в переписку с подрядчиками, в чат сотрудников и забывают закрыть.



Четвёртое. Документы на самом сайте. Есть ли политика, открывается ли она, не ведёт ли ссылка на чужой шаблон или на пустую страницу. Стоит ли отдельное согласие, и не проставлена ли галочка за человека заранее.



Пятое. Что происходит с заявками потом. Сколько они хранятся, кто их удаляет, уезжают ли они в рассылку без отдельного согласия, лежит ли выгрузка за год в общей папке на диске.



Если что-то из этого не получается проверить самостоятельно, это уже сигнал. Значит, данные клиентов есть, а контура, в котором они живут, вы не видите.



Чего я не стал бы ждать от «безопасного конструктора»



Конструктор сайта или готовый бот не снимают с компании обязанность оператора. Они могут закрыть часть техники: шифрование, резервные копии, вход по паролю. Но они не знают, на чей ящик вы направили заявки, кому вы дали доступ к таблице и удалили ли вы старого подрядчика из списка редакторов.



Так же и с формулировкой «у нас всё в облаке, значит, безопасно». Облако — это чужой сервис со своими правилами, доступом сотрудников этого сервиса и настройками, которые вы сами включили. Если включили общий доступ, облако будет честно его выполнять.



Что делать, если заявка уже уехала не туда



Сначала зафиксировать, что именно произошло и когда вы об этом узнали. Потом ограничить доступ: сменить пароли, закрыть общую ссылку, отозвать права у лишних людей, если возможно — отозвать ключи и токены. Затем выполнить обязанности оператора, в том числе уведомление Роскомнадзора, если это инцидент с неправомерной или случайной передачей данных. Юридическую квалификацию конкретного случая лучше сверять с юристом, я здесь не подменяю консультацию.



Параллельно стоит вернуть себе контур. Почта заявок и админка должны открываться под вашей учётной записью. Подрядчику, если он ещё нужен, дают отдельный ограниченный доступ, который можно отключить в один день, а не «общий пароль, который все знают».



Короткий вывод, без которого вся эта тема теряет смысл. Сайт небольшой компании редко становится героем громкой утечки. Гораздо чаще заявки клиентов тихо живут там, куда их однажды направили, и читают их не только те, кому это можно. Для 152-ФЗ этого уже достаточно, чтобы считать вопрос своим, а не «вопросом программиста».