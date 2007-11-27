Вежливость при общении с ФНС

Когда внезапно звонит дама из ФНС (исполнитель, реже зам. нач. профильного отдела) (в бабьем царстве ФНС мужики раритет — либо на уровне инспекторов, либо уже назначенцы — замы Инспекции): лучше мудро молчать:
Диалог:
Алло! - Фирма ХХХ?
Да
Ну?
? Письмо мы Вам на Акт проверки отправляли с возражениями…
Отправили тебе.
Доброго дня!
Ни тебе Привет, ни ФИО свое (ее), — общение на «ты»… Нормальный бухгалтер это переживет….
Объяснять ей, что за 5 лет в ее Инспекции посадили 4 зама Начальника Инспекции — себя не уважать. Пусть дамочка сама себе роет яму…
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