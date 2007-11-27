Вежливость при общении с ФНС

Когда внезапно звонит дама из ФНС (исполнитель, реже зам. нач. профильного отдела) (в бабьем царстве ФНС мужики раритет — либо на уровне инспекторов, либо уже назначенцы — замы Инспекции): лучше мудро молчать:

Диалог:

Алло! - Фирма ХХХ?

Да

Ну?

? Письмо мы Вам на Акт проверки отправляли с возражениями…

Отправили тебе.

Доброго дня!

Ни тебе Привет, ни ФИО свое (ее), — общение на «ты»… Нормальный бухгалтер это переживет….

Объяснять ей, что за 5 лет в ее Инспекции посадили 4 зама Начальника Инспекции — себя не уважать. Пусть дамочка сама себе роет яму…