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Как настроить 1С УТ, чтобы пользователи видели только свои документы и справочники

Из это статьи вы узнаете как настроить в программе 1С права на основе технологии, которая заложена в библиотеке стандартных подсистем.
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Как настроить 1С УТ, чтобы пользователи видели только свои документы и справочники
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Из это статьи вы узнаете как настроить в программе 1С права на основе технологии, которая заложена в библиотеке стандартных подсистем. Она позволяет разграничивать права пользователей на уровне записей. Коротко называется РЛС (RLS — Row Level Security). Ее заложили программисты фирмы 1С начиная с платформы 8.3.18. Все конфигурации, поддерживающие данный релиз, ее имеют.

Раньше разграничение доступа специалисты реализовывали с помощью Ролей и Групп доступа. Настроить таким образом можно было только доступ к объекту целиком. Это значит, что если два пользователя имеют доступ, например, к справочнику Контрагенты, то ограничить права так, что бы один не видел Контрагентов другого, не получится. Для реализации этой задачи в старых программах нужно дорабатывать формы. У меня был подобный проект.

На примере Управление торговлей (УТ11) я, по шагам, покажу как реализовать эту настройку.

Итак, входим в программу с полными правами и приступим.

Схема настройки.

Группы доступа — это справочник, который связывает все настройки по разграничению прав на уровне записей. Здесь мы привязываем профиль, выбираем пользователей и группы доступа партнеров или номенклатуры.

Профили групп доступа — справочник, в котором мы назначаем роли для работы со справочниками и документами.

Группы доступа партнеров — тоже справочник. Создаем элемент, чтобы потом назначить каждому партнеру.

Шаг 1. Включаем возможность настраивать права на уровне записей

Для этого идем «НСИ и Администрирование» è «Настройки пользователей и прав», подразделе «Администрирование». Ставим галочки как показано на рисунке.

Шаг 2. Создаем нужные группы и назначаем их у Партнеров

Открываем «Группы доступа партнеров» и создаем две группы доступа «Контрагенты для менеджера 1″ и » Контрагенты для менеджера 2″.

Далее, открываем справочник Партнеры и назначаем им соответствующие созданные группы. В списке можно использовать множественный выбор с зажатой клавишей . Потом, нажимаем правой кнопкой мыши по отмеченным строкам и в открывшемся списке выбираем -«Изменить выделенное», находим нужный пункт и назначаем там группу.

Шаг 3. Создадим Профиль для группы доступа

Открываем справочник из панели «Настройки пользователей и прав» и копированием добавляем предопределенный профиль. В нашем случае, это «Менеджер по продажам». После создания, мы можем его отредактировать по ролям и настроить запреты на второй вкладке. Дадим ему название: «Менеджер только свои документы».

Шаг 4. Создадим две группы доступа

Как было показано на схеме, в начале статьи, в «Группе доступа» мы собираем все объекты. Основная настройка происходит в этом справочнике, поэтому важно все внимательно проверить перед сохранением. Мы создали две группы доступа партнеров, поэтому сейчас нам нужно создать под них две группы доступа. В них привязываем Профиль, для каждой, на вкладке «Участники группы» выбираем Пользователя.

На вкладке «Ограничения доступа» в строке «Группы партнеров» ставим: «Все запрещены» и, чуть ниже, в таблице: «Разрешенные значения», добавляем, ранее созданную «Группу доступа партнеров».

Шаг 5. Заходим в программу в режиме «1С Предприятие» под пользователем и проверяем документы

Документы должны быть в списке только те, которые имеют партнеров из назначенных для пользователя. Если этого не случилось, нужно проверить все права у пользователя, которые ему назначены, потому что они накладываются друг на друга. Лучше всего оставить у пользователя только один профиль с ролями, а далее добавлять, что требуется дополнительно.

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it-otdel-org

Как настроить 1С УТ, чтобы пользователи видели только свои документы и справочники

Из это статьи вы узнаете как настроить в программе 1С права на основе технологии, которая заложена в библиотеке стандартных подсистем.

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
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