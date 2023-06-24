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Ольга Ульянова аудитор
Общество

По следам недавних событий — из Ростова с любовью ❤

В этой статье я не буду высказываться в отношении политической ситуации. Или вставлять страшные и не очень картинки из моего родного Ростова-на-Дону, поделюсь лишь своими ощущениями и эмоциями, а в заключении немного напишу про налоги.
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По следам недавних событий — из Ростова с любовью ❤
Иллюстрация: freepik/freepik

На связи Ольга Ульянова аудитор, и я живу в самом центре Ростова-на-Дону. Так что происходящие 23 и 24 июня события были в шаговой доступности от моего дома.

Появление в городе военных и бронетехники не вызвало у меня ни паники, ни истерии, ни желания экстренно эвакуироваться. Хотя некоторые друзья, живущие также в центре, не скрою, спешно с семьями покидали город.

То ли есть уже какая-то моральная адаптация в целом к чрезвычайным событиям, то ли интуиция хорошая, но я не боялась, от слова совсем.

К тому же последний год я и так живу как «на войне», из-за того, что под моей квартирой в центре, отмороженные люди выходцы из х. Красный октябрь Ростовской области решили сделать стоматологию, из-за чего 134 летнее здание за малым не сложилось.

До этого помещения из жилого в нежилое переведено по поддельным подписям жильцов.

Было такое, что ночью приходила группа мужчин и угрожали выбить входную дверь, вокруг периметра квартиры пришлось поставить 4 камеры и много еще чего другого происходило и происходит нервного и неприятного...

Для справки х. Красный Октябрь в 1926—1927 годах переселенцами из Уругвая, приверженцами секты «Новый Израиль». Так что это отдельный жесткач и триллер еще тот, врагу не пожелаешь... Но сегодня речь совсем не об этом.

Вернемся к острой ситуации в Ростове.

Много молодежи вышло на улицы в центре. Но, было тихо. Я не пошла даже из любопытства, не хотелось попасть под шальную пулю, ведь в таких ситуациях возможно всякое. Просто спокойно занималась своими делами и продумывала список дел на следующую неделю по двум сценариям «А» и «Б», в зависимости от того, как будут развиваться дальнейшие события.

А вот желания бежать так и не появилось. Напротив, отношение было ко всему какое-то философское и фатальное.

В голову приходило много аналогий и крылатых фраз:

— Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера...

— Яшка! Начальник! Власть меняется!

х/ф «Свадьба в Малиновке» (надо его, кстати, пересмотреть).

— Когда хозяин псу кричит: «Куси!» Порою пес в него вцепиться может.

Уильям Шекспир.

— Где армия зависит от народа, там рано или поздно оказывается, что правительство зависит от армии.

Ривароль Антуан.

В общем хорошо, что в этот раз обошлось. Но мое субъективное мнение, что это лишь начало и тревожных событий нам предстоит еще немало…

Какие, выводы я для себя сделала:

  • спокойствие и стабильность — это иллюзия,

  • на следующей неделе подам на загранпаспорт тем родственникам, у которых его нет,

  • в квартире всегда должна быть собрана тревожная сумка с самым необходимым и документами, на случай эвакуации, а также запас еды и всего самого необходимого минимум на 2 недели,

  • наличие автомобиля, в текущих реалиях — это инструмент безопасности,

  • запас наличных лучше всегда иметь при себе,

  • у кого есть домашние животные, переноски желательно далеко не прятать,

  • за политикой, живя в приграничных районах, все-таки имеет смысл следить.

А теперь про налоги, как обещала в самом начале.

Коллапс с ЕНС и ЕНП привел к еще большему дефициту в казне. Обирать простых граждан вряд ли кто-то сейчас станет, остается бизнес.

Ведь необходимость вливания большого количества денег в оборону и армию очевидна.

Не исключаю даже повышения ставок налогов или какого-то нового налога «на СВО». Как будет на самом деле, скоро узнаем.

А вообще после событий последних лет — ковида и военных действий, остался разве что фееричный прилет инопланетян. 👽А так мы с вами уже видели все!

До новых встреч на Трибуне Клерка!

Следующий материал будет точно про налоги:«Грузия — налоговая гавань». Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Лайфхаки по налогам ищите в моем телеграм.

Ольга Ульянова аудитор

Ольга Ульянова аудитор

Аудитор-консультант

37 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    По следам недавних событий — из Ростова с любовью ❤

    В этой статье я не буду высказываться в отношении политической ситуации. Или вставлять страшные и не очень картинки из моего родного Ростова-на-Дону, поделюсь лишь своими ощущениями и эмоциями, а в заключении немного напишу про налоги.

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