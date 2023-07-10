Договор простого товарищества: что это? И как с его помощью экономят налоги

Сегодня поговорим о договоре простого товарищества и его возможностях. Подготовила для вас семь вариантов оптимизации налогообложения и экономической выгоды, которые есть у участников простого товарищества.

На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня поговорим о договоре простого товарищества и его возможностях.

При слове «товарищ» могут возникнуть ассоциации с давно минувшей в лета эпохой коммунизма и потерянным на страницах истории самым большим государством в мире, которое именовалось когда-то СССР и занимало почти шестую часть суши.

На самом деле речь не об этом, а товарищами в рамках определенного договора могут выступать современные и продвинутые бизнесмены, которые хорошо умеют считать свои деньги и ищут нестандартные, но легальные способы экономии налоговой нагрузки.

Договор простого товарищества представляет собой соглашение между участниками, которое не требует обязательной регистрации в налоговых органах. Для его заключения достаточно простой письменной формы, однако стороны также могут выбрать нотариальное заверение, чтобы подтвердить его законность (п. 2 ст. 163 ГК).

При создании простого товарищества каждый участник вносит свой вклад в совместную деятельность в виде денег, имущества (например, оборудования, товаров, материалов) или имущественных прав. Однако помимо материальных активов, участники также могут внести свои знания, навыки, умения, деловую репутацию и связи, которые также могут стать ценными ресурсами для развития компании (п. 1 ст. 1042 ГК).

Важно отметить, что начиная с 1 октября 2019 года безналичные средства также считаются имущественными правами согласно статье 128 ГК. Это означает, что они могут быть внесены как вклад в простое товарищество и использованы в совместной деятельности участников.

Простое товарищество является интересным инструментом для осуществления налогового планирования несмотря на то, что многие опасаются его применять.

Между тем, количество судебной практики и налоговых споров, а соответственно претензий контролеров по нему невелико.

Какие преимущества дает участие в простом товариществе? Предлагаю вашему вниманию семь вариантов оптимизации налогообложения и экономической выгоды, которые есть у участников простого товарищества.

1. Можно просто и легко оформить совместную деятельность нескольким партнерам

Главным преимуществом такой формы сотрудничества является отсутствие необходимости создавать новое юридическое лицо и открывать отдельный расчетный счет.

Вместо этого, достаточно заключить договор, который будет фиксировать согласие сторон на совместную деятельность.

Еще одной привлекательной особенностью простого товарищества является минимальная бухгалтерская отчетность.

Также преимуществом простого товарищества является беспроблемный выход из совместной деятельности.

Если один из товарищей решает покинуть общий бизнес, это происходит без сложностей и ограничений, о которых, может быть, в случае создания других форм сотрудничества.

В итоге простое товарищество обеспечивает легкий вход и выход в совместную деятельность, минимизируя юридические и бухгалтерские сложности и предоставляя гибкость и удобство для участников бизнеса.

2. Предоставляет возможность участникам сохранять конфиденциальность своего сотрудничества

Когда речь идет о бизнесе, сохранение конфиденциальности может играть важную роль для успешной деятельности и снижения рисков, связанных с конкуренцией. В том числе, существует возможность организовать негласное простое товарищество, которое позволит скрыть совместную деятельность от конкурентов.

Согласно ст. 1054 ГК, простое товарищество может быть создано без ограничения в письменной форме, а также может оставаться негласным для третьих лиц.

Участники такого товарищества могут сохранять конфиденциальность своего сотрудничества и не раскрывать информацию о своей совместной деятельности перед конкурентами.

Скрытая природа негласного простого товарищества позволяет участникам свободно обмениваться информацией, разрабатывать и реализовывать стратегии бизнеса, не беспокоясь о том, что их конкуренты узнают о деталях их сотрудничества. Такая закрытость может быть особенно полезной в отраслях с высокой конкуренцией и чувствительными коммерческими данными, где сохранение тайны является ключевым фактором успеха.

Однако, негласное простое товарищество имеет свои ограничения и риски. Например, отсутствие официальной регистрации может создавать правовые неопределенности или затруднять взаимоотношения между участниками.

В целом, возможность скрыть совместную деятельность от конкурентов через негласное простое товарищество является одним из инструментов, которые предоставляет законодательство для сохранения коммерческой тайны и снижения конкурентного давления.

3. Возможность безналоговой передачи имущества между товарищами

В рамках договора простого товарищества участники могут вносить свои активы для осуществления совместной деятельности.

Ими могут выступать как денежные средства, так и товары и иное имущество, включая дорогостоящие основные средства (недвижимость, транспортные средства и т.д.).

Одним из преимуществ такой формы сотрудничества является возможность безналоговой передачи имущества между участниками.

Вложение активов в рамках договора товарищества не рассматривается как реализация, следовательно, на операцию не начисляются НДС и налог на прибыль. Это означает, что участники товарищества могут передавать свое имущество друг другу без уплаты налогов, что при правильном подходе позволять сэкономить легально даже миллионные суммы.

Важно: при безналоговой передаче имущества между товарищами не восстанавливается НДС на стоимость неденежных активов, переданных для совместной деятельности. Это отличает вложения в простое товарищество от вкладов в уставный капитал организаций, где восстановление НДС может потребоваться.

4. Можно работать на УСН, при этом полноценно выставлять счета-фактуры покупателям

Право работать с НДС в рамках совместной деятельности является одним из главных преимуществ участников простого товарищества.

Что позволяет товарищу, осуществляющему общие дела, вести операции с НДС, выставлять счета-фактуры, платить налог с реализации в бюджет, возмещать НДС по покупкам для деятельности товарищества, а также сдавать декларации по данному налогу.

Правило работает, когда товарищ сам освобожден от уплаты НДС и по основной своей деятельности применяет упрощенку.

Указанное преимущество обеспечивает ряд практических выгод.

Во-первых, возможность работать с НДС позволяет товариществу привлекать новых клиентов, особенно тех, кто находится на общем режиме налогообложения.

Нередко клиенты требуют выставления счета-фактуры, и отсутствие такой возможности может стать препятствием для сотрудничества. В случае простого товарищества товарищ, осуществляющий общие дела, имеет возможность выставлять счета-фактуры и удовлетворять требованиям клиентов.

Во-вторых, работа с НДС позволяет товариществу получить вычет по НДС по покупкам, сделанным для нужд деятельности.

Следовательно, товарищ, осуществляющий общие дела, может получить компенсацию за уплаченный НДС при приобретении товаров или услуг, которые были использованы в совместной деятельности. Это позволяет существенно снизить налоговые затраты и увеличить финансовую эффективность ведения им бизнеса.

5. Позволяет не потерять расходы

Договор простого товарищества предоставляет дополнительные возможности для учета расходов в рамках совместной деятельности. Он часто содержит положения о внесении расходов на различные цели, связанные с деятельностью товарищества.

Такие расходы могут быть покрыты из общего фонда, соответствующей долей прибыли каждого участника товарищества или каким-либо другим способом, предусмотренным договором.

Преимущество такого подхода заключается в том, что расходы, внесенные участником товарищества в рамках договора простого товарищества, можно учесть при определении налоговой базы в соответствии с нормами гл. 25 НК.

Например, помогает сохранить расходы, которые потерялись бы при применении упрощенки из-за закрытого перечня ст. 346.16 НК.

На практике это означает, что участник договора имеет право учесть в своих расходах такие статьи, как крупные представительские и маркетинговые затраты, списание недоимки, потери от брака, безнадежную дебиторскую задолженность и другие. Благодаря этому расходы будут снижать налоговую базу и, в конечном итоге, экономить налоги.

Важно отметить, что учет расходов в рамках договора простого товарищества должен проводиться в соответствии с определенными правилами оформления. Поэтому, если сомневаетесь в своих действиях, лучше обратиться за консультацией к налоговому эксперту, чтобы вместо экономии не получить неприятности.

6. Помогает обойти лимит по доходам на упрощенке

Участники простого товарищества сами решают, как распределить доходы между собой. При этом порядок распределения можно изменять, внося новые условия в договор простого товарищества или составляя дополнительное соглашение.

В результате появляется возможность одному из участников «выделить» большую долю из общего дохода, а другому — меньшую.

Таким образом, каждый участник влияет на соблюдение установленного лимита по доходам.

7. Товарищи вправе распределять прибыль между собой, как им выгодно

Кроме того, при использовании простого товарищества существует возможность непропорционального распределения прибыли между участниками с целью минимизации налогов. Доля прибыли, выплачиваемая каждому товарищу, может быть установлена не пропорционально их доле вклада.

Например, предположим, что компания, применяющая общий режим налогообложения, создает простое товарищество с индивидуальным предпринимателем (ИП). Компания обязана уплачивать налог на прибыль в размере 20%, в то время как ИП платит налог на прибыль в размере 13%.

В таком случае, товарищество может непропорционально распределить прибыль между участниками в пользу того, у кого налоговая ставка меньше. Например, большую долю прибыли можно выделить ИП, который платит меньше налогов. Это позволяет снизить налоговые платежи на 7% с каждого рубля, который распределен в пользу предпринимателя.

Использование этой стратегии распределения прибыли в простом товариществе позволяет участникам эффективно управлять налоговыми обязательствами и минимизировать свои платежи в бюджет.

Важно: чтобы способы оптимизации с использованием простого товарищества были успешными, необходимо, чтобы участники не были взаимозависимыми, и все сделки и действия участников имели деловую цель.

До новых встреч на Трибуне Клерка ❤!

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