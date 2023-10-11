Топ-5 ошибок, допускаемых в бухгалтерии при произношении слов. Пятничное настроение

Статья о том, какие ошибки можно допустить, произнося слова неправильно. Пригодится тем, кто не хочет выглядеть глупо в глазах собеседника.

На связи Ольга Ульянова аудитор, пятничное настроение, сегодня я решила выпустить пост, не связанный с профессиональными вопросами, но который мне давно хотелось написать.

Сразу скажу, я не претендую на роль учителя русского языка. Однако считаю, что правильное произношение слов является не только вопросом этикета, но и показателем образования и культуры человека. Поэтому стоит уделить внимание правильному произношению русских слов, чтобы выглядеть грамотно и уверенно в глазах собеседника.

Кто-то скажет, что такая мелочь, как неверное произношение слов, не является существенной. И придираться к словам — это занудство. Позвольте не согласится. Бухгалтер — это эксперт, который обязан быть внимательным к деталям и даже быть педантичным.

Поверьте, неважным неправильное произношение слов кажется только тому, кто их произносит. Когда же ты знаешь, как должно быть, неверно произнесенное слово сильно режет слух. Эффект такой же, когда с умным видом кто-то рассказывает глупости, сам того не понимая.

Итак, давайте рассмотрим некоторые ошибки, которые можно допустить, произнося бухгалтерские термины:

Пятое место — квАртал вместо квартАл.

По некоторым налогам отчетность сдается раз в квартал. Поэтому употребление слова квартал в бухгалтерии встречается нередко.

Чтобы легче было запомнить, как правильно ставить ударение в этом слове, заучите в голове строчку — «сдАл квартАл». Так легче будет определиться с ударением.

Также правильно писать и говорить: 1-2 (один-два) квартАла; 1-й и 2-й квартАл(ы).

Четвертое место договорА вместо договорЫ, а то еще дОговор вместо договОр.

Давайте будем честны. Если бы юрист прочитал хотя бы несколько глав Гражданского кодекса РФ, то слово договорЫ он не употреблял бы неверно. Ведь в ГК РФ во множественном числе там указано слово договоры и на это сложно не обратить внимание.

Третье место ЗвОнит — вместо звонИт

Правильный вариант лишь один — мы звонИм, ты звонИшь, он звонИт и т.д. Неверное ударение в этом слове обычно выдает сельское происхождение оратора. Жители крупных городов избегают такой ошибки, поскольку внимательно следят за правильным произношением слов.

Ничего не имею против сел, колхозов или хуторов, но факт, остается фактом.

Второе место патЭнт вместо — патЕнт

Произношение слова патент через буквы «Э», то есть патЭнт выглядит, уж простите, как «колхозный шик». Это так же, как, когда человек надел «паленый» Gucci, наивно полагая, что никто не заметит.

Согласная в этом слове произносится мягко: патЕнт [не тэ]. И только этот вариант является верным.

И наконец барабанная дробь.

Первое место — счет-фактуру называть в женском роде, т.е. ОНА.

Вместо очевидного и правильного ОН. Род двойного слова определяется обычно по первому из слов.

Например: диван-кровать (он — мужской род), кресло — качалка (оно — средний род и т.д.).

Исключение, если первая часть не изменяется: сверкающая жар-птица — сверкающую жар-птицу (женский род); юго-запад (мужской род), юго-западный.

Когда на счета-фактуры говорят ОНА это выглядит даже как-то убого. И понятно, что произносящий, ни разу не открывал Налоговый кодекс РФ. В котором об этом документе говорится, естественно, как о слове мужского рода.

Во множественном числе слово правильно говорить: счетА-фактурЫ.

Цитата:

«НК РФ Статья 169. Счет-фактура

1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.

Счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у указанных сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур, если иное не предусмотрено настоящей статьей, в соответствии с установленными форматами и порядком…».

Коллеги, а что вы скажете по этому поводу? Вам режет слух, если кто-то допускает ошибки в произношении русских слов?

Возможно, у вас были какие-то курьезные случаи, связанные с этой тематикой?

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