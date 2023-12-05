Киберпанк в действии. Пятничное настроение

Обзор фильмов и сериалов в стиле киберпанк. Размышления том, что из фантастики сбылось или в перспективе может стать нашей реальностью. Рекомендации к просмотру понравившихся фильмов.

На связи Ольга Ульянова аудитор. Несмотря на то, что сегодня пятница, работы очень много и любимые клиенты ждут от меня ответы на свои вопросы и результаты аудитов, но я решила сделать небольшой перерыв и написать эту статью. Тем более, что все-равно придется работать в выходные.

Киберпанк – мой любимый жанр. Я пересмотрела без преувеличения все фильмы в этом направлении и некоторые сериалы. Начиная в времен первой «Матрицы» (1999 г.) интерес только возрастает.

0. Самый каноничный фильм жанра «Матрица»

Помню, как смотрела первую часть еще на лучевом (!) телевизоре в далекие 90-е и какое глубокое впечатление он на меня произвел…

Кто хочет разобраться во всей хронологи «Марицы», включая мультфильмы «Аниматрица» (2003 г.), являющиеся частью канона, рекомендую видео «Полное объяснение вселенной МАТРИЦА» на канале «Cut The Crap» в YouTube. Четверную часть в расчет не берем, фильм не так плох, как его захейтили, хоть продолжением его считать и нельзя.

1. Фильм «Суррогаты» (2009 г.)

Антиутопия о том, что в недалеком будущем человечество вместо себя, используют андроидов- аватаров, дистанционно подключаясь к ним из своих квартир.

Суррогаты являются для людей красивыми оболочками, они не стареют, физически выносливы. Управляя искусственным телом, дистанционно нет шанса умереть от вируса. Владельцы этих фальшивых тел, сидят дома, запустили себя физически и привыкли прятаться за ширмой идеальной картинки на ярмарке тщеславия.

Соблазнительная перспектива, учитывая, что человеческое тело имеет «срок годности» и достаточно уязвимо. Фильм мне очень понравился. Кто не видел, рекомендую к просмотру, даже спустя 14 лет после выхода на экраны, он не потерял своей актуальности.

Сегодня блогеры стали главными лидерами общественного мнения, множество людей проводят время в социальных сетях, используя свои виртуальные «аватары» или улучшенные фото и видео версии себя. Использование всех этих масок и фильтров соцсетях и желание спрятаться за несуществующим придуманным образом, все больше становится нормой. По сути, фильм уж сбылся, но только без использования тел андроидов.

2. «Первому игроку приготовится» (2018 г.)

Идея та же, что и в «Суррогатах», но вместо тел андроидов, жизнь в виртуальной реальности с полным игровым погружением. Дополненной реальностью никого уже не удивить, так что полное погружение в виртуальность лишь вопрос небольшого времени. Не знаю, зайдет ли фильм старшему поколению, я пересматривала несколько раз.

Учитывая, что тела андроидов затратное мероприятие, массовые погружения в виртуальную реальность более дешевый вариант, сделать нищих счастливыми, подменив искусственные эмоции настоящим легче реализовать.

3. «Превосходство» (2014 г.)

Сильный и мрачный фильм, но по мне он прекрасен. Пара влюбленных молодых ученых была одержима идеей изменить мир. Главный герой в роли Джонни Деппа умирая от рака перенес свой цифровой двойник в виртуальный мир, что из этого вышло лучше узнать из самого фильма.

Эксперименты с созданием «цифрового двойника» уже давно проводятся. Полное оцифровывание человека входит в концепцию трансгуманизма, при которой человек становится все больше товаром и объектом, чем субъектом управления.

4. «Потрошители» (2009 г). и «Апгрейд» (2018 г.)

Оба фильма хороши. Я поставила их вместе, потому что оба они о кибер -улучшениях человеческих тел.

«Потрошители» фильм о коллекторах будущего, которые забирают искусственные органы, ранее взятые в кредит. Пересмотрела его раз 5. Джуд Лоу в главной роли органичен. Фильм заставляет задуматься и оставляет послевкусие.

В картине «Апгрейд» повествование о том, как чип с искусственным интеллектом помог инвалиду отомстить и изрядно нашалить.

Сценарий хороший и интересный, к минусам картины отнесу, разве что, актера в главной роли - Логана Маршалла-Грина, которого называют «Томом Харди с AliExpress». Есть в нем что-то неприятное и взгляд такой, что ему лучше искать воришек или маньячин.

5. «Время» (2011 г.)

Красивый фильм о том, как время стало единственной и самой твердой валютой. Таймер на руке каждого человека стал кошельком.

Помню, я посмотрела первый раз этот фильм, когда еще работала в найме. Страшно подумать, 12 лет назад. Мы обсуждали в коллективе кто бы хотел как в этом кино не стареть, но, платить за время часами жизни вместо денег, я сказала: «ДА», парень коллега - «НЕТ».

Спустя годя я бы и сейчас сказала: «ДА». Мы, итак, платим за возможность жить временем, так хоть молодыми и красивыми умирали. Этот фильм о классовом неравенстве и том, как тяжело из одной касты перейти в другую. Как за бессмертие избранных платят миллионы бедняков.

По мне он актуален уже сегодня. Далеко не все в нашем современном мире могут покупать себе жизнь, здоровье и красивое тело (включая пластику). Финансовые возможности у одних улучшать свои тела, а у других нет, со временем будут все больше расслаивать общество.

6. Сериал «Любовь. Смерть. Роботы» серии (2019 г.) «Зи́ма Блю» и «Доброй охоты».

Несомненно, этот мультсериал офигенный, причем у него уже вышло несколько сезонов. По мне это визуальное удовольствие от молодых художников. Но просто посмотрите эти две серии, и вы сами все поймете.

В сериале «Любовь. Смерть. Роботы» есть много бриллиантов, мне особенно понравились эти две части.

7. Сериал «Электрические сны Филипа К. Дика» (2017 г.) серия №6 «Человек это...»

К просмотру я рекомендую также весь сериал, но меня особенно впечатлила именно 6 серия.

После выполнения трудной миссии планете Терру муж главной героини вернулся ... другим. Думаю, этот фильм понравится многим женщинам, почему? Узнаете, если посмотрите.

Мое мнение о будущем многим покажется неприятным, но я лично, уверена, что ИИ нас поработит и уничтожит, вопрос лишь когда, как кроваво и мучительно. То есть не то, что может быть, я уверена в этом на 100%. Человеку видимо, придется интегрировать свое тело с искусственными улучшениями и ИИ, но это все-равно не поможет. Как говорится: в этой сказке нет надежды.

Если хоть немного включить логику, более развитому и умному виду нет смыла договариваться с низшей формой жизни. А человечество, как ни крути, для планеты и других существ на Земле является нерациональным паразитом, нанося вред всему живому и самому себе. В крайнем случае на батарейки сгодимся, как в «Матрице», но скорее всего просто геноцид.

Поделитесь в комментариях, что смотрели вы? Что понравилось, а что нет? И почему?

Если направление вам интересно, то выпущу еще несколько частей в другие пятницы. О киберпанке я могу говорить очень долго, являясь истинным ценителем и поклонницей этого жанра. ❤

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