❄🔥Изменения для ИП и ООО в 2024 году. Двенадцать горячих новостей для бизнеса

Уважаемые читатели, на связи Ольга Ульянова, ваш аудитор! В начале года продолжим тему, связанную с изменениями законодательства в 2024 году. Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми важными новшествами, которые вы могли пропустить.

1. В 2024 действует новый МРОТ —19 242 руб.

Основание — Закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ.

Новость скорее порадует наемных работников, а вот у работодателей подрастут издержки.

Кстати, за последние 6 лет МРОТ увеличился более чем в два раза. В 2018 году его размер составлял — 9 489 руб., но цены все равно росли быстрее.

2. Поводов для обвинения в дроблении станет больше, а рыночные цены в сделках налоговики смогут чаще контролировать

Учитывая тренд фискалов, связанный с искусственным дроблением бизнеса, НК РФ подправили, благодаря чему у некоторых бизнесменов возрастут налоговые риски.

Семейный бизнес становится более опасным. В обновленной редакции ст. 105.1 НК появились дополнительные условия признания лиц взаимозависимыми, в том числе связанных родственными узами.

3. Для ИП продлили налоговые каникулы до 2024 года

Новоиспеченные ИП на патенте и упрощенке при определенных условиях вправе сэкономить благодаря нулевой ставке налогов. Данная льгота по-прежнему актуальна в 2024 году и это новость хорошая.

Подробности ищите в законе № 477-ФЗ от 29.12.2014 или задайте вопрос эксперту.

4. Больше сделок будет контролироваться налоговой службой

Под прицел ФНС с 2024 дополнительно попадают сделки, с участием нерезидентов без образования юридического лица. Сказанное относится к различным фондам, трастам и т. д. При условии регистрации их или их бенефициара в государстве из черного списка.

Между прочим, излюбленная многими россиянами локация — ОАЭ в черном списке в 2024 году.

Разъяснения на этот счет Минфин давал в письме № 03-08-13/104225 от 01.11.2023.

5. Оформиться ИП и потерять этот статус станет проще

Постановка на учет ИП максимально упрощается. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве ИП в ФНС вам уже не нужна даже копия паспорта. Ее исключили из списка обязательных документов при регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

Зато лишиться статуса ИП можно при проведении сомнительных расчетов по 115-ФЗ. Интересно, как будет выглядеть на практике, если ИП исключат из реестра на спецрежиме. В ситуации, когда деньги поступят гражданину от покупателя, после принудительного снятия с учета ИП, вероятно с доходов ему доначислят НДФЛ.

6. За мигрировавших сотрудников на удаленке НДФЛ платится теперь, как и за россиян

С 1 января 2024 года если источником выплаты для релокантов является российская компания или ИП, НДФЛ удерживается работодателем по ставке 13-15%.

Основание — закон № 389-ФЗ от 31.07.2023.

7. С 1 января 2024 с Данией и Латвией больше не действуют соглашения об избежании двойного налогообложения

Коммерсанты, ведущие бизнес с указанными юрисдикциями лишились льгот. Учитывая нелояльность государств к России, отмена соглашения не удивительна, но для кого-то неприятна.

Подробности в информации Минфина от 19.07.2023, от 13.04.2023.

8. Посредников обяжут платить «ввозной» НДС и «ввозной» акциз

Чтобы пополнить поступления в бюджет, внесли изменения в НК РФ, благодаря которым оптимизация НДС, когда товары реализуются из ЕАЭС российским физлицам, перестанет работать.

Под удар подпадает параллельный импорт авто. Налоговая нагрузка увеличивается у посредников, связанных с импортом товаров из ЕАЭС, работающих на основании агентских договоров, поручения и комиссии (п. 1 ст. 186 НК).

9. Процедура подтверждения экспорта в 2024 году будет проще

Стараюсь чередовать плохое с хорошим. Экспортерам жизнь немножко упростили. Представлять контракт в бумажном виде им нет необходимости. Реестр документов они отправляют в электронной форме, с информацией из декларации и экспортного контракта.

При неподтвержденном экспорте налоговую базу нужно определять на последнее число квартала, в котором истекают 180 календарных дней (п. 9 ст. 167 НК).

Основание – ст. 2 Закона № 549-ФЗ от 19.12.2022.

10. Вернули НДС с вознаграждения застройщика

Для застройщиков апартаментов (жилых помещений без права на постоянную прописку) льгота по НДС в 2024 году закончилась.

В тоже время действует освобождение от НДС по ДДУ в отношении нежилых помещений — гаражей, машино-мест, входящих в состав МКД.

Основание — подп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК, ст. 13 Закона № 389-ФЗ от 31.07.2023.

11. Выросли лимиты доходов для УСН из-за роста коэффициента-дифлятора.

В 2024 доходы на УСН не должны превышать - 265,8 млн руб. (200 млн руб. × 1,329).

В итоге лимит выручки на упрощенке увеличился по сравнению с 2023 годом на — 14,4 млн. руб.

12. Квест по ЕНП в 2024 году продолжается

Новогоднего чуда не случилось — ЕНП с ЕНС не отменили, как бы этого не хотели бухгалтеры.

Теперь на уведомления обязаны перейти все. С боем курантов в новогоднюю ночь переходный период, позволяющий отправлять платежки со статусом 02 закончился и уведомления стали для всех обязательными.

Налоговики начнут проверять в уведомлениях по ЕНП контрольные соотношения, которые должны появится в 2024 году. Причем пени за невовремя сданные налоговые уведомления решили не начислять еще один год.

А вот за ошибки в уведомлениях в 2024 году обещают начать выставлять пени при отрицательном сальдо на ЕНС.

Физикам, включая ИП пени рассчитают исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.

За отрицательное сальдо для ООО в течении 30 календарных пени начислят исходя их 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ; после 30 дня размер пени будет считаться из 1/150 ключевой ставки ЦБ.

Основание — п. 4 ст. 75 НК.

Справочно — на 09.01.2024 ключевая ставка ЦБ РФ составляет — 16%.

Два уведомления по НДФЛ стали обязательными, ну об этом, думаю, многие уже слышали.

Срок подачи уведомления по НДФЛ- не позднее 25-го числа по начислениям с 1-го по 22-е число текущего месяца, и не позднее 3-го числа следующего месяца — о налоге, удержанном с 23-го по последнее число текущего месяца.

Обратите внимание, отменить зачет, проведенный ФНС автоматически будет проблематично.

Отрицательные уведомления по ЕНП можно отправлять уже сейчас. Упрощенцы оценят, что в НК появилась норма, согласно которой для корректировки годового единого налога на УСН уведомления подаются с минусом.

Подробности в письме ФНС № СД-4-3/8716 от 10.07.2023.

В завершение немного юмора, в тему пролетевших новогодних праздников, чтобы вы отвлеклись от скучноватого профконтента.

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Желаю вам успешного и продуктивного начала этого года! И чтобы у вас всегда были: «ФИНАНСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ»!



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