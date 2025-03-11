Как открыть ИП или ООО в 2025 году? Как не потратить лишнего и учесть детали

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.
Общий совет для начинающих бизнесменов – обязательно разработайте бизнес-план, просчитайте точку безубыточности, озадачьтесь заранее налоговой стратегией и оценкой налоговых рисков, например, если вы собрались пользоваться какими-то налоговыми льготами.
✅ «Государственная онлайн-регистрация бизнеса»
Воспользоваться работой сервиса и самостоятельно подать документы за один день можно на сайте ФНС.
Разработчики утверждают, что сервис поможет онлайн:
- зарегистрироваться в качестве ИП,
- открыть ООО с единственным учредителем и директором – одним и тем же физлицом,
- оформить и выдать квалифицированную электронную подпись (КЭП) этого ИП либо ООО,
- открыть такому ИП или ООО расчетный счет в одном из банков – участников эксперимента.
Например, для регистрации ИП необходимо выполнить несколько шагов.
В первую очередь, заполните заявление по форме № Р21001, указав данные о заявителе, выбрав вид деятельности (ОКВЭД) и налоговый режим.
Далее выберите способ подачи документов: через электронную подпись, в электронном виде с Госуслуг, без подписи, через нотариуса, МФЦ или личную подачу на бумаге в ФНС.
Заявление будет рассмотрено регистрирующим органом в течение трех рабочих дней, после чего вам сообщат результаты по электронной почте.
Обратите внимание, что если регистрация не состоится, уплаченная пошлина может быть использована для повторной подачи заявления. Заполненное заявление распечатает регистрирующий орган, и вы должны будете его подписать при предъявлении удостоверяющего личность документа.
Также следует оплатить государственную пошлину в размере 800 рублей, которая не требуется, если документы подаются в электронном виде с электронной подписью. После этого отправьте подготовленные документы в регистрирующий орган, воспользовавшись возможностью подписать их электронной подписью непосредственно через сервис.
У сервиса налоговой есть отдельный подраздел «Старт бизнеса онлайн»:
Пользователю предлагаются следующие шаги:
Учитывая, что в этих шагах заявлено наличие биометрии он не для всех окажется привлекательным.
✅ Регистрация бизнеса через банк
Сама лично я именно так оформлялась ИП и меня все полностью устроило и биометрию у меня никто не требовал, а также госпошлину платить не пришлось. Просто, быстро и дешево – вернее бесплатно! 🚀
Регистрация бизнеса через банк осуществляется следующим образом. Сначала выберите подходящий банк, который оказывает такие услуги. Я не буду рекламировать какой-то конкретный.
После выбора организационно-правовой формы бизнеса (ИП или ООО) определитесь с налоговым режимом и выберите коды ОКВЭД. На этом этапе полезно перестраховаться и обратиться за консультацией, если вы плаваете в подобных вопросах.
Затем загрузите необходимые документы: для ИП понадобятся сканы паспорта, СНИЛС и ИНН; для ООО могут требоваться устав и документы на помещение (если оно не в собственности).
Если у вас нет электронной подписи, получите её через банк, уточнив, предоставляет ли он возможность получения бесплатного сертификата электронной подписи.
Подписанные документы отправляются банком в налоговую, после чего в течение 3-х рабочих дней вы получите уведомление о результатах регистрации в личном кабинете и на электронную почту.
👉Помимо перечисленных способов можно оформить новый бизнес через:
- нотариуса,
- МФЦ,
- почту России,
- портал Госуслуги,
- мобильное приложение «Личный кабинет предпринимателя».
✅ Что выбрать ООО или ИП краткий обзор плюсов и минусов
Когда стоит выбирать между индивидуальным предпринимательством или открытием юридического лица, важно учитывать множество факторов, которые могут повлиять на успех бизнеса. Давайте рассмотрим, в чем преимущества ИП и ООО.
Преимущества ИП проявляются в нескольких ключевых аспектах.
Во-первых, одним из самых значительных плюсов то, что деньги, заработанные предпринимателем, являются его собственными после уплаты налогов. Это значит, что нет необходимости переживать о том, как вывести наличные средства и нет ограничений на их трату. В отличие от ИП, в ООО процесс вывода денег сложнее и налагает дополнительные налоговые обязательства.
Во-вторых, штрафы для ИП намного меньше, что делает ведение бизнеса менее рискованным и более управляемым. К тому же процесс ликвидации бизнеса, зарегистрированного как ИП, гораздо проще и быстрее, чем закрытие предприятия, что избавляет предпринимателей от лишних хлопот.
С другой стороны, преимущества ООО заключаются в более защищенной структуре. Участники ООО в меньшей степени рискуют своим личным имуществом в случае неудачи бизнеса, что создает дополнительный уровень безопасности. Если партнеров и инвесторов несколько, то лучше зарегистрировать юридическое лицо.
Кроме того, ООО может заниматься любым видом деятельности без ограничений, в то время как для ИП существуют запреты.
Если говорить о продаже бизнеса, ООО проще и привлекательнее для потенциальных покупателей. Зачастую бизнес, оформленный на ИП, продать, подарить или передать по наследству проблематично.
Правда изменения законодательства с 2025 добавили сложностей и с продажей ООО, как их нивелировать мы разбираемся с клиентами в рамках частных консультаций.
Также важно отметить, что бизнес в форме ООО воспринимается как более стабильный и надежный на конкурентном рынке особенно для крупных игроков.
Временное прекращение деятельности ООО позволяет избежать уплаты налогов, что может быть полезно в случае временных затруднений. ИП платит страховые взносы вне зависимости от того ведется деятельность или нет (за небольшими исключениями).
Существует несколько других ключевых отличий, которые стоит учитывать при выборе между ИП и ООО.
Регистрация ООО осуществляется по юридическому адресу, тогда как ИП регистрируется по месту жительства. ООО может иметь до 50 участников, что позволяет привлекать инвесторов и деловых партнеров.
В то же время, ИП управляет бизнесом самостоятельно и несет полную ответственность за его деятельность.
Кроме того, в рамках ООО допускается наличие нескольких директоров, что может способствовать лучшему или многоуровневому управлению.
В конечном итоге, выбор между ИП и ООО зависит от особенностей вашего бизнеса, личных предпочтений и долгосрочных целей. Каждая модель имеет свои уникальные преимущества и недостатки, и важно тщательно проанализировать их, прежде чем принимать решение. Если нужна помощь – обращайтесь!
✅ ИП — не «ОНО»!.
В завершении опять я немного пойду на провокации, но не могу не поделиться своим недоумением, когда слышу: «моЁ ИП». Если отойти от сокращений и озвучить полную формулировку, то выходит «моЁ индивидуальный предприниматель». Получается какое-то языковое недоразумение: «моя твоя не понимать»!
ООО (общество с ограниченной ответственностью) — да, это действительно «оно» и его открывают! ИП же не открывается, просто гражданин получает статус индивидуального предпринимателя поэтому правильно говорить: зарегистрироваться в качестве ИП или зарегистрировать ИП. При этом гражданин не перестает быть физлицом, но он теперь физлицо с особым статусом.
Аналогично ИП в отличии от ООО, не закрывается. Закрыть можно только юридическое лицо – то есть организацию. Вместо этого гражданин может сняться с учета в налоговой в качестве ИП. Так что правильно говорить – не закрыть ИП, а сняться с регистрации в качестве ИП или использовать формулировки о закрытии предпринимательской деятельности либо о закрытии бизнеса, оформленного на ИП. Но никак не я «закрыл своЁ ИП» – получается я закрыл «своЁ индивидуальный предприниматель».
👉 Вот такой есть нюанс - он ни на что не влияет, но позволит вам быть более грамотным в диалоге с собеседником, если для вас это важно.
На этом завершаю свой материал -
независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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