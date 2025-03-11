Как открыть ИП или ООО в 2025 году? Как не потратить лишнего и учесть детали

Воспользоваться работой сервиса и самостоятельно подать документы за один день можно на сайте ФНС.

Разработчики утверждают, что сервис поможет онлайн:

- зарегистрироваться в качестве ИП,

- открыть ООО с единственным учредителем и директором – одним и тем же физлицом,

- оформить и выдать квалифицированную электронную подпись (КЭП) этого ИП либо ООО,

- открыть такому ИП или ООО расчетный счет в одном из банков – участников эксперимента.

Например, для регистрации ИП необходимо выполнить несколько шагов.

В первую очередь, заполните заявление по форме № Р21001, указав данные о заявителе, выбрав вид деятельности (ОКВЭД) и налоговый режим.

Далее выберите способ подачи документов: через электронную подпись, в электронном виде с Госуслуг, без подписи, через нотариуса, МФЦ или личную подачу на бумаге в ФНС.

Заявление будет рассмотрено регистрирующим органом в течение трех рабочих дней, после чего вам сообщат результаты по электронной почте.

Обратите внимание, что если регистрация не состоится, уплаченная пошлина может быть использована для повторной подачи заявления. Заполненное заявление распечатает регистрирующий орган, и вы должны будете его подписать при предъявлении удостоверяющего личность документа.

Также следует оплатить государственную пошлину в размере 800 рублей, которая не требуется, если документы подаются в электронном виде с электронной подписью. После этого отправьте подготовленные документы в регистрирующий орган, воспользовавшись возможностью подписать их электронной подписью непосредственно через сервис.

У сервиса налоговой есть отдельный подраздел «Старт бизнеса онлайн»:

Пользователю предлагаются следующие шаги:

Учитывая, что в этих шагах заявлено наличие биометрии он не для всех окажется привлекательным.