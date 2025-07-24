Личные фонды в 2025 году – инструмент оптимизации налогообложения, подводные камни и пошаговая инструкция

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Сегодня поговорим о достаточно интересном инструменте оптимизации налогообложения, честно говоря, узнала я о нем вначале года от обратившихся ко мне клиентов и их нетривиальной ситуации.

Личные фонды — относительно новый инструмент управления активами в России, который с 2022 года позволяет оптимизировать налогообложение, защищать имущество и структурировать наследственные процессы.

Однако в 2025 году законодательство ужесточилось, и теперь важно понимать все нюансы, чтобы избежать неприятных налоговых рисков.

В этой статье мы разберем:

- Как личные фонды помогают экономить на налогах?

- Какие подводные камни ждут учредителей?