Личные фонды в 2025 году – инструмент оптимизации налогообложения, подводные камни и пошаговая инструкция

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Сегодня поговорим о достаточно интересном инструменте оптимизации налогообложения, честно говоря, узнала я о нем вначале года от обратившихся ко мне клиентов и их нетривиальной ситуации.
Личные фонды — относительно новый инструмент управления активами в России, который с 2022 года позволяет оптимизировать налогообложение, защищать имущество и структурировать наследственные процессы.
Однако в 2025 году законодательство ужесточилось, и теперь важно понимать все нюансы, чтобы избежать неприятных налоговых рисков.
В этой статье мы разберем:
- Как личные фонды помогают экономить на налогах?
- Какие подводные камни ждут учредителей?
1. Что такое личный фонд и зачем он нужен?
Личный фонд — это некоммерческая организация (ст. 123.17 ГК), аналог зарубежного траста «family trusts», которая управляет имуществом учредителя (деньгами, недвижимостью, долями в бизнесе) в интересах выгодоприобретателей (например, членов семьи).
Еще одно весьма интересное обстоятельство - личный фонд вместо участника может владеть долей в ООО. Причем открытой является информация только об управляющем фондом, но не о владельцах личного фонда, информация о личном фонде в отличии от участника юридического лица не является публичной.
Пример действующего личного фонда:
Этот личный фонд, выступая вместо физического лица «Х» (его Ф. И. О. невозможно узнать из публичных источников, включая данные в ЕГРЮЛ), владеет долей в уставном капитале ООО из примера 👇. Благодаря этому ему удается сохранить конфиденциальность владения активами, что особенно ценно для некоторых бизнесменов.
Следует отметить, что создать личный фонд может далеко не каждый гражданин, потребуется обладать приличными активами.
Ключевые особенности личных фондов в 2025 году:
✅ Минимальный размер имущества – 100 000 000 руб. (рыночная оценка).
✅ Имуществом фонда на указанную сумму могут быть: деньги, ценные бумаги, объекты недвижимого имущества (чаще всего), а также доли в ООО, имущественные права и т.д.
✅ Учредитель – только физлицо или супруги в законном браке.
✅ Создается на определенный срок либо бессрочно: учредитель может сам установить срок жизни фонда.
✅ Выгодоприобретатели – близкие родственники или другие лица (но не коммерческие организации).
✅ Можно вести бизнес – участвовать в ООО, сдавать недвижимость, получать дивиденды.
Какие личные фонды в настоящее время можно создать?
Личные фонды бывают разные, имеется возможность зарегистрировать в России даже международный фонд в российских офшорных зонах, таких как остров Русский или Октябрьский.
📊 Таблица 1. Сравнение фондов & международных трастов и фондов:
Российский
Международный
траст
СПВ (о. Русский)
Криптофонд
Конфиденциальность
Средняя
Высокая
Средняя
Анонимность
Налоги
13-15%
0-5%
0% (если зарубежные активы)
Зависит от юрисдикции
Гибкость
Ограничена
Высокая
Средняя
Максимальная
Санкционные риски
Высокие
Зависит от страны
Высокие
Низкие
2. Налоговые преимущества личных фондов
(1) Налог на прибыль – всего 15% (вместо 20-25%)
Для личных фондов установлена ставка налога на прибыль, которая на 10% ниже стандартной, однако для применения льготы требуется соблюдение определенных условий.
Если >90% доходов фонда – «пассивные» (аренда, дивиденды, продажа недвижимости), то применяется льготная ставка.
Перечень доходов, которыми должен заниматься ЛФ перечислены в пункте 2 статьи 284.12 НК РФ. Порядок применения льготной ставки налога на прибыль Минфин РФ разъяснял в этом году в письмах № 03-03-07/12664 от 12.02. 2025 г., № 03-03-07/16249 от 20.02. 2025 г.
Стоит присмотреться к этой конструкции представителям арендного бизнеса, таких в нашу компанию обращается немало, особенно в последние годы, в том числе из-за ужесточения законодательства, связанного с дроблением бизнеса или перераспределением коммерческой недвижимости между членами семьи.
📌 Пример:
Расчет налога на прибыль для личного фонда на ОСНО:
Доход: 10 млн руб. (аренда)
Налог на прибыль по льготной ставке 15%:
10 млн × 15% = 1,5 млн руб.
Налог на прибыль по обычной ставке 25% (для сравнения):
10 млн × 25% = 2,5 млн руб.
Итого:
Налог фонда (15%) = 1,5 млн руб.
Экономия по сравнению налога на прибыль (25%) = 1 млн руб.
(2) Без НДФЛ при передаче имущества выгодоприобретателям
Если имущество фонда передается близким родственникам учредителя (детям, супругу, родителям), то НДФЛ не платится (п. 18.2 ст. 217 НК РФ).
После смерти учредителя производимые выплаты получают освобождение от налога вне зависимости от резидентства получателей и родственных связей с покойным.
Причем неважно получены доходы в денежной или натуральной форме (письмо Минфина РФ N 03-04-06/119405 от 11.12.2023 г.
📌 Пример:
Фонд купил квартиру за 20 млн руб., через 5 лет передал ее сыну учредителя. Рыночная стоимость квартиры на момент передачи = 25 млн руб.
Если бы имущество числилось на обычном ООО → у резидента НДФЛ от 13% с рыночной стоимости = 3,70 млн руб.), а у нерезидента =7,5 млн руб.
В личном фонде → 0 руб. НДФЛ.
(3) Низкий налог на имущество (0,1–0,3%)
Для жилья, гаражей и машино-мест ставка не выше 0,3% (для обычных юрлиц – до 2%).
📌 Пример в Москве:
Кадастровая стоимость квартиры – 50 млн руб.
Налог ООО: 50 млн × 2% = 1 млн руб./год.
Налог фонда: 50 млн × 0,1% = 50 тыс. руб./год.
3. Подводные камни: какие риски есть в 2025 году?
🔴 Риск 1: Восстановление НДС при передаче имущества
Если учредитель ИП передал в фонд имущество с «входным» НДС (например, коммерческую недвижимость), придется восстановить налог (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ письмо Минфина РФ № 03-07-14/562 от 10.01.2025 г.).
📌 Пример:
Учредитель ИП купил офис за 120 млн руб. (НДС 20 млн к вычету).
Передал его в фонд → 20 млн придётся вернуть в бюджет.
🔴 Риск 2: Потеря льготной ставки 15%
Если фонд получает >10% «непассивных» доходов (например, от услуг), то вся прибыль облагается по ставке 25%.
🔴 Риск 3: Субсидиарная ответственность учредителя
В течение 3 лет (в исключительных случаях – до 5 лет) фонд отвечает по долгам учредителя, а учредитель – по долгам фонда (п. 6 ст. 123.20-4 ГК РФ).
4. Кейс оптимизации как передать долю в ООО в личный фонд и какие можно допустить ошибки?
Пример №1:
Участник ООО «Армада» (10% доля, владеет >5 лет стоимостью менее 50 млн. руб.) Терентьев А.А. хочет заменить себя в качестве участника организации на личный фонд «Наследие». Как оформить?
Вариант 1. Договор купли-продажи
Продавец (физлицо) → не платит НДФЛ (льгота за владение >5 лет).
Покупатель (фонд) → не платит налог (п. 11 ст. 251 НК РФ).
📌 Налоги:
Сторона
Налог
Физлицо
0 руб. (льгота)
Фонд
0 руб. (взнос учредителя не облагается)
Вариант 2. Безвозмездная передача
Физлицо дарит долю фонду.
Риск: ФНС может доначислить налог фонду как внереализационный доход (п. 8 ст. 250 НК РФ).
📌 Налоги:
Сторона
Налог
Физлицо
0 руб.
Фонд
15% от рыночной стоимости доли (если ФНС докажет доход)
Что выбрал бизнесмен?
Он решил оформить безвозмездную передачу через нотариуса.
Последствия:
✅ У физлица нет налога.
❌ У фонда риск доначисления налога (если ФНС сочтет дарение доходом).
📊 Таблица 2. Как передать активы в фонд?
Способ
Налог у физлица
Налог у фонда
Дарение
0 руб.
Не исключен риск доначисления налога из рыночной стоимости
Продажа по номиналу доли в ООО
0 руб. (если владение >5 лет)
0 руб.
Вклад в имущество
0 руб.
0 руб.
Пример №2: Передача имущества ИП в личный фонд (с НДС)
Ситуация:
Алексей Геннадьевич (ИП) сдавал офис за 1 млн руб./мес (с НДС 20% = 200 тыс. руб.). Он передает офис в свой личный фонд, который продолжает сдавать его в аренду.
Что говорит Минфин:
➡ Передача облагается НДС, так как фонд продолжает коммерческую деятельность.
➡ Алексей Геннадьевич должен заплатить НДС: 200 тыс. руб. (20% от 1 млн).
Почему?
Фонд использует офис для бизнеса → передача не освобождена от НДС (пп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ не применяется).
5. Стоит ли использовать личный фонд в 2025 году?
✅ Да, если:
У вас дорогие активы (от 100 млн руб.).
Основные доходы – пассивные (аренда, дивиденды).
Хотите передать имущество семье (и не только) без налогов, включая нерезидентов.
❌ Нет, если:
Фонд будет получать много «непассивных» доходов (услуги, торговля).
Вы не готовы детально разбираться в налогообложении фондов.
Плюсы и минусы личного фонда
✅ Преимущества:
Безналоговая передача имущества.
Сохранение анонимности при владении активами.
Пониженные ставки по налогу на прибыль и имущество.
❌ Недостатки:
Риски споров с налоговой по НДС.
Имеются ограничения по участию в дочерних компаниях.
В итоге личные фонды – мощный инструмент, но в 2025 году их использование требует точного планирования и расчетов. Перед созданием фонда проконсультируйтесь с налоговым экспертом и юристом! Всегда открыта к сотрудничеству по решению сложных вопросов. 🤝
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
✅Спасибо за прочтение статьи до конца!
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