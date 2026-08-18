Как платить налоги с криптовалют и что изменится с 1 сентября 2026 года. Уголовка за незаконный оборот крипты

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Эпоха криптоанархии в России заканчивается. С первого сентября 2026 года цифровые активы переезжают в прозрачное налоговое поле, а майнинг превращается в деятельность с жесткими лимитами и обязательной отчетностью перед ФНС.

Но сначала цифры. Они красноречивее любых слов. Согласно исследованию компании ШАРД, объем российского крипторынка в 2025 году составил 32,1 триллиона рублей. Вдумайтесь хоть на секунду (!) это практически сопоставимо с параметрами всей государственной казны. Доходы федерального бюджета за тот же год составили 37,3 триллиона рублей, а расходы 42,9 триллиона рублей.

Куда интереснее другое - более 98 % объема операций не связаны с высокорисковым сегментом. Простым языком, это значит, что подавляющая часть крипторынка это не криминал, не отмывание и не темные схемы. Это обычные люди и бизнес, которые покупают, продают, майнят и инвестируют. Государство берет под контроль не серую зону, а огромный рынок, который давно перерос рамки самостоятельной экономики.

Деньги — это свобода и власть! Не я это придумала. В ситуации с цифровыми активами у государства прослеживается желание контролировать финансы граждан и отсечь от больших денег случайных игроков. Вспомнился фильм «Время» (2011 г.), где система жестко контролировала, чтобы в число богатых случайно не затесался кто-то из бедных. Контролем этого процесса занимался герой Киллиана Мёрфи.

Кстати, по моему оценочному мнению, исходя из тех же побуждений и прессонули Пашу Дурова1, который хотел полноценно развивать свою цифровую валюту на базе Телеграм. Вся остальная возня вокруг него вторична. Деньги, независимые от государств, могли бы дать людям столько свобод, которые кому-то очень сильно не нужны.