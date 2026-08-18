Как платить налоги с криптовалют и что изменится с 1 сентября 2026 года. Уголовка за незаконный оборот крипты

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Эпоха криптоанархии в России заканчивается. С первого сентября 2026 года цифровые активы переезжают в прозрачное налоговое поле, а майнинг превращается в деятельность с жесткими лимитами и обязательной отчетностью перед ФНС.
Но сначала цифры. Они красноречивее любых слов.
Согласно исследованию компании ШАРД, объем российского крипторынка в 2025 году составил 32,1 триллиона рублей. Вдумайтесь хоть на секунду (!) это практически сопоставимо с параметрами всей государственной казны. Доходы федерального бюджета за тот же год составили 37,3 триллиона рублей, а расходы 42,9 триллиона рублей.
Куда интереснее другое - более 98 % объема операций не связаны с высокорисковым сегментом. Простым языком, это значит, что подавляющая часть крипторынка это не криминал, не отмывание и не темные схемы. Это обычные люди и бизнес, которые покупают, продают, майнят и инвестируют. Государство берет под контроль не серую зону, а огромный рынок, который давно перерос рамки самостоятельной экономики.
Деньги — это свобода и власть! Не я это придумала. В ситуации с цифровыми активами у государства прослеживается желание контролировать финансы граждан и отсечь от больших денег случайных игроков. Вспомнился фильм «Время» (2011 г.), где система жестко контролировала, чтобы в число богатых случайно не затесался кто-то из бедных. Контролем этого процесса занимался герой Киллиана Мёрфи.
Кстати, по моему оценочному мнению, исходя из тех же побуждений и прессонули Пашу Дурова1, который хотел полноценно развивать свою цифровую валюту на базе Телеграм. Вся остальная возня вокруг него вторична. Деньги, независимые от государств, могли бы дать людям столько свобод, которые кому-то очень сильно не нужны.
Что меняется?
Но после небольшого лирического отступления вернемся к предмету статьи. Чтобы не утомлять вас длинными юридическими выкладками, я сразу предлагаю взглянуть на дорожную карту нововведений.
Дата вступления в силу
Суть изменений для граждан и бизнеса
1 сентября 2026 года
Криптовалюта окончательно признается имуществом. Запрет на оплату криптой товаров и услуг внутри страны. Старт реестров майнеров в ФНС. Лимит для физлиц 6000 киловатт часов в месяц.
1 июля 2027 года
Все транзакции резидентов обязаны проходить через посредников из реестра ЦБ. Исключения только для внешнеэкономической деятельности и сделок майнеров с иностранцами.
1 сентября 2027 года
Включаются механизмы защиты от мошенничества. Начинается обмен данными между криптосферой и избирательными комиссиями.
Нормативный документ, меняющий правила игры Федеральный закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» от 04.08.2026 г.
Давайте сразу к больному. Майнинг теперь официально регулируемая деятельность. Если вы обычное физическое лицо и крутите биткоины на балконе, вам не нужно никуда бежать и регистрироваться. Но есть одно жесткое условие. Ваше энергопотребление не должно превышать 6000 киловатт часов в месяц. Как только счетчик показывает больше, вы автоматически становитесь нарушителем.
Для ИП и компаний правила игры совсем другие. Просто открыть ИП и купить фермы больше не получится. Право на майнинг возникает только после включения в специальный реестр, который ведет налоговая инспекция. Фактически майнинг теперь интегрирован в систему налогового администрирования. Государство будет знать не только о факте добычи, но и об адресах ваших кошельков. По оценкам экспертов, в тени остается до 70 процентов всех криптоопераций. Теперь ФНС получит доступ к этой информации через операторов инфраструктуры и биржи.
Добавьте к этому региональные запреты. С середины августа 2026 года майнинг официально запрещен в Москве, Подмосковье и ряде территорий Курской области. Энергосети не резиновые, и государство это прекрасно понимает.
Отдельная история с инвесторами. Закон жестко делит всех на квалифицированных и неквалифицированных. Представьте ситуацию. Человек хочет вложить в новые перспективные токены 500 тысяч рублей. Брокер его просто не пропустит. Лимит для неквалифицированных инвесторов составляет 300 тысяч рублей в год. И это только на Bitcoin, Ethereum, и Tether. Все остальные цифровые суррогаты для обычного гражданина теперь закрыты.
А теперь перейдем к самому интересному. К налогам. Закон не придумывает новых сборов, он встраивает крипту в уже существующую налоговую машину. И здесь кроется главная ошибка, которую я вижу в своей аудиторской практике. Люди думают, что налог возникает только тогда, когда они выводят крипту в рубли. Это фатальное заблуждение.
Рассмотрим ситуацию с майнингом. Доход возникает в тот самый момент, когда монета упала на ваш кошелек и вы получили возможность ею распоряжаться. Налоговая смотрит на рыночную котировку в эту конкретную секунду. Для физического лица эта сумма облагается налогом на доходы физических лиц по прогрессивной шкале. До 2,4 миллионов рублей вы отдадите 13 процентов. С суммы превышения придется платить 15, 18, 20 или даже 22 процента. Хорошая новость в том, что вы можете уменьшить этот доход на расходы. Покупка оборудования, аренда помещения и самое главное электроэнергия. Но все это нужно подтвердить бумажками.
Как платить налоги?
Чтобы вам было проще ориентироваться, я собрала все налоговые ставки и правила в одну сводную таблицу.
Статус налогоплательщика
Майнинг
Покупка и продажа криптовалюты
Физическое лицо
НДФЛ 13-22% с учетом расходов на оборудование и электричество.
НДФЛ 13-22% с разницы между продажей и покупкой. Расходы на покупку вычесть нельзя, это частая ловушка.
ИП на ОСНО
НДФЛ 13-22% по прогрессивной шкале с учетом профессионального вычета.
НДФЛ 13-22%. Можно учесть расходы на покупку.
ИП на УСН
Майнить на упрощенке ЗАПРЕЩЕНО. Автоматическая потеря права на УСН.
Торговать можно. На ставке 6% налог со всей суммы продажи. На ставке 15% можно учесть расходы на покупку.
Юридическое лицо
Налог на прибыль 25%. Доход по рыночной цене на дату получения.
Налог на прибыль 25%. Убытки можно переносить на будущие периоды.
Самозанятый
Майнить и продавать крипту нельзя.
Доход от продажи облагается НДФЛ как у физлица.
Многие предприниматели по старой памяти думают, что упрощенка спасет от всех бед. Спешу разочаровать. Майнить на упрощенной системе налогообложения теперь официально запрещено. Как только налоговая увидит в ваших фактических действиях добычу цифровых активов, вас автоматически переведут на общую систему с ее прогрессивной шкалой и отчетностью. А вот торговать купленной криптой на упрощенке можно. Здесь кроется тонкая грань, за которой вас ждут доначисления.
Кейс из практики
Хочу поделиться реальным кейсом из практики. Ко мне обратилась компания, которая два года занималась майнингом. Бухгалтер просто проводил общие расходы на электричество и амортизацию компьютеров как обычные хозяйственные нужды. Когда встал вопрос о формировании налоговой базы по цифровым активам, выяснилось неприятное. Невозможно отделить киловатты, потраченные на офисный кондиционер, от киловаттов, сожженных видеокартами. Нет отдельных счетчиков. Нет зафиксированных рыночных котировок на даты падения каждой монеты. В итоге компании пришлось восстанавливать учет задним числом, нанимать энергоаудиторов и платить огромные штрафы за искажение учета. Раздельный учет нужно выстраивать с первого дня. Не ждите письма счастья от налоговой.
Если вы не майните, а просто покупаете и продаете, возникает вопрос оценки списания. Вы купили один биткоин в марте за семь миллионов, а второй в апреле за девять миллионов. В июне продали один биткоин за десять миллионов. С какой суммы платить налог? Закон требует выбрать метод и закрепить его в учетной политике. Либо вы списываете стоимость первой по времени купленной монеты. Это метод ФИФО. Либо учитываете стоимость конкретной реализованной партии. От вашего выбора напрямую зависит сумма налога к уплате.
Хуже был случай у ИП на ОСНО, который купил дорогостоящее оборудование для майнинга на десятки миллионов рублей за наличку, потеряв на этом приличную сумму на налоговых расходах. Предоставленная покупателем скидка не перекрывала потенциальной суммы от оптимизации налогообложения, если бы на оборудование были нормальные «белые» документы.
А теперь самое интересное для тех, кто предположил, что на сентябрьских изменениях все закончится, к сожалению, нет. Куда более интересные и масштабные изменения планируются с 2027 г.
Изменение в налогообложении майнинга и криптовалют с 2027 г.
Что происходит
Суть изменения
Кого касается
Все операции через лицензиатов
Резиденты обязаны проводить сделки с криптовалютой исключительно через посредников из реестра ЦБ.
Исключение для майнеров при продаже свежедобытой крипты и внешнеэкономические контракты.
Всех физлиц и бизнес
Уголовная ответственность
Вводится статья 171.7 УК РФ за незаконную организацию обращения цифровой валюты. Без лицензии до 7 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Владельцев нелегальных обменников и бирж
Блокировка переводов нелегалам
Банки обязаны отказывать в переводах в пользу неуполномоченных получателей, которых ЦБ заподозрит в незаконном обмене крипты.
Всех, кто пытается вывести рубли на серый обменник
Отчетность по зарубежным кошелькам
Физические лица-резиденты обязаны с мая 2027 года отчитываться в ФНС об операциях с криптовалютой в иностранных системах.
Владельцев иностранных криптокошельков
Завершение переходного периода
Криптообменники и депозитарии, не получившие лицензию ЦБ, обязаны прекратить деятельность. Шанс легализоваться был.
Всех, кто работает на крипто
Что делать прямо сейчас, чтобы не гореть в 2027 году
Я не буду говорить банальностей про «консультацию со специалистом». Хотя она, конечно, нужна. Но есть три вещи, которые вы можете сделать уже в ближайшие выходные.
Пересмотрите свою бухгалтерию. Если вы майните на компанию, и у вас до сих пор не прописано в учетной политике, каким методом вы списываете криптовалюту (ФИФО или по стоимости единицы), срочно исправляйте. Без этого определить, какая именно партия монет продана, будет невозможно, и налоговая доначислит вам налог по самой невыгодной схеме.
Начните собирать папку условно "Электричество". Отделите счетчик для фермы от общего бытового потребления. Сохраняйте все счета. Если вы арендуете стойку в дата-центре – у вас должны быть договор и акты. Это одна из самых спорных статей расходов, и ФНС будет цепляться за отсутствие документов в первую очередь.
Если вы обычный физлицо, купившее крипту в 2020 году и забывшее про нее, зафиксируйте ее стоимость. Не завтра, а сегодня. Потому что когда вы решите продать, у вас должно быть подтверждение цены покупки. Это ваша налоговая база. Рыночные котировки на дату покупки можно найти в архивах, но чем свежее данные, тем проще. Не откладывайте это на момент, когда захотите купить квартиру.
Как видите, Государство анонсировало выход из серой зоны для крипты, как будет на практике, скоро узнаем. Берегите свои активы и считайте налоги правильно (но не переплачивайте :).
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖
- Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
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