Судьбы людей и громкие судебные дела

Судебная практика пестрит историями, от которых захватывает дух и которые служат отличным пособием по тому, как не нужно делать.

Взять хотя бы резонансную сагу Кристины Гагаркиной родом из Ростовской области и турецкого бизнесмена Галипа Озтюрка. Познакомившись в 2019 году в Батуми, они создали семью, где благодаря суррогатному материнству, легальному в Грузии для женатых гетеросексуальных пар, появилось более 22 детей. Казалось бы, воплощение мечты о большой семье. Но реальность оказалась жестокой.

31 мая 2022 года Галипа Озтюрка задержали в Батуми. Во время обыска у него изъяли 7,2159 грамма («снежного» запрещенного вещества). 27 февраля 2023 года Батумский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

В июне 2025 года он вышел на свободу по процессуальному соглашению, уплатив штраф в 1000000 лари (примерно 31 722 700,56 руб. по текущему курсу). А в январе 2026 года в пользу государства конфисковали его жилые комплексы в Батуми общей площадью более 16000 квадратных метров.

При этом в Турции он заочно приговорен к пожизненному заключению за подстрекательство к заказному убийству еще в 1996 году. Кристина осталась одна с огромным штатом нянь и десятками малышей. Эта история наглядно показывает, как трансграничные элементы и личные трагедии могут разрушить даже самую выверенную юридическую конструкцию.

В интернете циркулирует версия, которая переворачивает всю историю Кристины и Галипа с ног на голову. Согласно этой теории, дети не имели никакого отношения к паре как к биологическим родителям. Галип владел клиникой, где суррогатное материнство было поставлено на поток для клиентов из разных стран. Когда в 2020 году закрылись границы из-за ковида, вывезти новорожденных стало невозможно. Дети копились в "питомниках" по несколько человек в квартирах, как это происходило и в России с китайскими младенцами. Чтобы далеко не ходить, их селили к девочкам-донорам яйцеклеток, что весьма неэтично.

Из личных соцсетей Кристины Гагаркиной

Когда стало понятно, что скрыть такое количество детей невозможно, сочинили сказку про желание богача иметь кучу наследников. На роль "мамы" выбрали Кристину, роль "папы" пришлось играть Галипу. Остальных суррогатных матерей быстро выбросили из страны как лишних свидетелей.

Детей пришлось официально усыновить, но относиться к ним как к родным никто изначально не собирался. Они имели маму и папу на бумаге, а по факту всегда были с няньками и сами по себе. Интервью и фотосессии начались не от радости, а потому что сказку надо было отыгрывать.

Моя родственница, проживающая в Батуми, невольно столкнулась с этими детьми. Они вели себя не очень хорошо на детской площадке так, что даже пришлось сделать замечание сопровождающим. Родственница подумала, что это какой-то детский сад с воспитателями. А оказалось за детьми присматривали няни. То есть со стороны впечатление единой семьи они совсем не производят. А также визуально, можно предположить, что присутствуют не биологические дети Галипа, например, с откровенно азиатской внешностью.

Внутри России суды чаще всего встают на сторону генетических родителей. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 16 от 16.05.2017 прямо указывает, что нежелание суррогатной мамы записать пару как родителей не может служить безусловным основанием для отказа в иске.

Кристина Гагаркина и Галип Озтюрк

Но бывают и трагедии, когда из-за нечеткости формулировок договоров женщин привлекают к уголовной ответственности, путая коммерческое суррогатное материнство с торговлей людьми. Яркий пример дело Тамары Яндиевой, которая была приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии по решению суда (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Грань здесь проходит по тому, за что именно передавались деньги за процесс вынашивания или за фактическую передачу ребенка как товара.

Противоречия возникают и при регистрации в качестве родителей одиноких мужчин и иных близких родственников. Практикующие юристы считают, что такое положение в законе прямо противоречит статье 19 Конституции РФ.

Судебная практика здесь разношерстна. Бабушкинский районный суд Москвы по делу № 2-2745/10 4 августа 2010 года встал на сторону одинокого отца.

Согласно решению того же Бабушкинского районного суда по другому делу № 2-2222/11от 28 апреля 2011 года по, одинокая женщина (не состоящая в зарегистрированном браке), воспользовавшаяся программой суррогатного материнства, оспаривала отказ органов ЗАГС в регистрации рождения ребенка и записи ее в качестве матери.

Районный суд отказал истице в удовлетворении исковых требований. Свое решение суд обосновал тем, что на тот момент (сейчас законодательство изменили) в п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ и законодательстве об актах гражданского состояния прямо упоминались только «лица, состоящие в браке между собой», а женщина в браке не состояла