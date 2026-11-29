Суррогатное материнство в России сегодня напоминает айсберг. На поверхности мы видим счастливые истории бездетных пар, которые наконец-то обрели смысл жизни. Но под водой скрывается гигантская глыба юридических коллизий, налоговых споров и тяжелых этических дилемм.
Правовой фундамент и требования к участникам
Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 55 дает четкое определение.
Суррогатное материнство — это вынашивание и рождение ребенка по договору. Воспользоваться этой возможностью в нашей стране могут супруги, состоящие в официальном браке, либо одинокие женщины.
Для всех них главным условием является невозможность выносить ребенка по медицинским показаниям. Одинокие мужчины и однополые союзы в качестве заказчиков российским законодательством не рассматриваются. Для мужчин путь к родительству в таких ситуациях лежит исключительно через усыновление. Хотя мы видим, что некоторым «звездам» из телевизора каким-то образом удалось обойти подобные ограничения.
К женщине, которая берет на себя роль суррогатной матери, государство предъявляет строгие требования. Ей должно быть от 20 до 35 лет, она обязана иметь собственного здорового ребенка и получить медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья. Если женщина замужем, потребуется нотариально заверенное согласие супруга. Все это строится на добровольном волеизъявлении и письменном информированном согласии.
Налоги и деньги
Многие наивно полагают, что помощь в рождении ребенка это что-то вроде донорства крови. Но Письмо Минфина РФ № 03-04-06/65465 от 26.08.2019 г. расставило все по местам. Ведомство разъяснило, что вознаграждение суррогатной матери не подпадает под освобождение от НДФЛ, предусмотренное пунктом 4 статьи 217 НК РФ для доноров крови и материнского молока.
Суррогатное материнство не является донорством, это договорная услуга и экономическая выгода. Следовательно, с полученных денег нужно заплатить НДФЛ.
Механика уплаты зависит от того, как проходят деньги. Если расчеты ведет клиника, она выступает налоговым агентом, сама удерживает налог от 13% при каждой выплате и перечисляет их в бюджет на основании статьи 226 НК РФ.
Если будущие родители передают деньги напрямую, суррогатной матери придется самостоятельно подавать декларацию 3-НДФЛ и уплачивать налог в бюджет. Попытка схитрить и оформить эти доходы как самозанятость через приложение Мой налог обречена на провал. ФНС быстро вычислит такую подмену и доначислит все сборы с пенями, ведь вынашивание ребенка не является предпринимательской деятельностью.
А что насчет налоговых вычетов для самих родителей?
Получить вычет за выплаченное вознаграждение женщине, на услуги агентств или юридическое сопровождение невозможно. Государство готово компенсировать только медицинскую часть программы. И вот здесь кроется важнейший нюанс, о котором многие не знают. Если физическое лицо выплачивает денежные средства в связи с прохождением лечения мужского бесплодия методом ИКСИ, этот вид услуг признается дорогостоящим лечением.
Разбор расходов в программе суррогатного материнства
Категория расходов
Право на вычет
Условия и лимиты (актуально на 2026 год)
Процедура ЭКО
Да
Относится к дорогостоящему лечению (код услуги «02»). Вычет предоставляется без ограничения по сумме (в пределах уплаченного вами НДФЛ за год).
Обследования и анализы родителей
Да
Входят в обычный социальный вычет (код услуги «01»). Общий лимит на все социальные вычеты (лечение, обучение, фитнес) составляет 150 000 рублей в год.
Ведение беременности и роды сурмамы
Частично / спорно
Налоговая одобряет вычет на медицинские услуги, оказанные самому налогоплательщику, его супругу(е), родителям или детям. Оплата медицинских услуг третьему лицу (суррогатной матери) в вычет не включается, если только услуги не оформлены в рамках единого договора на лечение бесплодия (ЭКО), что рискованно.
Медикаменты
Да
Только на препараты, купленные для биологических родителей при наличии рецепта по форме (в рамках лимита 150 000 ₽).
Вознаграждение сурмаме и компенсации
Нет
Не являются медицинскими услугами. Напротив, с этого гонорара сама женщина обязана уплатить НДФЛ.
Услуги агентства (подбор, кураторство) и юристов
Нет
Относятся к информационным, организационным и юридическим услугам, которые не подпадают под ст. 219 НК РФ.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ и Постановлению Правительства РФ № 458 от 08.04.2020 г., расходы по лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения и введения эмбриона учитываются в полном размере. Приказ Минздрава № 67 от 26.02.2003 прямо относит инъекцию сперматозоида в цитоплазму ооцита к методам вспомогательной репродукции.
Таким образом, оплата лечения методом ИКСИ полностью учитывается в составе социального налогового вычета по НДФЛ. А вот все, что касается непосредственно вынашивания ребенка другой женщиной, ложится на плечи родителей без всяких компенсаций.
Судьбы людей и громкие судебные дела
Судебная практика пестрит историями, от которых захватывает дух и которые служат отличным пособием по тому, как не нужно делать.
Взять хотя бы резонансную сагу Кристины Гагаркиной родом из Ростовской области и турецкого бизнесмена Галипа Озтюрка. Познакомившись в 2019 году в Батуми, они создали семью, где благодаря суррогатному материнству, легальному в Грузии для женатых гетеросексуальных пар, появилось более 22 детей. Казалось бы, воплощение мечты о большой семье. Но реальность оказалась жестокой.
31 мая 2022 года Галипа Озтюрка задержали в Батуми. Во время обыска у него изъяли 7,2159 грамма («снежного» запрещенного вещества). 27 февраля 2023 года Батумский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.
В июне 2025 года он вышел на свободу по процессуальному соглашению, уплатив штраф в 1000000 лари (примерно 31 722 700,56 руб. по текущему курсу). А в январе 2026 года в пользу государства конфисковали его жилые комплексы в Батуми общей площадью более 16000 квадратных метров.
При этом в Турции он заочно приговорен к пожизненному заключению за подстрекательство к заказному убийству еще в 1996 году. Кристина осталась одна с огромным штатом нянь и десятками малышей. Эта история наглядно показывает, как трансграничные элементы и личные трагедии могут разрушить даже самую выверенную юридическую конструкцию.
В интернете циркулирует версия, которая переворачивает всю историю Кристины и Галипа с ног на голову. Согласно этой теории, дети не имели никакого отношения к паре как к биологическим родителям. Галип владел клиникой, где суррогатное материнство было поставлено на поток для клиентов из разных стран. Когда в 2020 году закрылись границы из-за ковида, вывезти новорожденных стало невозможно. Дети копились в "питомниках" по несколько человек в квартирах, как это происходило и в России с китайскими младенцами. Чтобы далеко не ходить, их селили к девочкам-донорам яйцеклеток, что весьма неэтично.
Когда стало понятно, что скрыть такое количество детей невозможно, сочинили сказку про желание богача иметь кучу наследников. На роль "мамы" выбрали Кристину, роль "папы" пришлось играть Галипу. Остальных суррогатных матерей быстро выбросили из страны как лишних свидетелей.
Детей пришлось официально усыновить, но относиться к ним как к родным никто изначально не собирался. Они имели маму и папу на бумаге, а по факту всегда были с няньками и сами по себе. Интервью и фотосессии начались не от радости, а потому что сказку надо было отыгрывать.
Моя родственница, проживающая в Батуми, невольно столкнулась с этими детьми. Они вели себя не очень хорошо на детской площадке так, что даже пришлось сделать замечание сопровождающим. Родственница подумала, что это какой-то детский сад с воспитателями. А оказалось за детьми присматривали няни. То есть со стороны впечатление единой семьи они совсем не производят. А также визуально, можно предположить, что присутствуют не биологические дети Галипа, например, с откровенно азиатской внешностью.
Внутри России суды чаще всего встают на сторону генетических родителей. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 16 от 16.05.2017 прямо указывает, что нежелание суррогатной мамы записать пару как родителей не может служить безусловным основанием для отказа в иске.
Но бывают и трагедии, когда из-за нечеткости формулировок договоров женщин привлекают к уголовной ответственности, путая коммерческое суррогатное материнство с торговлей людьми. Яркий пример дело Тамары Яндиевой, которая была приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии по решению суда (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Грань здесь проходит по тому, за что именно передавались деньги за процесс вынашивания или за фактическую передачу ребенка как товара.
Противоречия возникают и при регистрации в качестве родителей одиноких мужчин и иных близких родственников. Практикующие юристы считают, что такое положение в законе прямо противоречит статье 19 Конституции РФ.
Судебная практика здесь разношерстна. Бабушкинский районный суд Москвы по делу № 2-2745/10 4 августа 2010 года встал на сторону одинокого отца.
Согласно решению того же Бабушкинского районного суда по другому делу № 2-2222/11от 28 апреля 2011 года по, одинокая женщина (не состоящая в зарегистрированном браке), воспользовавшаяся программой суррогатного материнства, оспаривала отказ органов ЗАГС в регистрации рождения ребенка и записи ее в качестве матери.
Районный суд отказал истице в удовлетворении исковых требований. Свое решение суд обосновал тем, что на тот момент (сейчас законодательство изменили) в п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ и законодательстве об актах гражданского состояния прямо упоминались только «лица, состоящие в браке между собой», а женщина в браке не состояла
География запретов и разрешений
География суррогатного материнства в мире напоминает лоскутное одеяло. В России, США, Грузии и на Украине коммерческая модель легальна, хотя в США в 2026 году федеральные указы ограничили доступ для иностранцев, а на Украине сказываются военные риски.
В Великобритании, Канаде и Австралии разрешено только альтруистическое суррогатное материнство, где можно компенсировать расходы, но нельзя зарабатывать. А вот во Франции, Германии, Италии, Китае и большинстве исламских стран действует полный запрет, иногда с уголовной ответственностью. Запрещают там по простым и понятным причинам.
Религиозные догмы не приемлют расщепления материнства, а гуманисты боятся превращения женщин в инкубаторы, а детей в объект купли-продажи.
Технологии будущего искусственные матки и яйцеклетки из кожи
Наука тем временем шагает в будущее, обещая решения, которые сегодня кажутся фантастикой. Ученые работают над искусственной маткой. Пока речь идет лишь о биореакторах, способных поддерживать жизнь эмбрионов млекопитающих вне организма на сроке до нескольких недель. Создать полноценную замену плацентарному обмену и гормональной регуляции человека мы пока не в силах.
Зато направление по выращиванию яйцеклеток из клеток кожи продвинулось дальше. Японские исследователи уже получили функциональные яйцеклетки мышей из индуцированных стволовых клеток. Речь о работах японских биологов, в первую очередь — о группе Кацухико Хаяси (Университет Кюсю). Они впервые полностью воспроизвели в пробирке (in vitro) процесс получения функциональных яйцеклеток из плюрипотентных клеток.
Так что для женщин фраза: «часики тикают» вскоре может стать неактуальной, благодаря реальным успехов ученых в этом направлении.
Тройное комбо
Футурологи уже рисуют картину так называемого тройного комбо для бездетной женщины как альтернативу самостоятельному рождению детей в недалеком будущем. Эта гипотетическая цепочка включает получение яйцеклетки из клеток кожи, редактирование генома с помощью CRISPR для устранения наследственных болезней и перенос эмбриона суррогатной матери или в искусственную матку.
Эта цепочка пока выглядит фантастикой, но первый её шаг научно обоснован, а третий уже существует. Проблема во втором — редактировании генома человека в репродуктивных целях. В настоящее время ни одна страна в мире не разрешает явно клиническое применение генетического редактирования зародышевой линии человека, около 70 стран имеют четкие запретительные нормы. В российском законодательстве нет отдельного закона, прямо запрещающего редактирование генома эмбриона с последующей имплантацией: 86-ФЗ допускает модификацию соматических клеток, но не охватывает половые клетки и эмбрионы; статья 1349 ГК РФ запрещает только патентование способов модификации клеток зародышевой линии, а не саму процедуру.
Выбор, которого еще нет, но скоро будет
Есть один вопрос, который пока звучит как фантастика, но уже стучится в дверь нашего будущего. Представьте себе женщину, у которой нет медицинских противопоказаний к беременности. Она здорова, молода, способна выносить ребенка сама.
Но у нее появляется выбор. Родить самой, пройти через все девять месяцев токсикоза, родов, бессонных ночей, или получить точно такого же генетически родного малыша, которого выносила другая женщина, пока она строила карьеру, путешествовала или просто жила для себя.
Звучит как антиутопия, но давайте будем честны. Некоторые принимают подобное решение уже сейчас. Богатые женщины в США и Европе все чаще прибегают к суррогатному материнству не по медицинским показаниям, а по соображениям удобства. Пэрис Хилтон, Люси Лью, Приянка Чопра, Наоми Кэмпбелл, Хилария Болдуин и другие. Беременность не должна портить фигуру, карьера не должна прерываться, а ребенок нужен как статусный аксессуар к успешной жизни.
Процент женщин, которые сделали бы такой выбор, если бы у них была финансовая возможность, сегодня оценить сложно. Мало кто готов честно и открыто ответить на этот вопрос. Да и социологи боятся задавать этот вопрос в лоб, потому что ответ слишком неудобный для общественного сознания. Но если посмотреть на рынок элитных клиник Лос-Анджелеса и Лондона, цифры говорят сами за себя. До 30 % программ суррогатного материнства в этих регионах инициируются женщинами без (!) медицинских противопоказаний.
Это тренд, который только набирает обороты. И когда технологии искусственной матки станут реальностью, а не лабораторным экспериментом, выбор встанет перед каждой женщиной на планете, обладающей необходимыми финансами. Родить самой или беззаботно приобрести услугу? Сохранить связь с ребенком через собственное тело или делегировать эту функцию нанятому работнику?
Что посмотреть, чтобы поразмышлять по теме
Если вам хочется поразмышлять на эту тему глубже, есть несколько произведений, которые заставляют задуматься. Российский сериал «Контейнер» 2024 г.выпуска показывает изнанку индустрии суррогатного материнства без прикрас. Там нет счастливых хэппи-эндов, зато есть много неудобных вопросов о том, кто на самом деле является матерью ребенка.
Фильм «Талли» 2018 г. наглядно демонстрирует, из чего состоит «невидимый труд» женщины в декрете — хронический недосып, сенсорная перегрузка и постоянное чувство вины. Его особенно полезно посмотреть именно мужчинам.
Сериал «У Бога свои планы» 2012 г. тоже затрагивает эту тему, показывая, как желание иметь ребенка любой ценой ломает судьбы всех участников процесса. Трогательная и душевная история суррогатной матери, достойная внимания.
Фильм «Гаттака» 1997 г. Рассказывает о мире будущего, в котором каждый генетически запрограммирован, и печальная судьба ожидает тех, кто был рожден традиционным способом, а не в лаборатории.
А если хочется заглянуть чуть дальше в будущее, посмотрите третий эпизод второго сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы» под названием «Звёздная команда» или «Pop Squad» в оригинале. Там показан мир, в котором дети запрещены, а полицейские отлавливают нелегально рожденных малышей. Страшно не то, что происходит на экране. Страшно то, что некоторые идеи из этого эпизода уже начинают воплощаться в нашей реальности.
Возможно, вы посоветуете что-то еще посмотреть? Буду благодарна!
📝Как вы считаете, где проходит та тонкая грань между помощью бездетным парам и недопустимой коммерциализацией человеческой жизни? Готовы ли мы к тому дню, когда выбор родить самой или делегировать это другой станет банальным вопросом личного предпочтения, а не медицинской необходимости? Как вам вообще такая идея?
По удивительному совпадению этот пост выходит в День матери в России. Поэтому я просто не могу не завершить статью поздравлением всем матерям:
Милые мамочки, независимо от возраста, желаю вам крепкого здоровья и любящих, заботливых близких рядом!!! Всё остальное — дело наживное. 💖🌷🌷🌷
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖