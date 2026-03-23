Рассрочка в 2026 году: новые правила с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу новые правила оформления рассрочки. Изменения направлены на защиту прав потребителей: ограничивают срок, убирают скрытые комиссии и вводят отчетность в кредитной истории. Разберемся, что именно меняется и как это повлияет на заемщиков.

Основные изменения

  1. Максимальный срок рассрочки — не более 6 месяцев. Ранее срок мог достигать 1–2 лет в зависимости от условий продавца.

  2. Запрет на скрытые комиссии. Все платежи и проценты должны быть чётко прописаны в договоре.

  3. Включение в кредитную историю. Договоры рассрочки на сумму от 50 000 руб. будут отражаться в кредитной истории заёмщика. Это значит, что просрочки повлияют на кредитный рейтинг.

  4. Прозрачность условий. Продавец обязан предоставить полную таблицу платежей с указанием:

    • суммы основного долга;

    • процентов (если есть);

    • графика погашения;

    • штрафов за просрочку.

Как это повлияет на потребителей?

Плюсы:

  • меньше рисков переплаты из‑за скрытых платежей;

  • более осознанный подход к покупкам (короткий срок заставляет взвешивать решения);

  • улучшение кредитной истории при своевременных платежах по крупным рассрочкам.

Минусы:

  • невозможность растянуть платежи на долгий срок;

  • влияние на кредитный рейтинг: просрочки по рассрочке теперь учитываются наравне с кредитами.

Примеры расчёта

Пример 1. Покупка смартфона в рассрочку (сумма меньше 50 000 руб.)

  • Стоимость смартфона: 45 000 руб.

  • Срок рассрочки: 6 месяцев.

  • Переплата: 0 руб. (беспроцентная рассрочка).

  • Ежемесячный платёж: 45 000:6=7 500 руб.

  • Влияние на кредитную историю: нет (сумма ниже 50 000 руб.).

Пример 2. Покупка мебели в рассрочку (сумма больше 50 000 руб.)

  • Стоимость мебели: 80 000 руб.

  • Срок рассрочки: 6 месяцев.

  • Процентная ставка: 5 % годовых (по условиям продавца).

  • Общая переплата: ≈2 000 руб.

  • Ежемесячный платёж: (80 000+2 000):6≈13 667 руб.

  • Влияние на кредитную историю: да (сумма выше 50 000 руб.). Просрочка платежа снизит кредитный рейтинг.

Пример 3. Попытка оформить рассрочку на 12 месяцев

  • Покупатель хочет приобрести ноутбук за 70 000 руб. на 12 месяцев.

  • Продавец отказывает в такой рассрочке, так как максимальный срок теперь — 6 месяцев.

  • Варианты:

    • сократить срок до 6 месяцев (ежемесячный платёж вырастет);

    • выбрать более дешёвую модель;

    • рассмотреть банковский кредит (если нужен долгий срок).

Что делать покупателю?

  1. Перед оформлением рассрочки:

    • проверьте, входит ли сумма покупки в порог 50 000 руб.;

    • изучите график платежей и итоговую переплату;

    • оцените, сможете ли вносить ежемесячные платежи без просрочек.

  2. При подписании договора:

    • убедитесь, что в нём нет скрытых комиссий;

    • сохраните копию графика платежей.

  3. Во время погашения:

    • вносите платежи вовремя, особенно если сумма выше 50 000 руб.;

    • проверяйте кредитную историю раз в полгода.

Краткий итог

Новые правила рассрочки с 1 апреля 2026 года делают этот инструмент:

  • прозрачнее — нет скрытых платежей;

  • короче — максимум 6 месяцев;

  • ответственнее — крупные рассрочки влияют на кредитную историю.

Перед оформлением внимательно изучайте условия и оценивайте свои возможности. Разумное использование рассрочки поможет избежать проблем с кредитной историей и лишних трат.

