Рассрочка в 2026 году: новые правила с 1 апреля

Основные изменения
Максимальный срок рассрочки — не более 6 месяцев. Ранее срок мог достигать 1–2 лет в зависимости от условий продавца.
Запрет на скрытые комиссии. Все платежи и проценты должны быть чётко прописаны в договоре.
Включение в кредитную историю. Договоры рассрочки на сумму от 50 000 руб. будут отражаться в кредитной истории заёмщика. Это значит, что просрочки повлияют на кредитный рейтинг.
Прозрачность условий. Продавец обязан предоставить полную таблицу платежей с указанием:
суммы основного долга;
процентов (если есть);
графика погашения;
штрафов за просрочку.
Как это повлияет на потребителей?
Плюсы:
меньше рисков переплаты из‑за скрытых платежей;
более осознанный подход к покупкам (короткий срок заставляет взвешивать решения);
улучшение кредитной истории при своевременных платежах по крупным рассрочкам.
Минусы:
невозможность растянуть платежи на долгий срок;
влияние на кредитный рейтинг: просрочки по рассрочке теперь учитываются наравне с кредитами.
Примеры расчёта
Пример 1. Покупка смартфона в рассрочку (сумма меньше 50 000 руб.)
Стоимость смартфона: 45 000 руб.
Срок рассрочки: 6 месяцев.
Переплата: 0 руб. (беспроцентная рассрочка).
Ежемесячный платёж: 45 000:6=7 500 руб.
Влияние на кредитную историю: нет (сумма ниже 50 000 руб.).
Пример 2. Покупка мебели в рассрочку (сумма больше 50 000 руб.)
Стоимость мебели: 80 000 руб.
Срок рассрочки: 6 месяцев.
Процентная ставка: 5 % годовых (по условиям продавца).
Общая переплата: ≈2 000 руб.
Ежемесячный платёж: (80 000+2 000):6≈13 667 руб.
Влияние на кредитную историю: да (сумма выше 50 000 руб.). Просрочка платежа снизит кредитный рейтинг.
Пример 3. Попытка оформить рассрочку на 12 месяцев
Покупатель хочет приобрести ноутбук за 70 000 руб. на 12 месяцев.
Продавец отказывает в такой рассрочке, так как максимальный срок теперь — 6 месяцев.
Варианты:
сократить срок до 6 месяцев (ежемесячный платёж вырастет);
выбрать более дешёвую модель;
рассмотреть банковский кредит (если нужен долгий срок).
Что делать покупателю?
Перед оформлением рассрочки:
проверьте, входит ли сумма покупки в порог 50 000 руб.;
изучите график платежей и итоговую переплату;
оцените, сможете ли вносить ежемесячные платежи без просрочек.
При подписании договора:
убедитесь, что в нём нет скрытых комиссий;
сохраните копию графика платежей.
Во время погашения:
вносите платежи вовремя, особенно если сумма выше 50 000 руб.;
проверяйте кредитную историю раз в полгода.
Краткий итог
Новые правила рассрочки с 1 апреля 2026 года делают этот инструмент:
прозрачнее — нет скрытых платежей;
короче — максимум 6 месяцев;
ответственнее — крупные рассрочки влияют на кредитную историю.
Перед оформлением внимательно изучайте условия и оценивайте свои возможности. Разумное использование рассрочки поможет избежать проблем с кредитной историей и лишних трат.
