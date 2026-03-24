Елена Чурсинова
Обучение для бухгалтеров
Сведения о повышении квалификации сотрудников

Работодатели обязаны сдавать сведения о повышении квалификации сотрудников в систему «Национальный реестр кадров» через портал «Госуслуги». Это требование распространяется на все юридические лица и индивидуальных предпринимателей, имеющих сотрудников. 

Кто сдаёт отчёт

Отчёт обязаны подавать все работодатели — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых есть сотрудники. Исключение не предусмотрено ни для малого бизнеса, ни для организаций определённых отраслей. 

Срок сдачи

Сведения необходимо подать в течение 30 календарных дней после завершения обучения сотрудника. Например, если программа повышения квалификации закончилась 15 марта, отчёт нужно сдать до 14 апреля включительно. 

Что включать в отчёт

В отчёте должны быть указаны:

  • Ф. И. О. сотрудника;

  • СНИЛС сотрудника;

  • наименование программы повышения квалификации;

  • продолжительность обучения (в часах);

  • наименование образовательной организации, проводившей обучение;

  • дата выдачи удостоверения или диплома о повышении квалификации;

  • уникальный номер документа (удостоверения или диплома). 

Как подавать отчёт

Отчёт подаётся через портал «Госуслуги»:

  1. Зайдите в личный кабинет организации на «Госуслугах».

  2. Перейдите в раздел «Отчётность».

  3. Выберите подраздел «Национальный реестр кадров».

  4. Нажмите кнопку «Добавить сведения».

Система автоматически проверит корректность введённых данных и присвоит записи уникальный идентификатор. 

Требования к формату и подписи

Отчёт можно заполнить онлайн в личном кабинете или загрузить в формате .xlsx (шаблон доступен в разделе «Помощь»). Для подписания отчёта требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП) уполномоченного лица — руководителя или кадровика с доверенностью. 

Последствия несвоевременной сдачи или ошибок

За нарушение сроков сдачи отчёта или предоставление недостоверных сведений предусмотрены штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ:

  • для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

  • для ИП — от 30 000 до 50 000 рублей;

  • для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей. 

При повторном нарушении суммы штрафов удваиваются, а также возможна дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет. 

Если отчёт отклонён из-за ошибок, работодатель обязан внести исправления и отправить его повторно в течение 5 рабочих дней. 

Пример заполнения

Параметр

Значение

Ф. И. О. сотрудника

Иванов Иван Иванович

СНИЛС

123-456-789 01

Наименование программы

«Управление проектами в IT-сфере»

Продолжительность обучения

72 часа

Наименование образовательной организации

ООО «Учебный центр „Прогресс“»

Дата выдачи удостоверения

15.03.2026

Уникальный номер документа

АБВ123456789

Важные уточнения

  • Повышение квалификации — это вид дополнительного профессионального образования (ДПО), направленный на поддержание и актуализацию уже имеющейся квалификации. Минимальный объём программы — 16 академических часов (согласно Приказу Минобрнауки №266). 

  • По итогам обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации, сведения о котором обязательно вносятся в ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании). 

  • Обязанность проходить повышение квалификации возникает не для всех сотрудников, а только в случаях, предусмотренных федеральным законом или профстандартом. Например, педагогические работники обязаны повышать квалификацию не реже одного раза в три года (ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»), а для медицинских работников периодичность регулируется отраслевыми приказами Минздрава. 

