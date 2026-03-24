Сведения о повышении квалификации сотрудников

Кто сдаёт отчёт
Отчёт обязаны подавать все работодатели — юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых есть сотрудники. Исключение не предусмотрено ни для малого бизнеса, ни для организаций определённых отраслей.
Срок сдачи
Сведения необходимо подать в течение 30 календарных дней после завершения обучения сотрудника. Например, если программа повышения квалификации закончилась 15 марта, отчёт нужно сдать до 14 апреля включительно.
Что включать в отчёт
В отчёте должны быть указаны:
Ф. И. О. сотрудника;
СНИЛС сотрудника;
наименование программы повышения квалификации;
продолжительность обучения (в часах);
наименование образовательной организации, проводившей обучение;
дата выдачи удостоверения или диплома о повышении квалификации;
уникальный номер документа (удостоверения или диплома).
Как подавать отчёт
Отчёт подаётся через портал «Госуслуги»:
Зайдите в личный кабинет организации на «Госуслугах».
Перейдите в раздел «Отчётность».
Выберите подраздел «Национальный реестр кадров».
Нажмите кнопку «Добавить сведения».
Система автоматически проверит корректность введённых данных и присвоит записи уникальный идентификатор.
Требования к формату и подписи
Отчёт можно заполнить онлайн в личном кабинете или загрузить в формате .xlsx (шаблон доступен в разделе «Помощь»). Для подписания отчёта требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП) уполномоченного лица — руководителя или кадровика с доверенностью.
Последствия несвоевременной сдачи или ошибок
За нарушение сроков сдачи отчёта или предоставление недостоверных сведений предусмотрены штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ:
для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
для ИП — от 30 000 до 50 000 рублей;
для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
При повторном нарушении суммы штрафов удваиваются, а также возможна дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.
Если отчёт отклонён из-за ошибок, работодатель обязан внести исправления и отправить его повторно в течение 5 рабочих дней.
Пример заполнения
Параметр
Значение
Ф. И. О. сотрудника
Иванов Иван Иванович
СНИЛС
123-456-789 01
Наименование программы
«Управление проектами в IT-сфере»
Продолжительность обучения
72 часа
Наименование образовательной организации
ООО «Учебный центр „Прогресс“»
Дата выдачи удостоверения
15.03.2026
Уникальный номер документа
АБВ123456789
Важные уточнения
Повышение квалификации — это вид дополнительного профессионального образования (ДПО), направленный на поддержание и актуализацию уже имеющейся квалификации. Минимальный объём программы — 16 академических часов (согласно Приказу Минобрнауки №266).
По итогам обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации, сведения о котором обязательно вносятся в ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании).
Обязанность проходить повышение квалификации возникает не для всех сотрудников, а только в случаях, предусмотренных федеральным законом или профстандартом. Например, педагогические работники обязаны повышать квалификацию не реже одного раза в три года (ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»), а для медицинских работников периодичность регулируется отраслевыми приказами Минздрава.
