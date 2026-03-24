Сведения о повышении квалификации сотрудников

Последствия несвоевременной сдачи или ошибок

За нарушение сроков сдачи отчёта или предоставление недостоверных сведений предусмотрены штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ:

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

для ИП — от 30 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

При повторном нарушении суммы штрафов удваиваются, а также возможна дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.

Если отчёт отклонён из-за ошибок, работодатель обязан внести исправления и отправить его повторно в течение 5 рабочих дней.