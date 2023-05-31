Как и кому предлагать объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа? И в чем их ценность?

Иногда в работу принимаются объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа. Как и кому продать такие объекты?

Иногда в работу принимаются объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа, с отключенными коммуникациями, с не вывезенным имуществом и оборудованием.

Как и кому предлагать такие объекты и в чем их ценность?

Если это имущественный комплекс в городской черте, то что важнее: земельный участок с подведенными коммуникациями или комплекс нуждающихся в ремонте или реконструкции зданий и сооружений на огороженной территории с действующим автомобильным подъездом?

Ответ на этот вопрос знает покупатель. Сколько покупателей — столько вариантов ответа. То есть заранее расставить акценты не представляется возможным. Желательно предоставить информацию об объекте всем потенциальным покупателям. И тем, кто ищет земельный участок. И тем, кто ищет помещение (здание) под производственные цели. В рамках определенного бюджета. Без дублирования информации в разные разделы одного информационного ресурса.

Либо пойти другим путем. Сначала определить целевую аудиторию первого эшелона инвесторов-покупателей. Для коммерческой недвижимости это в первую очередь предполагает знание перспективы развития территории поселения, района, области, региона.

Где же это можно найти эти сведения?

На сайте муниципального образования и в Сети они выложены в открытом доступе.

Например, в Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года выделено три сценария развития региона на основании прогнозов долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации:

Инерционный сценарий предполагает отсутствие новых источников роста экономики региона, неразвитость инновационных секторов и зависимость от импорта технологий, ограниченные темпы роста отраслей и секторов региональной экономики традиционной специализации (транспортно-логистического комплекса, традиционной промышленности, строительства), рост конкуренции с Санкт-Петербургом на рынке труда и нехватка квалифицированной рабочей силы. Форсированный сценарий предполагает развертывание новых инновационных секторов экономики с размещением на территории региона высокотехнологичных компании? при сохранении высокой зависимости от внешних инвестиции?, невысокой заинтересованности частного бизнеса и диспропорций в развитии территории. Реалистичный сценарий выбирает в качестве технологического "ядра" транспортно-логистический комплекс, инновационно-технологические и промышленные кластеры (в ЛПК, строительстве, автомобилестроении, фармацевтике и радиологии) и туристско-рекреационный комплекс. При достаточном объеме долгосрочных инвестиций данный сценарий позволит в полной мере реализовать инновационный потенциал региона и существенно повысить уровень и качество жизни населения региона.

В качестве целевого сценария Концепцией выбран реалистичный сценарий развития Ленинградской области, предполагающий сочетание умеренных темпов роста экономики и перераспределение приоритетов в пользу долгосрочного устойчивого развития высокотехнологичных секторов. Ставка на инновационное развитие, вложение в человеческий капитал и формирование предпосылок для роста высокотехнологичных секторов являются стратегическими приоритетами Российской Федерации и Северо-Западного федерального округа.

Инновационное долгосрочное устойчивое развитие высокотехнологичных секторов. Звучит солидно.

Как же сюда втиснуть свою инвестиционную площадку с неопределенным потенциалом?

Можно добавить ее в список инвестиционных площадок на сайт муниципального образования и на сайт инвестиционного портала Ленинградской области.

А также наводнить Сеть объявлениями о продаже объекта.

Сидеть на телефоне и ждать звонка инвестора.

По-хорошему, можно привлечь квалифицированных специалистов по анализу рынка и разработать бизнес-план развития этого объекта вплоть до реализации будущей готовой продукции.

На основе этого бизнес-плана составить презентацию объекта и предложить ее определенному кругу потенциальных инвесторов.

Если на это есть бюджет.

Чаще встречается ситуация, когда у инвестора уже есть бизнес-план под неопределенную площадку с определенными параметрами. И нужно получить исходные данные у такого инвестора и примерить свою площадку на его технические требования. Дело за малым — получить входящий запрос от такого инвестора. Который сам нашел вас на просторах сети.