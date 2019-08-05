Вернется ли в Россию западный бизнес? Опционы, санкции, национализация

Вопрос лишь в том, а действительно ли есть такая надежда?

Ведь Трамп сегодня есть – а через четыре года его нет (да и что ему придёт в голову через неделю – бог весть). Военные действия пока что идут полным ходом. Да, возможно, завтра санкции против РФ будут ослаблены – но кто поручится, что послезавтра они не будут опять усилены? И что, тогда бизнес опять продавать за четверть цены — а то и за 1 евро?

Не забудем и о нынешней волне национализации бизнесов в РФ.

Вот, например, складской бизнес компании Raven в России в 2022 году был продан местному менеджменту с опционом на обратный выкуп. Однако в 2024 году прокуратура оспорила опционное соглашение(10). А в 2025 году склады и вовсе были изъяты у компании и переданы Росимуществу(11). Так что опционное соглашение вряд ли поможет бывшим собственникам получить свои склады назад.

Да ведь и у тех, кто выкупит свой бизнес, его всегда можно опять отобрать. В последнее время с защитой собственности в РФ как-то не очень…

В общем, я бы не стал ожидать, что иностранные производители завтра выстроятся в очередь за выкупом своих бывших заводов в РФ. Надежды на будущую прибыль будут взвешиваться на одних весах с предчувствиями будущих убытков. И кто скажет, что эти предчувствия безосновательны?

Так, например, представитель упоминавшегося выше концерна Henkel ещё при продаже бизнеса заявил, что компания реализует свой опцион на обратный выкуп, только если отношения с Россией значительно улучшатся, а простого «прекращения войны или прекращения огня» для этого будет недостаточно(12).

В конце концов, купить завод по рыночной цене никогда не поздно – на то эта цена и рыночная! Так что можно и подождать, пока ситуация прояснится.

Следует оговориться, что всё сказанное выше относится только к бизнесам, имевшим серьёзные активы в РФ: производственные мощности, складскую недвижимость и т. п. Для тех же брендов, что просто ввозили в РФ свои товары, произведённые за рубежом (будь то бытовая электроника, одежда или напитки), всё гораздо проще.

В 2022 году они просто закрыли свои представительства в РФ и разорвали контракты с официальными дистрибьюторами, претерпев на этом лишь маржинальные потери. Если ветер подует в другую сторону, ничто не помешает им опять открыть представительство и перезаключить контракты.

В этом смысле «возвращения брендов» в случае оттепели долго ждать не придётся. Всего делов-то, открыть новый офис! Если что – опять закроем.

А вот с серьёзными инвесторами это так не работает. Одной лишь оттепели может оказаться недостаточно для их возвращения. Как бы ещё не пришлось компенсировать им потерянные инвестиции, чтобы заманить их обратно…