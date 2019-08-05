Вернется ли в Россию западный бизнес? Опционы, санкции, национализация

Мой комментарий для «Форбс»:
Будылин С. Рыночный фальстарт: вернется ли западный бизнес в Россию // Forbes. 2025.
https://www.forbes.ru/mneniya/531271-rynocnyj-fal-start-vernetsa-li-zapadnyj-biznes-v-rossiu
С любезного разрешения редакции размещаю здесь версию заметки до редакторской правки.
Нередко активы продавались буквально за копейки. Так, концерн Heineken в 2023 году продал свои семь пивоваренных заводов в России за 1 евро (sic!), потеряв на этом 300 млн евро – причём без какого-либо условия о возможности обратного выкупа(1).
Другие продавали активы, основываясь на рыночной оценке их стоимости. Правда, при этом предоставлялись такие скидки и рассрочки, что рыночность цены становилась как минимум сомнительной. Например, рассрочка при продаже бизнеса французского косметического бренда L'Occitane составила четыре года(2).
Кроме того, российское правительство сделало всё, чтобы оставить без штанов уходящие компании, относящиеся к «недружественным странам». Все сделки по продаже ими бизнеса требуют одобрения особой правительственной комиссии, которая и устанавливает правила игры – мягко говоря, неблагоприятные для «недружественных» иностранцев.
Во-первых, при продаже бизнеса было предписано делать скидку в размере не менее 50% от рыночной стоимости активов. Во-вторых, был введён своего рода «налог на выход» – официально не без юмора именуемый «добровольным взносом» – в размере 10% от стоимости активов. Впоследствии размер обязательной скидки был повышен до 60%, а «добровольного взноса» – до 35%(3).
Если ещё учесть ограничения на вывод денежных средств из РФ для резидентов «недружественных» стран, становится понятно, почему некоторые предпочли не мучиться, а просто избавиться от российского бизнеса за символическую цену.
Что случилось?
Многие западные инвесторы – видимо, допуская возможность того, что вскоре опять подует «ветер перемен» – заложили в договор о продаже бизнеса возможность обратного его выкупа (опцион на покупку). Типичные условия опциона предусматривают обратный выкуп по рыночной стоимости в течение определённого периода.
Так, например, одобренная правительством в 2023 году сделка по продаже российского бизнеса Mercedes-Benz включает условия о возможности обратного выкупа в течение 6 лет; выкуп осуществляется по рыночной цене после независимой оценки(4). Упоминавшийся выше французский L'Occitane договорился об опционе на обратный выкуп по справедливой стоимости, определяемой независимой экспертизой, в течение 5 лет, начиная с 2025 года(5). Henkel выговорил себе опцион на целых 10 лет(6). А рекорд, кажется, держит McDonald's, продавший бизнес за «символическую плату», но получивший опцион на обратный выкуп по рыночной стоимости в течение 15 лет(7).
Теоретически, коль скоро ты продаёшь бизнес за 1 евро, то, видимо, и цену обратного выкупа можно установить в 1 евро. Однако такое условие правительственная комиссия вряд ли одобрит!
Установленные комиссией правила касаются и опционов: согласно нынешней редакции правил, обратный выкуп должен непременно осуществляться «по рыночной стоимости», а срок действия опциона – «как правило, не более двух лет» с момента продажи бизнеса(8).
Впрочем, как известно, «некоторые животные равнее других». Так, уже в 2022 году российские активы Renault на сумму в 2 млрд евро «перешли в государственную собственность» (глава Минпромторга назвал это «сделкой за рубль»); однако в течение шести лет концерн имеет право на обратный выкуп, причём возможное осуществление инвестиций в бизнес в течение этого времени «будет учтено в стоимости»(9). Видимо, это не совсем выкуп по рыночной стоимости: судя по этой формулировке, нужно будет лишь компенсировать государству совершённые инвестиции (но, конечно, правила потом можно и поменять, на то оно и государство).
Так или иначе, у многих из ушедших иностранцев пока ещё есть теоретическая возможность вернуть свой российский бизнес, заплатив за него его рыночную стоимость. Конечно, иностранцам будет обидно платить за активы полную цену, незадолго до того продав их за копейки. Но чего не сделаешь в надежде на будущую прибыль!
Есть ли надежда?
Вопрос лишь в том, а действительно ли есть такая надежда?
Ведь Трамп сегодня есть – а через четыре года его нет (да и что ему придёт в голову через неделю – бог весть). Военные действия пока что идут полным ходом. Да, возможно, завтра санкции против РФ будут ослаблены – но кто поручится, что послезавтра они не будут опять усилены? И что, тогда бизнес опять продавать за четверть цены — а то и за 1 евро?
Не забудем и о нынешней волне национализации бизнесов в РФ.
Вот, например, складской бизнес компании Raven в России в 2022 году был продан местному менеджменту с опционом на обратный выкуп. Однако в 2024 году прокуратура оспорила опционное соглашение(10). А в 2025 году склады и вовсе были изъяты у компании и переданы Росимуществу(11). Так что опционное соглашение вряд ли поможет бывшим собственникам получить свои склады назад.
Да ведь и у тех, кто выкупит свой бизнес, его всегда можно опять отобрать. В последнее время с защитой собственности в РФ как-то не очень…
В общем, я бы не стал ожидать, что иностранные производители завтра выстроятся в очередь за выкупом своих бывших заводов в РФ. Надежды на будущую прибыль будут взвешиваться на одних весах с предчувствиями будущих убытков. И кто скажет, что эти предчувствия безосновательны?
Так, например, представитель упоминавшегося выше концерна Henkel ещё при продаже бизнеса заявил, что компания реализует свой опцион на обратный выкуп, только если отношения с Россией значительно улучшатся, а простого «прекращения войны или прекращения огня» для этого будет недостаточно(12).
В конце концов, купить завод по рыночной цене никогда не поздно – на то эта цена и рыночная! Так что можно и подождать, пока ситуация прояснится.
Следует оговориться, что всё сказанное выше относится только к бизнесам, имевшим серьёзные активы в РФ: производственные мощности, складскую недвижимость и т. п. Для тех же брендов, что просто ввозили в РФ свои товары, произведённые за рубежом (будь то бытовая электроника, одежда или напитки), всё гораздо проще.
В 2022 году они просто закрыли свои представительства в РФ и разорвали контракты с официальными дистрибьюторами, претерпев на этом лишь маржинальные потери. Если ветер подует в другую сторону, ничто не помешает им опять открыть представительство и перезаключить контракты.
В этом смысле «возвращения брендов» в случае оттепели долго ждать не придётся. Всего делов-то, открыть новый офис! Если что – опять закроем.
А вот с серьёзными инвесторами это так не работает. Одной лишь оттепели может оказаться недостаточно для их возвращения. Как бы ещё не пришлось компенсировать им потерянные инвестиции, чтобы заманить их обратно…
Санкции
Помимо моральных соображений и опасений конфискации активов российским правительством, важнейшей причиной исхода западного бизнеса из РФ стали санкции.
Сейчас под западными санкциями находится множество российских физических и юридических лиц, а также целые сектора экономики РФ. Ведя бизнес в России, практически невозможно не взаимодействовать с подсанкционными лицами и секторами. Как в таких условиях обеспечить санкционый комплаенс, то есть обеспечить соблюдение санкций? Между тем ответственность на Западе, в том числе уголовную, за несоблюдение санкций никто пока не отменял(13).
С другой стороны, попытки иностранного предпринимателя соблюдать западные санкции вряд ли встретят понимание у властей РФ. Вспомним хотя бы душераздирающую историю с корпорацией Google, которую российский суд оштрафовал на 2 с лишним дуодециллиона рублей (sic!) за соблюдение американских санкций. А именно, за блокирование аккаунтов на YouTube подсанкционных российских СМИ и последующий отказ их разблокировать(14).
Кстати, санкции распространяются и на вполне бытовые, казалось бы, товары: так, ЕС в ближайшие дни намерен ввести запрет на поставки в РФ приставок Xbox и PlayStation (которые вроде бы можно использовать для управления дронами)(15).
А ведь ещё есть и российские антизападные санкции. Не отберут ли российские власти у западного инвестора российские активы за неисполнение каких-нибудь российских санкций за рубежом?
В общем, куда ни кинь, всюду клин. Стоять одной ногой на Западе, а другой на Востоке – это не самая удобная поза, когда континент разделён железным занавесом!
Так что «оттепель», необходимая для возвращения западного бизнеса в РФ – это прежде всего взаимное снятие санкций. А до этого пока ещё очень-очень далеко…
Ссылки
https://www.rbc.ru/business/01/03/2023/63fdee0e9a7947f151b7788c
Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 15 октября 2024 г. N 268/1 (доведена Минфином России 18.10.2024 N 05-06-09/ВН-45106).
https://tass.ru/ekonomika/17616597
https://www.rbc.ru/business/01/03/2023/63fdee0e9a7947f151b7788c
https://www.rbc.ru/business/03/06/2023/647a87109a794722db65c282
https://www.interfax.ru/russia/845991
Выписка из решения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 7 июля 2023 года N 171/5 (доведена Минфином России 11.07.2023 N 05-06-10/ВН-32671).
https://www.rbc.ru/business/16/05/2022/6281db4b9a7947dbb5234267
https://www.forbes.ru/biznes/519398-genprokuratura-osporit-prodazu-biznesa-raven-russia-rossijskomu-menedzmentu
https://www.vedomosti.ru/business/news/2025/02/02/1089729-raven-russia
https://www.rbc.ru/business/03/06/2023/647a87109a794722db65c282
https://pravo.ru/story/252710/
https://www.vedomosti.ru/society/news/2025/02/18/1092816-summa-trebovanii
https://www.rbc.ru/politics/28/01/2025/6798bc159a794777b6e43090
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