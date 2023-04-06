Смягчение уголовной ответственности за налоговые преступления

С 29.03.2023 вступил в силу закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ, которым максимальный срок лишения свободы за налоговые преступления уменьшается с 6 до 5 лет. Преступления перешли из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за них уменьшен до 5 лет. Внесены изменения в УПК.

С 29.03.2023 вступил в силу закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым максимальный срок лишения свободы уменьшается с 6 до 5 лет:

за уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, осуществленное в особо крупном размере, а также группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 199 УК);

неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК).

Также законом уменьшены ответственность:

5 лет вместо 7 – за сокрытие денег или имущества (ч. 2 ст. 199.2 УК);

3 года вместо 4 – за неуплату взносов на травматизм (ч. 2 ст. 199.4 УК).

Таким образом, указанные деяния перешли из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Следовательно, срок давности привлечения к уголовной ответственности за них уменьшен до 6 лет.

При полной уплате недоимки, пеней, штрафов по налогам, сборам, страховым взносам уголовное дело не возбуждается, а возбужденное должно быть прекращено в связи с возмещением ущерба.

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