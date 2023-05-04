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Александр42
Наличные деньги

Расчеты наличными по внешнеэкономическим сделкам в 2023 году. Новые правила

С 27.12.2022 начали действовать новые правила расчёта наличными между резидентами и нерезидентами. Правительство значительно упростило правила работы с наличной валютой и рублями по внешнеэкономическим контрактам. Рассмотрим их подробней в статье.
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Расчеты наличными по внешнеэкономическим сделкам в 2023 году. Новые правила

Правительство постановлением от 27 декабря 2022 г. № 2433 закрепило право резидентов получать от зарубежных компаний и других нерезидентов наличные в любой валюте в виде:

  • платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них;

  • возврата аванса за импорт тех же объектов, который не состоялся;

  • сумм по договорам займа, если кредиторы по ним - резиденты.

Эти деньги можно, например, использовать для расчетов с нерезидентами по импортным контрактам без зачисления на банковские счета.

Еще одна из опций — ввезти наличные в РФ и не позже 30 рабочих дней с даты их ввоза или получения в РФ от нерезидента:

  • продать иностранную валюту уполномоченному банку (по курсу ЦБ на день операции) и зачислить полученные рубли на свой счет в уполномоченном банке;

  • зачислить на свой валютный счет в таком банке;

  • внести в свою кассу.

Условия легализации наличной валютной выручки указаны в документе:

  • Не позднее тридцатого рабочего дня со дня ввоза в РФ, зачислить (оприходовать) деньги через кассу или продать уполномоченному банку по курсу ЦБ на день продажи с зачислением на свой р/счёт в уполномоченном банке;

  • Не позднее сорок пятого рабочего дня отчитаться в уполномоченный банк по валютному контролю, т.е. предоставить все документы по сделке, платежу (см. п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства).

Отметим, что ограничений по сумме валютных операций наличными нет.

Рекомендуем проконсультироваться со своим банком, чтобы он мог принять/купить у вас иностранную валюту или оприходовать рубли, которую вы им привезёте, а рекомендуется изучить постановление Правительства № 2433 от 26.12.2022.

При ввозе денег нужно соблюдать право ЕАЭС и законодательство о таможенном регулировании.

21.03.2023 ФТС опубликовала инфографику и разъяснения о декларировании ввоза наличных.

Напомним, с 8 августа 2022 года действует послабление для отечественного бизнеса. Он не обязан соблюдать (см. указ Президента от 08.08.2022 № 529), в частности, общее правило, по которому по валютным операциям надо рассчитываться через счета в уполномоченных банках или переводами электронных денег. Это касается участников внешнеторговых и заемных отношений.

Несмотря на то, что правила действуют уже несколько месяцев, остаётся много вопросов, пока нет еще судебной практики.

Тем не менее, важно отметить, что данный документ значительно помогает экспортерам и участником ВЭД упростить работу на внешних рынках.

На форуме клерка, конечно, уже проходят обсуждении данных вопросов:
https://club.klerk.ru/t/eksport-v-kazahstan/870884/6. Но давайте обсудим проблему здесь на «Трибуне». Что думаете?

Александр42

Александр42

126 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 27 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    остался нераскрытым вопрос - где брать наличную валюту?

    • Логотип Александр42
      Александр42
      22 минуты назад

      Александр @42

      Так ваши клиенты платят валюту за поставленный товар, например. 

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 2 минуты назад

        Пётр Пустотачлен картеля

        за какой поставленный товар? я имел ввиду валюту, а не юани, рупии, и прочие лиры

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Наличные деньги

Расчеты наличными по внешнеэкономическим сделкам в 2023 году. Новые правила

С 27.12.2022 начали действовать новые правила расчёта наличными между резидентами и нерезидентами. Правительство значительно упростило правила работы с наличной валютой и рублями по внешнеэкономическим контрактам. Рассмотрим их подробней в статье.

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