Расчеты наличными по внешнеэкономическим сделкам в 2023 году. Новые правила

С 27.12.2022 начали действовать новые правила расчёта наличными между резидентами и нерезидентами. Правительство значительно упростило правила работы с наличной валютой и рублями по внешнеэкономическим контрактам. Рассмотрим их подробней в статье.

Правительство постановлением от 27 декабря 2022 г. № 2433 закрепило право резидентов получать от зарубежных компаний и других нерезидентов наличные в любой валюте в виде:

платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них;

возврата аванса за импорт тех же объектов, который не состоялся;

сумм по договорам займа, если кредиторы по ним - резиденты.

Эти деньги можно, например, использовать для расчетов с нерезидентами по импортным контрактам без зачисления на банковские счета.

Еще одна из опций — ввезти наличные в РФ и не позже 30 рабочих дней с даты их ввоза или получения в РФ от нерезидента:

продать иностранную валюту уполномоченному банку (по курсу ЦБ на день операции) и зачислить полученные рубли на свой счет в уполномоченном банке;

зачислить на свой валютный счет в таком банке;

внести в свою кассу.

Условия легализации наличной валютной выручки указаны в документе:

Не позднее тридцатого рабочего дня со дня ввоза в РФ, зачислить (оприходовать) деньги через кассу или продать уполномоченному банку по курсу ЦБ на день продажи с зачислением на свой р/счёт в уполномоченном банке;

Не позднее сорок пятого рабочего дня отчитаться в уполномоченный банк по валютному контролю, т.е. предоставить все документы по сделке, платежу (см. п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства).

Отметим, что ограничений по сумме валютных операций наличными нет.

Рекомендуем проконсультироваться со своим банком, чтобы он мог принять/купить у вас иностранную валюту или оприходовать рубли, которую вы им привезёте, а рекомендуется изучить постановление Правительства № 2433 от 26.12.2022.

При ввозе денег нужно соблюдать право ЕАЭС и законодательство о таможенном регулировании.

21.03.2023 ФТС опубликовала инфографику и разъяснения о декларировании ввоза наличных.

Напомним, с 8 августа 2022 года действует послабление для отечественного бизнеса. Он не обязан соблюдать (см. указ Президента от 08.08.2022 № 529), в частности, общее правило, по которому по валютным операциям надо рассчитываться через счета в уполномоченных банках или переводами электронных денег. Это касается участников внешнеторговых и заемных отношений.

Несмотря на то, что правила действуют уже несколько месяцев, остаётся много вопросов, пока нет еще судебной практики.

Тем не менее, важно отметить, что данный документ значительно помогает экспортерам и участником ВЭД упростить работу на внешних рынках.