Копию устава из ЕГРЮЛ можно получить бесплатно в электронной форме

С 04 августа 2023 г. вступает в силу федеральный закон, согласно которому можно заказать из ЕГРЮЛ копию учредительного документа и изменения в нем в электронном виде.

24 июля 2023 г. был подписан и опубликован закон, позволяющий получить бесплатно выписку в виде устава и имений к нему в электронном виде из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц).

Сейчас можно бесплатно получить выписку из ЕГРЮЛ на сайте ФНС. Из выписки вы можете увидеть данные организации в виде таблицы, в том числе о лице, которое имеет право действовать от имени юрлица без доверенности, участников (учредителей) юрлица, ИНН и другую полезную информацию.

Однако, чтобы получить копию устава в бумажном виде нужно подавать заявление в ФНС и платить 200 руб. сведения предоставляются в течение 5 рабочих дней, за срочное представление нужно уплатить 400 руб.

С 04 августа 2023 г., когда вступит в силу Федеральный закон от 24.07.2023 № 353-ФЗ, вы сможете бесплатно скачать в электронном виде устав и изменения к нему на юридическое лицо.

Это значительно упрощает работу юристов, бухгалтеров и других специалистов. Бухгалтеру иногда для «должной осмотрительности» проверить полномочия представителя ООО, который подписывает документы от имени юридического лица.

Документ:Федеральный закон от 24.07.2023 № 353-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».