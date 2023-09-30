Административную ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ и услуг – штраф до 40 тыс. руб.

Навязывание потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров (работ, услуг) дополнительных товаров за отдельную плату, повлечет наложение административного штрафа в размере: для должностных лиц - от 2 до 4 тыс. руб.; для юридических лиц - от 20 до 40 тыс. руб.

Речь идет о законопроекте, который уже прошёл третье чтение и напрвлен для одобрения Совету Федерации.

Согласно тексту законопроекта, навязывание потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров (работ, услуг) дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату, приобретение которых обусловливается обязательностью при приобретении основных товаров (работ, услуг), повлечет наложение административного штрафа в следующих размерах: для должностных лиц - от 2 до 4 тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 до 40 тысяч рублей.

Кроме этого, документом предлагается ввести административный штраф для должностных лиц и юридических лиц за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения таких требований.

Документ: Проект Федерального закона №152532-8 «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (закон направлен 28.09.2023 в Совет Федерации).