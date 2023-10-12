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Александр42
Валютные операции

Подписан указ о продаже валютной выручки. Президент ввел обязательную репатриацию и продажу валютной выручки экспортерами

Власти вводят требования по обязательной репатриации валютной выручки для ограниченного круга компаний. Указ об этом подписан Президентом РФ, но пока не опубликован. В Правительстве РФ сообщают, что документ предлагает особый режим работы для 43 групп компаний
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Подписан указ о продаже валютной выручки. Президент ввел обязательную репатриацию и продажу валютной выручки экспортерами
Illustration: Sarah Grillo/Axios

Президент РФ подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)» , этим документов вводится обязательная продажа выручки и предоставление экспортерами планов-графиков продаж валюты и контроль Росфинмониторинга за исполнением требований.

Указом утверждается перечень таких экспортеров — это 43 группы компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

В Правительстве РФ причины решения, прямо не называют, но многие наблюдатели уже несколько недель говорят о том, что курс доллара по отношению к рублю выше 100 сильно давит на многих чиновников.

Указ требует от компаний зачислять на свои счета в уполномоченных банках (о порядке отбора уполномоченных банков ничего не известно) заработанную иностранную валюту и осуществлять ее обязательную продажу на внутреннем рынке.

Процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, и срок, с которого возникнет это обязательство, установит Правительство РФ.

Также для компаний вводится обязанность предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Следить за исполнением будут представители Росфинмониторинга, которые будут внедрены в компании. Нормативные акты в Правительстве РФ обещают принять в течение недели.

Ограничения водятся на 6 месяцев.

Александр42

Александр42

128 подписчиков

Комментарии

15
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    38 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Указ, который может вернуть доллар по 80 рублей

    ▪️Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics, в комментарии на указ президента пишет, что власти перенесли баланс сил на валютном рынке от государства к компаниям. Государство пытается вернуть прежний баланс, когда валютные активы компаний становятся децентрализованными резервами.

    ▪️Экономист Дмитрий Полевой считает, что при обязательной продаже 50-60% валютной выручки в текущих условиях теоретически возможен возврат к доллару по 70-75 рублей. Однако с учетом оттока капитала, снижением импорта в четвертом квартале российская валюта сможет укрепиться до 83-86 рублей за доллар. «Иными словами, грубые оценки говорят, что курс ниже 90/USD вполне реален. Но многое будет зависит от выбранного процента обязательной продажи экспортной выручки. Полагаем, что "жестить" власти не будут, чтобы рубль не укрепился слишком сильно. Опять же, есть бюджет...», – пишет эксперт.

  • Логотип Александр42
    Александр42
    31 минуту назад

    Александр @42

    Мало кто знает, что будет, т.к. полных тестов документов нет еще.

  • Логотип Александр42
    Александр42
    29 минут назад

    Александр @42

    Интересно, почему я не могу редактировать текст? Эта функция опять отключена или какие-то неполадки?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      26 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Александр, попробуйте сейчас. Функция редактирования текста вам доступна 

      • Логотип Александр42
        Александр42
        15 минут назад

        Александр @42

        Да, спасибо. Работает редактирование, я исправил опепачтку.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      24 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      редакция может запретить редактирование,  если за автором замечено, что после выхода поста он начинать менять картинки,  полностью текст и добавлять активные ссылки рекламные. За вами такого не было замечено, так что редактируйте)

      • Логотип Александр42
        Александр42
        16 минут назад

        Александр @42

        Я вроде таким ни разу не занимался, во вском случае мне никто не делал таких замечаний. Меяли картинки и меняли, иногда даже ..бр.. Но ничего.

        • Логотип nlukina
          nlukina
          13 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          бывают бр, но по формату подходят, в ленте встают хорошо) 

          • Логотип Александр42
            Александр42
            11 минут назад

            Александр @42

            Вам видней, мы все эти требования плохо знаем, толком мало где написано, нужно искать, да не вский найдет.

            • Логотип nlukina
              nlukina
              8 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              image.pngвсе правила на главной странице Трибуны есть. Требования к размеру и формату изображения (2048x1152, до 10 Мб, png, jpg или gif).

              • Логотип Александр42
                Александр42
                6 минут назад

                Александр @42

                И что эти правила большие, километровые, понятные? Даже страшно открывать.

                • Логотип nlukina
                  nlukina
                  4 минуты назад

                  Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                  там как раз очень сжатый пост со всеми основными правилами. Никакой страшной простыни там нет)) 

                  • Логотип Александр42
                    Александр42
                    1 минуту назад

                    Александр @42

                    Да ладно Вам!)) Вы же шеф-редактор, вот Вам и просто, а мы какое-то слово не узнаем и все.

          • Логотип Александр42
            Александр42
            2 минуты назад

            Александр @42

            Я в основном по содержанию. Например, сейчас текущая картинка содежит желтые и синие цвета, что напоминает влаг Украины. Там что есть почитатели? Или это случайно вышло?
            Прошу учесть, что я ничего такого не имел в виду.

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 24 минуты назад

    Нет

    Госзнак России приступил к выпуску купюры 10 000 рублей. На ней будет изображён Бенджамин Франклин.

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