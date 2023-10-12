Подписан указ о продаже валютной выручки. Президент ввел обязательную репатриацию и продажу валютной выручки экспортерами

Президент РФ подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)» , этим документов вводится обязательная продажа выручки и предоставление экспортерами планов-графиков продаж валюты и контроль Росфинмониторинга за исполнением требований.
Указом утверждается перечень таких экспортеров — это 43 группы компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
В Правительстве РФ причины решения, прямо не называют, но многие наблюдатели уже несколько недель говорят о том, что курс доллара по отношению к рублю выше 100 сильно давит на многих чиновников.
Указ требует от компаний зачислять на свои счета в уполномоченных банках (о порядке отбора уполномоченных банков ничего не известно) заработанную иностранную валюту и осуществлять ее обязательную продажу на внутреннем рынке.
Процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, и срок, с которого возникнет это обязательство, установит Правительство РФ.
Также для компаний вводится обязанность предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Следить за исполнением будут представители Росфинмониторинга, которые будут внедрены в компании. Нормативные акты в Правительстве РФ обещают принять в течение недели.
Ограничения водятся на 6 месяцев.
Комментарии15
Борис МальцевКлерк
Указ, который может вернуть доллар по 80 рублей
▪️Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics, в комментарии на указ президента пишет, что власти перенесли баланс сил на валютном рынке от государства к компаниям. Государство пытается вернуть прежний баланс, когда валютные активы компаний становятся децентрализованными резервами.
▪️Экономист Дмитрий Полевой считает, что при обязательной продаже 50-60% валютной выручки в текущих условиях теоретически возможен возврат к доллару по 70-75 рублей. Однако с учетом оттока капитала, снижением импорта в четвертом квартале российская валюта сможет укрепиться до 83-86 рублей за доллар. «Иными словами, грубые оценки говорят, что курс ниже 90/USD вполне реален. Но многое будет зависит от выбранного процента обязательной продажи экспортной выручки. Полагаем, что "жестить" власти не будут, чтобы рубль не укрепился слишком сильно. Опять же, есть бюджет...», – пишет эксперт.
Александр @42
Мало кто знает, что будет, т.к. полных тестов документов нет еще.
Александр @42
Интересно, почему я не могу редактировать текст? Эта функция опять отключена или какие-то неполадки?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Александр, попробуйте сейчас. Функция редактирования текста вам доступна
Александр @42
Да, спасибо. Работает редактирование, я исправил опепачтку.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
редакция может запретить редактирование, если за автором замечено, что после выхода поста он начинать менять картинки, полностью текст и добавлять активные ссылки рекламные. За вами такого не было замечено, так что редактируйте)
Александр @42
Я вроде таким ни разу не занимался, во вском случае мне никто не делал таких замечаний. Меяли картинки и меняли, иногда даже ..бр.. Но ничего.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
бывают бр, но по формату подходят, в ленте встают хорошо)
Александр @42
Вам видней, мы все эти требования плохо знаем, толком мало где написано, нужно искать, да не вский найдет.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
все правила на главной странице Трибуны есть. Требования к размеру и формату изображения (2048x1152, до 10 Мб, png, jpg или gif).
Александр @42
И что эти правила большие, километровые, понятные? Даже страшно открывать.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
там как раз очень сжатый пост со всеми основными правилами. Никакой страшной простыни там нет))
Александр @42
Да ладно Вам!)) Вы же шеф-редактор, вот Вам и просто, а мы какое-то слово не узнаем и все.
Александр @42
Я в основном по содержанию. Например, сейчас текущая картинка содежит желтые и синие цвета, что напоминает влаг Украины. Там что есть почитатели? Или это случайно вышло?
Прошу учесть, что я ничего такого не имел в виду.
Нет
Госзнак России приступил к выпуску купюры 10 000 рублей. На ней будет изображён Бенджамин Франклин.