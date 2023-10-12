Подписан указ о продаже валютной выручки. Президент ввел обязательную репатриацию и продажу валютной выручки экспортерами

Власти вводят требования по обязательной репатриации валютной выручки для ограниченного круга компаний. Указ об этом подписан Президентом РФ, но пока не опубликован. В Правительстве РФ сообщают, что документ предлагает особый режим работы для 43 групп компаний

Президент РФ подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)» , этим документов вводится обязательная продажа выручки и предоставление экспортерами планов-графиков продаж валюты и контроль Росфинмониторинга за исполнением требований.

Указом утверждается перечень таких экспортеров — это 43 группы компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

В Правительстве РФ причины решения, прямо не называют, но многие наблюдатели уже несколько недель говорят о том, что курс доллара по отношению к рублю выше 100 сильно давит на многих чиновников.



Указ требует от компаний зачислять на свои счета в уполномоченных банках (о порядке отбора уполномоченных банков ничего не известно) заработанную иностранную валюту и осуществлять ее обязательную продажу на внутреннем рынке.



Процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, и срок, с которого возникнет это обязательство, установит Правительство РФ.

Также для компаний вводится обязанность предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Следить за исполнением будут представители Росфинмониторинга, которые будут внедрены в компании. Нормативные акты в Правительстве РФ обещают принять в течение недели.

Ограничения водятся на 6 месяцев.