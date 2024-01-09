Ужесточена ответственность за нарушения в области обработки персональных данных

В 10 раз увеличены штрафы за нарушения в области обработки персональных данных, введена новая административная ответственность, связанная с незаконным распространением биометрических данных. Штрафы увеличены до 1 млн. руб., самозанятые также могут быть оштрафованы до 30 тыс. руб. Закон начал действовать 23.12.2023

Уже стало почти правилом постоянное ужесточение ответственности за нарушения порядка обработки персональных данных.

Вопросы на форуме клерка показывают, что многие МСП и сотрудники до сих пор не знают, что нужно делать, чтобы не получить миллионные штрафы.

Мы ранее неоднократно писали о том, что нужно делать, чтобы правильно работать с персональными данными.

За обработку персональнх данных без письменного согласия ее субъекта (когда оно нужно) или с нарушением требований к содержанию этого документа с 23 декабря 2023 года будут штрафовать: граждан — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.;

должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.;

организации — от 300 тыс. до 700 тыс. руб.

До 23.12.2023 должностные лица уплачивают от 20 тыс. до 40 тыс. руб., а организации — от 30 тыс. до 150 тыс. руб.

Поправки внесены в пункты 2 и 2.1 ст. 13.11 КоАП.



Для банков и ряда других юрлиц, например, МФЦ, установят ответственность за нарушение требований к тому, как размещать и обновлять биометрические персональные данные в единой системе.



Должностным лицам банков грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., организациям — от 500 тыс. до 1 млн руб.



Относительно штрафов за нарушение обротки биометрических персональных данных была введена новая статья — ст. 13.11.3 КоАП РФ.

Закон вступил в силу 23.12.2023.

Документ:Федеральный закон от 12.12.2023 № 589-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».