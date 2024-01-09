Ужесточена ответственность за нарушения в области обработки персональных данных

Уже стало почти правилом постоянное ужесточение ответственности за нарушения порядка обработки персональных данных.
Вопросы на форуме клерка показывают, что многие МСП и сотрудники до сих пор не знают, что нужно делать, чтобы не получить миллионные штрафы.
Мы ранее неоднократно писали о том, что нужно делать, чтобы правильно работать с персональными данными.
За обработку персональнх данных без письменного согласия ее субъекта (когда оно нужно) или с нарушением требований к содержанию этого документа с 23 декабря 2023 года будут штрафовать:
граждан — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.;
должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.;
организации — от 300 тыс. до 700 тыс. руб.
До 23.12.2023 должностные лица уплачивают от 20 тыс. до 40 тыс. руб., а организации — от 30 тыс. до 150 тыс. руб.
Поправки внесены в пункты 2 и 2.1 ст. 13.11 КоАП.
Для банков и ряда других юрлиц, например, МФЦ, установят ответственность за нарушение требований к тому, как размещать и обновлять биометрические персональные данные в единой системе.
Должностным лицам банков грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., организациям — от 500 тыс. до 1 млн руб.
Относительно штрафов за нарушение обротки биометрических персональных данных была введена новая статья — ст. 13.11.3 КоАП РФ.
Закон вступил в силу 23.12.2023.
Документ:Федеральный закон от 12.12.2023 № 589-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
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