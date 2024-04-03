3 апреля 2024 г. вступил в силу закон о посуточной сдаче жилья

Собственник П.Е. Бахирев подал жалобу в Конституционный Суд РФ на ч. 3 ст. 17 ЖК РФ, которой запрещается размешенная в многоквартирных домах гостиниц. 23.03.2023 г. суд фактически разрешил сдачу собственных квартир посуточно при соблюдении ряда условий. 03.04.2024 вступил в силу закон, это разрешили, но должны выполняться ряд условий.

23 марта 2023 г. Конституционный Суд РФ в постановлении КС РФ от 23.03.2023 № 9-П КС РФ разъяснил запрет использовать для оказания гостиничных услуг жилье в многоквартирном доме. В нем можно краткосрочно (от одних до нескольких суток) предоставлять гражданам за плату жилое помещение, если его собственник соблюдает все такие условия:

другие жильцы дома не испытывают значительно более сильные неудобства по сравнению с теми, которые возникают при обычном использовании этого помещения;

интенсивность эксплуатации мест общего пользования в доме может быть повышена, но не явно.

Сами по себе формальные признаки оказания гостиничных услуг неважны. Речь идет о том, что собственник:

сдает жилье на короткий срок;

делает это систематично и возмездно;

в объявлениях о сдаче использует термины из сферы таких услуг;

присутствует при заселении и выселении;

помогает нанимателям жилья получать услуги транспорта или общепита, если это не создает дополнительную нагрузку на места общего пользования.

Бизнес могут признать гостиничным, например, когда помещение оборудовали так, чтобы его можно было сдать значительно большему числу граждан, чем при обычном проживании. То же касается ситуаций, когда помещение предоставляют менее чем на сутки или не для проживания, а для празднований, встреч и т.п.

Конституционный Суд РФ попытался, соблюдая баланс интересов, собственников квартир и соседей, жителей многоквартирных домов, но, чтобы отстаивать интересы, нужно было бы подвыть в суд. Эти отношения, конечно, нужно было урегулировать, так как фактически они есть, причем почти во всех городах, это нуждалось в легализации.

Конечно, жилье не арендуется, а именно сдается в наем, т.к. это даже разные главы ГК РФ: аренда (гл.34 ГК РФ), наем жилого помещения (гл. 35 ГК РФ)

В ответ на данное постановление Конституционного Суда РФ в Жилищный кодекс РФ внесены поправки. В частности, в части 2 ст. 30 ЖК РФ зафиксировали, что собственник квартиры либо иного жилья может сдавать его, в частности, по договору краткосрочного найма.

Также в законе прямо обозначат, что при сдаче жилья на любой срок и по любому законному основанию собственник обеспечивает соблюдение:

прав и законных интересов соседей;

правил пользования жильем и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

требований к оснащению помещений в таком доме счетчиками энергоресурсов и т.д.

Также в законе было закреплено право соседей обратиться в суд в случае, если сдача квартиры нарушает их жилищные права.

Комментаторы отметили, что сдавать жилье пока можно без разрешения соседей. Тем не менее, законе немного ужесточает положения тех собственников, которые сдают квартиры в наём посуточно.

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