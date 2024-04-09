Александр @42
Валютный контроль

С 1 апреля 2024 г. смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

Упрощен порядок представления уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Например, с 600 тыс. до 1 млн рублей повышен размер суммы обязательств по договору с нерезидентом, при котором применяется упрощенный порядок валютного контроля.
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С 1 апреля 2024 г. смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

1 апреля 20204 г. вступило в силу Указание Банка России от 09.01.2024 № 6663-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2024 № 77632).

В частности, с 600 тыс. до 1 млн рублей повышен размер суммы обязательств по договору с нерезидентом, при котором применяется упрощенный порядок валютного контроля, и резидент может не представлять в уполномоченный банк ряд сведений и документов.

Отменена обязанность резидентов направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией ФТС будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде.

Закреплено право резидента проводить расчеты по контракту (кредитному договору), подлежащему постановке на учет, через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка).

Установлены особенности представления резидентами документов и информации, связанных с расчетами наличными денежными средствами с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами, а также особенности ведения уполномоченными банками учета и отчетности по соответствующим валютным операциям.

Расширен перечень сведений, содержащихся в ведомости банковского контроля по кредитному договору и ведомости банковского контроля по контракту. Например, будут отражаться сведения о третьем лице, которым (в пользу которого) осуществлен платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору (контракту).

Документы:

  1. Указание Банка России от 09.01.2024 № 6663-У (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2024 № 77632).

  2. Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И (ред. от 09.01.2024) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 № 48749).

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