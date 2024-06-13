Банкротство: 8 важных изменений в 2024 г.

Закон о банкротстве — один из самых меняющихся законов. Без преувеличения, это касается каждого, кто занимается бизнесом, т.к. у вас могут работать сотрудники, которые банкротятся, либо у вас есть контрагенты, которые будут прибегать к банкротству. Не говоря о том, что и вы можете увидеть полезной для себя такую перспективу

Ряд изменений уже вступили в силу с 29 мая 2024 г., рассмотрим их.

Повышен денежный порог для заявления в суд баронства для общей ситуации для банкротства юрлица с 300 тыс. руб. до не менее чем 2 млн. руб.

Если говорить подробней, по общему правилу суд сможет возбудить дело о банкротстве, если суммарный размер требований к компании - не менее 2 млн руб. Ранее он должен был составлять хотя бы 300 тыс. руб.

В объеме 3 млн руб. установили минимальные суммы требований:

к сельхозорганизации (ранее — 500 тыс. руб.);

к стратегическому предприятию или организации (ранее — 1 млн руб.);

к субъекту естественной монополии (ранее — 1 млн руб.).

Напомним, что требования должны не удовлетворяться не менее 3 месяцев (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.05.2024) «О несостоятельности (банкротстве)»), чтобы вы имели право подать заявление о банкротстве на себя или на должника.

Это изменение можно оценить, как позитивное, т.к. порог в 300 тыс. руб. давно устарел, кроме того, его порог был ниже, чем для банкротства физических лиц — 500 тыс. руб.

2. С 29 мая 2024 года кредиторы могут направить требования только в электронном виде

Ранее требования можно было подать в суд и на бумаге. Аналогичное изменение касается предъявления требований при внешнем управлении.

Это изменение можно оценить, как нейтральное, тут скорее задача облегчается судам, а не кредиторам или должнику.

3. С 29 мая 2024 года действует упрощенный порядок рассмотрения ряда обособленных споров

Судья единолично разрешает без заседания и вызова участников дела, в частности, такие споры:

о распределении судебных расходов и издержек на вознаграждение арбитражных управляющих;

о продлении внешнего управления;

об истребовании документов и ценностей должника;

об освобождении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей. Назначить заседание с вызовом участников суд может по их мотивированному ходатайству или по своей инициативе.

По итогу разрешения таких споров суд изготавливает только резолютивную часть определения.

Мотивированное определение изготовят, если подадут:

апелляционную жалобу;

заявление о его составлении.

Сходные правила установили для рассмотрения заявлений кредиторов о включении требований в реестр, по которым не поступили мотивированные возражения.

Новшества применяют к заявлениям, которые поданы после 29 мая 2024 г.

Это имение можно оценить, как позитивное, т.к. поводит ускорить рассматривать некоторые вопросы, но участникам процесса нужно очень внимательно следить за сроками и успевать вовремя подавать заявления о составлении мотивированных определений.

4. С 29 мая 2024 года установили единый срок на апелляционное обжалование ряда судебных актов

Законом введён месячный срок на подачу апелляционной жалобы на определения о результатах рассмотрения разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб, а также об итогах иных обособленных споров. Срок исчисляют со дня, когда суд вынес определение.

Новшества действуют на судебные акты, которые приняты после 29 мая 2024г.

Это изменение позитивное, т.к. унификация и увеличении сроков в некоторых случаях позволяет лучше отслеживать сроки обжалования и не пропускать их.

5. С 29 мая 2024 года установили срок на подачу заявления об исключении требования из реестра и об изменении его очередности

Кредиторам и другим участникам дел по банкротству отвели 3 месяца на подачу заявлений, если требования не обоснованы. Срок исчисляют с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать об этом. Если срок пропущен по уважительной причине, суд вправе его восстановить.

Это изменение позитивное, т.к. унификация сроков позволяют добиться защиты своих прав более эффективно.

Также важные изменения вступят позже.

6. С 1 июля 2024 года ряд сведений для внесудебного банкротства физлица запросят автоматически, если есть техническая возможность

Для банкротства не нужно будет представлять некоторые бумажные справки. После того как МФЦ разместит сведения о банкротстве, через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее - система) запросят:

у ФНС — данные о получении пенсии;

ФССП и СФР — о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении;

СФР — о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Для ответа предоставят: налоговой - 3 рабочих дня с момента получения запроса, остальным - 2.

Если сведения из бумажной справки не совпадут с данными системы, приоритет отдадут последней.

Если по результатам запросов выяснят, что лицо не отвечает условиям внесудебного банкротства, либо выявят несоответствие идентифицирующих гражданина сведений, в ЕФРСБ в течение 1 рабочего дня разместят сообщение о возврате заявления с указанием причин.

Это позитивное изменение, значительно упрощающее должникам возможности прибегнуть к внесудебным процедурам банкротства, которые для них почти бесплатны.

7. С 23 ноября 2024 года меняют правила выбора арбитражных управляющих в случае, когда заявление о банкротстве подает ФНС

В постановлении определили:

порядок выбора управляющего с учетом его баллов результативности;

правила расчета таких баллов.

Выбор сделают в том числе исходя из рейтинга управляющего. Информацию о нем опубликуют на сайте ФНС.

Количество баллов результативности уменьшат, например, если действия управляющего признали незаконными.

К данном новшеству можно отнестись нейтрально. Дело в том, что ФНС также подает заявления о банкротстве и им нужны арбитражные управляющие, именно алгоритму, как выбираются эти арбитражные управляющие посвящен этот документ. То есть он касается, в основном СРО и арбитражных управляющих, которые сотрудничают с ФНС.

8. Напомним, что с 3 ноября 2023 г. были скорректированы нормы о внесудебном банкротстве граждан

Предусмотрены, в частности, такие изменения:

увеличен до 1 млн руб. (ранее лимит составлял от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.) лимит задолженности для применения внесудебного банкротства и расширен перечень оснований для него. Нижний уровень порога снижен до 25 тыс. руб.;

установлен перечень справок, которые подтверждают наличие новых оснований;

сокращен с 10 до 5 лет срок повторной подачи заявления о признании банкротом во внесудебном порядке;

расширен перечень оснований, при наличии которых кредиторы могут потребовать провести процедуру банкротства в обычном порядке;

актуализирована форма заявления о признании банкротом;

установлены формы заявлений о выдаче справок, которые прилагают к заявлению о признании банкротом, и формы таких справок. Эти изменения законодательства безусловно позитивные, т.к. снизили нагрузку на суды, должники экономят на государственной пошлине и на оплату вознаграждения арбитражного управляющего, публикацию объявления.

Выводы: В целом вышеуказанные изменения актуализируют состояние сферы банкротства, которая позволяют оздоровлять экономику в идеальной ситуации. Увеличение лимитов для заявления банкротства позволяет с одной стороны отсечь злоупотребления в отношении юридических лиц и больше физических лиц вовлечь во внесудебные процедуры банкротства.

Особенно хорошо для физических лиц то, что с 01.07.2024 сведения могут запрашиваться автоматически, т.е. не нужно собирать справки, правда это будет поначалу доступно не для всех.

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