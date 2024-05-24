₽ Заказать рекламу
Алексей Иванов
Бухгалтеры

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 4

Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. Сегодня тест посвящен обязательствам.
Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 4
Изображение создано с помощью ИИ OpenAI © /Алексей Иванов

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я веду бухгалтерский ликбез. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии. Прошлые выпуски ликбеза легко найти по хэштегу #Переводчик с бухгалтерского.

Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Ответы анонимны, даже я не вижу кто как ответил. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!

1. В какой статье бухгалтерского баланса нужно искать долг перед поставщиком по полученным, но еще не оплаченным товарам?

Анонимная викторина

Проголосовали 36 человек

ПОДСКАЗКА

2. В какой из перечисленных ситуаций возникает условное обязательство?

Проголосовали 33 человека

ПОДСКАЗКА

3. К какой бухгалтерской категории отнести тело привлеченного займа?

Анонимная викторина

Проголосовали 32 человека

ПОДСКАЗКА

4. К какой бухгалтерской категории отнести проценты, начисленные по полученному кредиту?

Анонимная викторина

Проголосовали 32 человека

ПОДСКАЗКА

5. Поставщик не поставил товары в срок, установленный договором. Договор предусматривает неустойку за каждый день просрочки поставки. Поставщик считает, что часть просрочки возникла по его вине, а часть — из-за коронавируса. Покупатель считает, что это полностью вина поставщика. Точку в споре поставит суд. Что уже сейчас должен отразить поставщик в бухгалтерском учете?

Анонимная викторина

Проголосовал 31 человек

ПОДСКАЗКА

Если вам понравился этот пост, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Переводчик с бухгалтерского» — так вы точно ничего не пропустите!

Комментарии

25
  • Наталия Лукина

    У меня 3 из 5😬 Алексей, спасибо за интересный тест!

    • Алексей Иванов
      Генеральный директор

      Надеюсь, подписались 😀 А условное обязательство — оно такое, да. МСФО (IAS) 37 даже содержит такую фразу: «В широком смысле все оценочные обязательства условны, потому что они характеризуются неопределенностью срока или величины» 😄

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        А что значит «почти что анонимный»?

        а Вы ответьте на один вопрос и посмотрите что после этого отображается

        • Алексей Иванов
          Генеральный директор

          Да, вижу: косяк с вопросом №2. Если сейчас изменю настройки вопроса, результаты обнулятся. Давайте оставим так, в следующий раз буду отдельно чекать настройки каждого вопроса перед публикацией.

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Давайте оставим так, в

            оставляйте. В сегодняшних вопросах стесняться нечему даже прожжёному буху. Тем более что все они и сами носят "оценочное" суждение. ))))

            То есть даже зная и понимая что и как, на практике всё равно делают по другому! Так что выявленная ошибка может быть оценена И как не знал, И как "хоть и знаю, но всё равно буду делать по-другому хоть и знаю"

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      с условным (имелось в виду 2-й вопрос ?) - ещё можно догадаться и без подсказок. Базируясь просто на общей логике.

      Но вот последний..... Когда описывается такая ситуация и ставится вопрос

      Что уже сейчас должен отразить поставщик в бухгалтерском учете?

      Да я тридцать раз прочёл и ситуацию, и пояснение, в общем-то всё понятно. Но.... случись завтра на моём предприятии прямо до словно эта ситуация - и я бы нихрена не стал бы выносить в баланс!

      Ну вот нафига?? А если суд выносит нечто другое? и сиди правь.... Вот делать нечего! Пройдёт суд, выносит решение - вот на основании имеющегося документа "решения" будут произведены соответтвующие бух записи, на основании которых сформируется Баланец.

      А сегодня я на основании какого документа должен что-то проводить? Бух справки?

      так что.... 4 / 5

      и если ещё раз пройду, если отвечать буду по-честному, а не ради "оценки в зачётке от которой размер стипухи и цвет дипломы" - всё равно будет не выше 4.

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        и я бы нихрена не стал бы выносить в баланс!

        Ну вот нафига??

        Вот и я выбрал вариант Ничего😉Зачем переделывать то, что можно не делать в данный момент😄

        • Ирина

          Точно так же выбрала ответ Ничего, но он оказался неправильным. Ну да мы и не бухгалтеры )))

          • Владислав Савушкин
            Бизнес консультант

            Исходил из того, что домыслы (поставщик и покупатель считают) мало кому интересны😉 А вот как третья сторона разрулит ситуацию (...поставит...), так и будем констатировать факты свершившейся хозяйственной деятельности😏

            Ну да мы и не бухгалтеры )))

            А когда работал бухгалтером, то с таким не сталкивался)

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          А потом мы говорим, что российская бухгалтерская отчетность неинформативна 😄 А как она будет информативна, если главбухи не выполняют требования стандартов?

          и какую информацию несёт выставленная в баланец вот эта хрень?

          Как-то из определения завсегда значилось что всё что отражается в учёте должно быть "документально подтверждённое"

          На сегодня - документов никаких нет. Ну и ..... А таких оценочных.... Я щаз наоцениваю, что через год нашего предприятия не будет. И что? Это так и отразить? ...

          • Вита Петрова

            На сегодня - документов никаких нет

            есть расчет неустойки на основании подписанного договора

          • Алексей Иванов
            Генеральный директор

            и какую информацию несёт выставленная в баланец вот эта хрень?

            Есть же критерии признания в п. 5 ПБУ 8/2010. Они не предполагают отражать «хрень». Оценочное обязательство признается только если выполняются все три критерия: неизбежность исполнения обязанности, вероятность уменьшения экономических выгод и возможность обоснованной оценки.

            В случае с примером вина в части просрочки поставщиком признается. А значит, платить придется по-любому: как минимум, за часть претензии. Естественно, это приведет к уменьшению экономических выгод. Оценить тоже несложно: это тот размер претензии, который обе стороны не оспаривают и суд явно присудит, просто пока непонятно когда.

            Поэтому в балансе пользователя нужно проинформировать, что в будущем возникнет кредиторка на такую сумму. Она точно возникнет, просто пока нет решения суда ее нельзя признать как кредиторку.

    • Ирина

      Мой результат 4 из 5, но только благодаря подсказкам))) Самостоятельно ответила только на два последних вопроса - и на один из них неправильно))

Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Продолжаем собирать в копилку мемы от художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Курсы валют

Курс евро на Мосбирже упал ниже 97 рублей

Доллар торгуется за 89,6 рубля, а юань стоит 12,3 рубля.

Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Нормирование трудозатрат на выполнение типовых бухгалтерских операций

Продолжаем серию статей про ценообразование бухгалтерских услуг. В прошлой части мы поговорили о трудоемкости бухгалтерских услуг и методах ее расчета. Теперь нам предстоит более подробно остановиться на вопросе нормирования трудозатрат на выполнение типовых бухгалтерских операций.

Нормирование трудозатрат на выполнение типовых бухгалтерских операций

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель. С пятницей, коллеги

Задачка сегодня зо звездочкой. Давайте разбираться вместе.

🧠Мозгонапрягатель. С пятницей, коллеги
4
Самозанятые

Ставку налога для самозанятых сохранят

Глава Минфина заверил, что налоговые льготы и преференции для самозанятых сохранят.

Онлайн-кассы

Онлайн-кассы, смарт-терминалы, ОФД по 54-ФЗ в 2024 году: обзор компаний

По закону без онлайн-кассы и договора с оператором фискальных данных не может функционировать практически ни одно предприятие сферы розничной торговли, общепита и услуг. В нашем обзоре собрали компании, которые не только продают кассы, но и оказывают поддержку, занимаются настройкой и сопутствующим оборудованием, облачными кассами и сопровождением.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
УСН

Два способа обналичивания на упрощенке

Есть законные варианты обналичивания средств организации на УСН.

Разобраться в налогах
НДС

Ускоренный порядок возмещения НДС в 2024 году

Организации, которые предъявляют НДС к возмещению из бюджета, очень рассчитывают на эти деньги и хотят получить их как можно скорее. В 2022 году законодатель упростил эту процедуру. Расскажем, как бизнесу воспользоваться ускоренным порядком возмещения НДС.

Ускоренный порядок возмещения НДС в 2024 году
Курортный сбор

Власти снова заговорили о туристическом налоге

Минфин России рассматривает возможность преобразования курортного сбора в туристический налог.

Личные финансы

46% работодателей согласны участвовать в финансировании пенсионных накоплений сотрудников

Пока что для компаний, готовых софинансировать участие своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений, нет налоговых льгот, но они могут появиться.

Бухгалтерские программы

На «Клерке» новый инструмент «Калькулятор расчета дней между датами»!

Инструмент «Калькулятор расчета дней между датами» помогает определить точное количество рабочих и календарных дней, а также рабочих часов с учетом выходных и праздников.

Алексей Иванов
Бухгалтеры

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 4

Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. Сегодня тест посвящен обязательствам.

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 4
25

Разборы законов

1 295
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Елена
Право

Право на обращение в арбитражный суд. Кто может воспользоваться

В нашей жизни и работе случаются разные моменты , бывают очень спорные и тогда нам необходимо обратится в суд.

Законопроекты

Госдума защитит производителей продуктов от штрафов за недопоставку

В договорах с поставщиками торговые сети не согласовывают с поставщиками условия поставок продукции, а если условия не выполняются, производителей штрафуют за недопоставку товаров. Это собираются изменить.

Зарплата

Работники возмущаются, что аванс за май слишком маленький

Люди начали получать аванс за май и пошли возмущения – почему так мало?

13
СберРешения
Трудовые отношения

Самозанятые и ГПХ — как оформить частного подрядчика

Разбираем, в чем особенности привлечения самозанятых и исполнителей по договорам ГПХ, в чем риски такого сотрудничества.

Самозанятые и ГПХ — как оформить частного подрядчика
1
Инвестиции

Инвесторы рискуют не успеть переоформить акции «Яндекса»

До 31 мая держатели акций иностранной компании Yandex N.V. могут подать заявки для обмена их на бумаги российского «Яндекса». Если этого не сделать, инвесторы потеряют свои вложения.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

​Однодневки и доначисление НДФЛ: а такое бывает?

Как мы уже не раз писали, желание налоговых органов пополнить бюджет заставляет их искать все новые схемы экономии на разных видах налогов. Это значит, что, фактически, ни один показатель налоговой отчетности бизнеса не может считаться абсолютно достоверным и безопасным.

1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Отчетность в СФР

❗ На сдачу ЕФС-1 по договорам ГПХ хотят дать больше времени

Сейчас бухгалтеры сдают подраздел 1.1 формы ЕФС-1 на договорников на следующий день после заключения или прекращения договора ГПХ. Этот срок хотят увеличить, чтобы было меньше штрафов за опоздание.

1

Интересные материалы

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: день кадровика, рабочую пятницу для женщин могут сократить, Wildberries передадут наемному менеджеру

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

20