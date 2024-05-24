Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 4

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я веду бухгалтерский ликбез. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии. Прошлые выпуски ликбеза легко найти по хэштегу #Переводчик с бухгалтерского.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Ответы анонимны, даже я не вижу кто как ответил. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!
1. В какой статье бухгалтерского баланса нужно искать долг перед поставщиком по полученным, но еще не оплаченным товарам?
Анонимная викторина
2. В какой из перечисленных ситуаций возникает условное обязательство?
3. К какой бухгалтерской категории отнести тело привлеченного займа?
Анонимная викторина
4. К какой бухгалтерской категории отнести проценты, начисленные по полученному кредиту?
Анонимная викторина
5. Поставщик не поставил товары в срок, установленный договором. Договор предусматривает неустойку за каждый день просрочки поставки. Поставщик считает, что часть просрочки возникла по его вине, а часть — из-за коронавируса. Покупатель считает, что это полностью вина поставщика. Точку в споре поставит суд. Что уже сейчас должен отразить поставщик в бухгалтерском учете?
Анонимная викторина
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Комментарии25
У меня 3 из 5😬 Алексей, спасибо за интересный тест!
Аналогично) Нормальный вариант для околобухгалтера😄
Мы молодцы!)))
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Тест почти что анонимный )
Условное обязательство было самым трудным, залазила в подсказку.
Надеюсь, подписались 😀 А условное обязательство — оно такое, да. МСФО (IAS) 37 даже содержит такую фразу: «В широком смысле все оценочные обязательства условны, потому что они характеризуются неопределенностью срока или величины» 😄
А что значит «почти что анонимный»?
а Вы ответьте на один вопрос и посмотрите что после этого отображается
Да, вижу: косяк с вопросом №2. Если сейчас изменю настройки вопроса, результаты обнулятся. Давайте оставим так, в следующий раз буду отдельно чекать настройки каждого вопроса перед публикацией.
оставляйте. В сегодняшних вопросах стесняться нечему даже прожжёному буху. Тем более что все они и сами носят "оценочное" суждение. ))))
То есть даже зная и понимая что и как, на практике всё равно делают по другому! Так что выявленная ошибка может быть оценена И как не знал, И как "хоть и знаю, но всё равно буду делать по-другому хоть и знаю"
с условным (имелось в виду 2-й вопрос ?) - ещё можно догадаться и без подсказок. Базируясь просто на общей логике.
Но вот последний..... Когда описывается такая ситуация и ставится вопрос
Да я тридцать раз прочёл и ситуацию, и пояснение, в общем-то всё понятно. Но.... случись завтра на моём предприятии прямо до словно эта ситуация - и я бы нихрена не стал бы выносить в баланс!
Ну вот нафига?? А если суд выносит нечто другое? и сиди правь.... Вот делать нечего! Пройдёт суд, выносит решение - вот на основании имеющегося документа "решения" будут произведены соответтвующие бух записи, на основании которых сформируется Баланец.
А сегодня я на основании какого документа должен что-то проводить? Бух справки?
так что.... 4 / 5
и если ещё раз пройду, если отвечать буду по-честному, а не ради "оценки в зачётке от которой размер стипухи и цвет дипломы" - всё равно будет не выше 4.
Я прочитала подсказку к 2 - му вопросу, к последнему не пришлось. А так то, да.
Вот и я выбрал вариант Ничего😉Зачем переделывать то, что можно не делать в данный момент😄
Точно так же выбрала ответ Ничего, но он оказался неправильным. Ну да мы и не бухгалтеры )))
Исходил из того, что домыслы (поставщик и покупатель считают) мало кому интересны😉 А вот как третья сторона разрулит ситуацию (...поставит...), так и будем констатировать факты свершившейся хозяйственной деятельности😏
А когда работал бухгалтером, то с таким не сталкивался)
А потом мы говорим, что российская бухгалтерская отчетность неинформативна 😄 А как она будет информативна, если главбухи не выполняют требования стандартов?
и какую информацию несёт выставленная в баланец вот эта хрень?
Как-то из определения завсегда значилось что всё что отражается в учёте должно быть "документально подтверждённое"
На сегодня - документов никаких нет. Ну и ..... А таких оценочных.... Я щаз наоцениваю, что через год нашего предприятия не будет. И что? Это так и отразить? ...
есть расчет неустойки на основании подписанного договора
Есть же критерии признания в п. 5 ПБУ 8/2010. Они не предполагают отражать «хрень». Оценочное обязательство признается только если выполняются все три критерия: неизбежность исполнения обязанности, вероятность уменьшения экономических выгод и возможность обоснованной оценки.
В случае с примером вина в части просрочки поставщиком признается. А значит, платить придется по-любому: как минимум, за часть претензии. Естественно, это приведет к уменьшению экономических выгод. Оценить тоже несложно: это тот размер претензии, который обе стороны не оспаривают и суд явно присудит, просто пока непонятно когда.
Поэтому в балансе пользователя нужно проинформировать, что в будущем возникнет кредиторка на такую сумму. Она точно возникнет, просто пока нет решения суда ее нельзя признать как кредиторку.
Мой результат 4 из 5, но только благодаря подсказкам))) Самостоятельно ответила только на два последних вопроса - и на один из них неправильно))
Я бы без подсказки не ответила на второй вопрос. Он меня в тупик поставил. Обрадовалась, что есть короткие подсказки ))
Подсказки рулят! А если подписаться, то через какое-то время уже и без подсказок можно будет обходиться, но отписаться не захочется! 😀