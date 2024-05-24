Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 4

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я веду бухгалтерский ликбез. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии. Прошлые выпуски ликбеза легко найти по хэштегу #Переводчик с бухгалтерского.

Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Ответы анонимны, даже я не вижу кто как ответил. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!

1. В какой статье бухгалтерского баланса нужно искать долг перед поставщиком по полученным, но еще не оплаченным товарам? Анонимная викторина заемные средства дебиторская задолженность кредиторская задолженность оценочные обязательства Проголосовали 36 человек

ПОДСКАЗКА

2. В какой из перечисленных ситуаций возникает условное обязательство? участие в качестве ответчика в судебном разбирательстве с непрогнозируемым результатом участие в качестве ответчика в заведомо проигрышном судебном разбирательстве с прогнозируемым результатом предстоящая оплата отпусков предстоящие взыскания с работника по исполнительному листу Проголосовали 33 человека

ПОДСКАЗКА

3. К какой бухгалтерской категории отнести тело привлеченного займа? Анонимная викторина доходы расходы собственный капитал обязательства Проголосовали 32 человека

ПОДСКАЗКА

4. К какой бухгалтерской категории отнести проценты, начисленные по полученному кредиту? Анонимная викторина доходы расходы активы обязательства Проголосовали 32 человека

ПОДСКАЗКА

5. Поставщик не поставил товары в срок, установленный договором. Договор предусматривает неустойку за каждый день просрочки поставки. Поставщик считает, что часть просрочки возникла по его вине, а часть — из-за коронавируса. Покупатель считает, что это полностью вина поставщика. Точку в споре поставит суд. Что уже сейчас должен отразить поставщик в бухгалтерском учете? Анонимная викторина дебиторскую задолженность кредиторскую задолженность оценочное обязательство ничего Проголосовал 31 человек

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