₽ Заказать рекламу
Алексей Иванов
Обзоры для бухгалтера

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Плюс и что в нее входит

На прошлой неделе анализировал состав подписки Клерк.Премиум и сценарии ее использования. Сегодня расскажу о секретном бюджетном варианте познакомиться с платными продуктами Клерка.
Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Плюс и что в нее входит
Изображение создано с помощью ИИ OpenAI © /Алексей Иванов

Продолжаю разбираться в продуктах Клерка. На прошлой неделе рассказывал о подписке Клерк.Премиум, в которую входит доступ к онлайн-курсам, записям вебинаров, разборам законов, мини-курсам и консультациям. Сегодня разберу ее младшую сестру — подписку Клерк.Плюс. Но сначала еще немного аналитики по Премиуму — так будет понятнее, почему в Плюс вошли именно эти продукты.

Я проанализировал просмотры страниц продуктов, входящих в Премиум, за полгода, чтобы понять какие из них пользуются наибольшей популярностью. Получился вот такой рейтинг:

  1. Разборы законов и мини-курсы.

  2. Консультации.

  3. Онлайн-курсы.

  4. Вебинары и записи вебинаров.

При этом просмотры продуктов #2-4 кратно растут от месяца к месяцу, но лидер имеет большой отрыв от преследователей и растет гораздо медленнее. Дальше перейду собственно к Плюсу.  

Что есть в подписке

Клерк.Плюс — это платная подписка, которой сейчас пользуются 474 человека. Это в 6 раз меньше, чем подписчиков Премиума. И это меня сильно удивило. Почему — объясню дальше.

По сути это урезанная версия Премиума, в которую входит исторически самый популярный платный продукт Клерка — разборы законов и мини-курсы. Сейчас в подписке доступно:

  • 930 разборов;

  • 410 мини-курсов.

Новые разборы и мини курсы в подписке выходят каждый рабочий день.

Подписка на месяц сейчас стоит 299 руб., на год — 3 050 руб. (254 руб. в месяц). 

Разборы законов

Разборы — это инструкции по практическому применению законов и подзаконных актов. Это не новостные статьи, а инструмент для повседневного применения в работе. Редакция Клерка следит за изменениями законодательства и по горячим следам пишет разборы.

Каждая статья имеет оглавление, с помощью которого удобно переходить по структуре к нужному разделу. Это экономит время, когда нужно воспользоваться только конкретным разделом без полного прочтения статьи.

Часть разборов снабжена дополнительными инструментами, которые можно скачать: шаблонами документов, бланками, чек-листами.

Разборы содержат ссылки на нормативку, лежащую в основе выводов редакции. По ссылке можно перейти в текст документа в справочно-правовой системе Клерка. Ссылки якорные: переход происходит на упоминаемый в тексте пункт или подпункт документа. Пока справочно-правовая система доступна не только подписчикам, но кажется, пора уже закрывать бесплатный доступ. Пусть будет дополнительным преимуществом подписок.

Если информация может быть представлена в виде таблицы или схемы, то в разборах так и будет. Выше — пример из разбора законопроекта о налоговой реформе-2025. Редакция уже запланировала серию разборов изменений, которые начнут выходить как только их примут — уверен, что эти разборы будут бить рекорды просмотров.

Подписчики Клерк.Плюс, как и подписчики Клерк.Премиум могут заказать главреду Клерка разбор своего вопроса. Это входит в подписку. Пока заказ через менеджера, кнопку для заказа обещал — сделаем.

Мини-курсы

Мини-курсы — это те же разборы, но в формате видео. Часть разборов выходит в виде текста, другие дополнены короткими видеороликами. 

Мини-курсы в текстовой части структурированы так же, как разборы. Но их еще можно смотреть и даже слушать, если так удобнее. Некоторые мини-курсы содержат тесты для самостоятельной проверки усвоения материала.

Почему-то мини-курсы в среднем смотрят хуже, чем обычные текстовые разборы. Это печалит: себестоимость текста+видео выше, чем просто текста. Возможно, пугает слово «курс» в названии? А может не ясно, что мини-курс не обязательно смотреть — можно и читать как обычный разбор? Подписчики Плюса и Премиума, помогите разобраться!

Отключение рекламы

Подписчики Клерк.Плюс не видят рекламы на сайте. Я регулярно захожу на сайт как обычный пользователь и на меня нападают все эти баннеры, перетяжки и попапы. Ради того, чтобы буйство дизайна и креатив рекламщиков не мешали искать нужную информацию, 299 руб. в месяц не жалко!

Как понять, что мне нужна подписка Клерк.Плюс

Если у вас нет подписки Плюс или Премиум, посмотреть темы разборов и мини-курсов можно здесь. Наверняка вы найдете что-то актуальное для себя.

По умолчанию контент отсортирован по новизне, с помощью фильтра можно сузить область поиска. Если нужно найти разбор по конкретной теме — используйте поисковую строку.

Сценарии использования подписки

В этой части статьи пытаюсь понять, как можно использовать Клерк.Плюс для решения рабочих задач бухгалтера.

Сценарий 1. Регулярная информационная поддержка

Вам некогда искать и фильтровать интерпретации изменений законодательства и просто рабочих ситуаций в бесплатных источниках. Покупая подписку, вы полагаетесь на экспертизу редакции Клерка и экспертов, которые с ней сотрудничают.

Сценарий 2. Бюджетный способ знакомства с платными продуктами Клерка

Вы подумываете о покупке платных продуктов, например, подписки Клерк.Премиум или курсов повышения квалификации. Но отдавать 2 499 руб. за месячную подписку жалко, потому что вы не уверены в качестве платного контента. В этом случае подписка Клерк.Плюс может стать точкой входа в более дорогие продукты. За один или несколько месяцев вы делаете вывод о том, стоит ли переходить на старшие тарифы.

Еще один кейс — для тех, кто хочет сэкономить. Если вы понимаете, что в этом месяце учиться не будете — покупаете подписку Плюс. А когда выходит интересный онлайн-курс или вам нужна консультация эксперта, берете месячную подписку Премиум. Только это секретный способ, лучше сразу берите годовую подписку и пользуйтесь вовсю, когда удобно!

Недостатки подписки

Недостатки те же, что у Премиума — я описал их в прошлом выпуске дневника продакта. Новый каталог должен решить проблему неструктурированности контента. В области контента есть сильный уклон в сторону налоговых и кадровых вопросов, а мне бы хотелось видеть больше разборов по бухгалтерскому и управленческому учетам. Подумаем об этом с редакцией. Но у Клерк.Плюс есть собственный фейл из области маркетинга — о существовании этой подписки не так просто узнать!

В начале статьи я писал, что количество подписчиков Плюса меня удивило. Продукт стоит в 8 раз дешевле Премиума, а подписчиков в 6 раз меньше. Обычно бывает наоборот. Кажется, это связано с тем, что информация о подписке хранится как страшный секрет. Вот страница подписки. Она существует сама по себе, в меню сайта ссылки на нее нет. Как ведется трафик на эту страницу, пока не разобрался. Заканчиваю писать, пошел разбираться. А вы попробуйте подписку, 299 руб. всего — надо брать!

Лайк, шер, подписка, донат! Я по-прежнему проигрываю Борису по донатам — надо срочно исправить ситуацию!

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
99

Комментарии

12
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: на Wildberries можно колеровать краску, «Вкусно — и точка» выплатила компенсацию пострадавшему в «Макдоналдсе», а Nvidia стала крупнейшей компанией в США

Подготовили обзор главных событий дня — 19 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обучение для бухгалтеров

Как систематизировать обучение в компании

В современном корпоративном обучении царит хаос: расписание — непредсказуемо, отчеты — заполняются вручную, аналитика — отсутствует. Это реальность, с которой сталкиваются многие компании. Однако, есть способы изменить ситуацию к лучшему.

Как систематизировать обучение в компании
Дробление бизнеса

Кому будет выгодна налоговая амнистия за дробление бизнеса

Не каждый готов добровольно сдаться ФНС и признать дробление. Рассказываем, кому налоговая амнистия за дробление бизнеса будет выгодна.

Кому будет выгодна налоговая амнистия за дробление бизнеса

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Пенсии

МРОТ привяжут с будущего года к медианной зарплате, а работающим пенсионерам с 1 февраля возобновят индексацию пенсий

Узнайте, как изменится МРОТ в 2025 году, как на него влияет медианная зарплата и что изменилось в индексации пенсий. В нашем руководстве вы найдете подробную информацию о планируемых изменениях и их влиянии на доходы граждан.

МРОТ привяжут с будущего года к медианной зарплате, а работающим пенсионерам с 1 февраля возобновят индексацию пенсий
Пользователи интернета

Копии заблокированных сайтов не будут появляться в поисковиках

Роскомнадзор сможет быстрее блокировать «зеркала» пиратских сайтов: такие ресурсы не будут показывать по поисковым запросам пользователей.

PravoTech
Проверка контрагентов

Проверка судебных дел контрагента как превентивная мера по защите бизнеса

Перед совершением любой сделки важно удостовериться в благонадежности, честности и платежеспособности контрагента. Один из способов проверить нового партнера — проанализировать судебную активность. Расскажем, какими сервисами пользоваться и как использовать полученные сведения.

Проверка судебных дел контрагента как превентивная мера по защите бизнеса

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Курсы валют

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку спрогнозировал укрепление рубля на фоне санкций против Мосбиржи

По мнению председателя Анатолия Аксакова, курс рубля к доллару США ожидает постепенное укрепление.

Ипотека

Сбер сохранит ставку 8% по ипотеке на новостройки

Банк за счет субсидий сохранит ставку 8% годовых на первые 5 лет пользования кредитом на покупку жилья в новостройке.

Социальные пособия

Какие пособия положены беременной жене призывника

На единовременное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет право жена этого военнослужащего, срок беременности которой не менее 180 дней. Кроме того, есть право и на ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет.

Кредитование

Кредиторам запретят выдавать небольшие займы и кредиты с переменной ставкой

Банки и финансовые организации могут предоставлять кредиты с переменной ставкой, если сумма займа больше 74 млн рублей.

Кадровые документы

👍 Роструд указал правильный вариант записи в трудовой книжке об увольнении. Пояснение эксперта по кадровому учету

На практике встречаются два варианта записи в трудовой книжке об увольнении по собственному желанию: «уволен по собственному желанию» и «трудовой договор расторгнут по инициативе работника».

10
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Ведение бизнеса

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»: команда профессионалов

В процессе предпринимательской деятельности встречается немало ситуаций, в которых, по мнению законодателя, можно найти признаки состава преступления или административного правонарушения. 

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»: команда профессионалов

Разборы законов

1 329
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ирина Невзорова
Обзор судебной практики

ВС отправил на пересмотр дело по иску бывшего сотрудника. Обзор дела

Верховный суд отправил на пересмотр иск бывшего сотрудника против ООО ТД «Окна». Нарушения выплат и переработок подтвердились.

Курсы валют

Курс доллара в обменниках упал ниже 87 рублей

Банки продают наличные доллары за 87 рублей. Такой курс установили в Ак Барсе и Райффайзенбанке.

Проверки

Депутаты просят кабмин отменить мораторий на проверки пищевых предприятий

Сергей Миронов опубликовал обращение к вице-премьеру правительства Дмитрию Григоренко с предложением отменить запрет на проведение внеплановых проверок производителей продуктов питания.

Exnode
Криптовалюта

Криптообменник Тбилиси: как обменять криптовалюту в Грузии

Сегодня покупать и продавать криптовалюту в Грузии так же легко, как и в любой другой цивилизованной стране. Для этого существует несколько проверенных способов: через крипто-биржу, P2P-сервис или специализированный обменник. При этом необязательно пользоваться долларами, евро, рублями или юанями, перечисленные сервисы, в том числе, принимают к оплате грузинские лари!

Криптообменник Тбилиси: как обменять криптовалюту в Грузии
Е-Офис 24
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС в 1С. Рассказываем, как выглядит кабинет, как его подключить и настроить

Новый механизм уплаты налогов и взносов настолько плотно вошел в жизнь налогоплательщика, что другие способы расчетов с бюджетом стали невозможны. Теперь бухгалтерам нужно оперативно отслеживать данные на ЕНС, чтобы избежать штрафов. 

ЕНС в 1С. Рассказываем, как выглядит кабинет, как его подключить и настроить
Маркировка товаров

Кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу нелегальной молочной продукции

Чаще всего система маркировки блокировала товары, которые не были введены в оборот.

2

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Утилизационный сбор

Сергей Миронов категорически против возможных изменений по утилизационному сбору

По мнению Миронова, попытка ввести доплату утильсбора при перепродаже иномарок – это государственный рэкет.

Интересные материалы

Алексей Иванов
Обзоры для бухгалтера

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Плюс и что в нее входит

На прошлой неделе анализировал состав подписки Клерк.Премиум и сценарии ее использования. Сегодня расскажу о секретном бюджетном варианте познакомиться с платными продуктами Клерка.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Плюс и что в нее входит
12