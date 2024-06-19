Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Плюс и что в нее входит

На прошлой неделе анализировал состав подписки Клерк.Премиум и сценарии ее использования. Сегодня расскажу о секретном бюджетном варианте познакомиться с платными продуктами Клерка.

Продолжаю разбираться в продуктах Клерка. На прошлой неделе рассказывал о подписке Клерк.Премиум, в которую входит доступ к онлайн-курсам, записям вебинаров, разборам законов, мини-курсам и консультациям. Сегодня разберу ее младшую сестру — подписку Клерк.Плюс. Но сначала еще немного аналитики по Премиуму — так будет понятнее, почему в Плюс вошли именно эти продукты.

Я проанализировал просмотры страниц продуктов, входящих в Премиум, за полгода, чтобы понять какие из них пользуются наибольшей популярностью. Получился вот такой рейтинг:

Разборы законов и мини-курсы. Консультации. Онлайн-курсы. Вебинары и записи вебинаров.

При этом просмотры продуктов #2-4 кратно растут от месяца к месяцу, но лидер имеет большой отрыв от преследователей и растет гораздо медленнее. Дальше перейду собственно к Плюсу.

Что есть в подписке

Клерк.Плюс — это платная подписка, которой сейчас пользуются 474 человека. Это в 6 раз меньше, чем подписчиков Премиума. И это меня сильно удивило. Почему — объясню дальше.

По сути это урезанная версия Премиума, в которую входит исторически самый популярный платный продукт Клерка — разборы законов и мини-курсы. Сейчас в подписке доступно:

930 разборов;

410 мини-курсов.

Новые разборы и мини курсы в подписке выходят каждый рабочий день.

Подписка на месяц сейчас стоит 299 руб., на год — 3 050 руб. (254 руб. в месяц).

Разборы законов

Разборы — это инструкции по практическому применению законов и подзаконных актов. Это не новостные статьи, а инструмент для повседневного применения в работе. Редакция Клерка следит за изменениями законодательства и по горячим следам пишет разборы.

Каждая статья имеет оглавление, с помощью которого удобно переходить по структуре к нужному разделу. Это экономит время, когда нужно воспользоваться только конкретным разделом без полного прочтения статьи.

Часть разборов снабжена дополнительными инструментами, которые можно скачать: шаблонами документов, бланками, чек-листами.

Разборы содержат ссылки на нормативку, лежащую в основе выводов редакции. По ссылке можно перейти в текст документа в справочно-правовой системе Клерка. Ссылки якорные: переход происходит на упоминаемый в тексте пункт или подпункт документа. Пока справочно-правовая система доступна не только подписчикам, но кажется, пора уже закрывать бесплатный доступ. Пусть будет дополнительным преимуществом подписок.

Если информация может быть представлена в виде таблицы или схемы, то в разборах так и будет. Выше — пример из разбора законопроекта о налоговой реформе-2025. Редакция уже запланировала серию разборов изменений, которые начнут выходить как только их примут — уверен, что эти разборы будут бить рекорды просмотров.

Подписчики Клерк.Плюс, как и подписчики Клерк.Премиум могут заказать главреду Клерка разбор своего вопроса. Это входит в подписку. Пока заказ через менеджера, кнопку для заказа обещал — сделаем.

Мини-курсы

Мини-курсы — это те же разборы, но в формате видео. Часть разборов выходит в виде текста, другие дополнены короткими видеороликами.

Мини-курсы в текстовой части структурированы так же, как разборы. Но их еще можно смотреть и даже слушать, если так удобнее. Некоторые мини-курсы содержат тесты для самостоятельной проверки усвоения материала.

Почему-то мини-курсы в среднем смотрят хуже, чем обычные текстовые разборы. Это печалит: себестоимость текста+видео выше, чем просто текста. Возможно, пугает слово «курс» в названии? А может не ясно, что мини-курс не обязательно смотреть — можно и читать как обычный разбор? Подписчики Плюса и Премиума, помогите разобраться!

Отключение рекламы

Подписчики Клерк.Плюс не видят рекламы на сайте. Я регулярно захожу на сайт как обычный пользователь и на меня нападают все эти баннеры, перетяжки и попапы. Ради того, чтобы буйство дизайна и креатив рекламщиков не мешали искать нужную информацию, 299 руб. в месяц не жалко!

Как понять, что мне нужна подписка Клерк.Плюс

Если у вас нет подписки Плюс или Премиум, посмотреть темы разборов и мини-курсов можно здесь. Наверняка вы найдете что-то актуальное для себя.

По умолчанию контент отсортирован по новизне, с помощью фильтра можно сузить область поиска. Если нужно найти разбор по конкретной теме — используйте поисковую строку.

Сценарии использования подписки

В этой части статьи пытаюсь понять, как можно использовать Клерк.Плюс для решения рабочих задач бухгалтера.

Сценарий 1. Регулярная информационная поддержка

Вам некогда искать и фильтровать интерпретации изменений законодательства и просто рабочих ситуаций в бесплатных источниках. Покупая подписку, вы полагаетесь на экспертизу редакции Клерка и экспертов, которые с ней сотрудничают.

Сценарий 2. Бюджетный способ знакомства с платными продуктами Клерка

Вы подумываете о покупке платных продуктов, например, подписки Клерк.Премиум или курсов повышения квалификации. Но отдавать 2 499 руб. за месячную подписку жалко, потому что вы не уверены в качестве платного контента. В этом случае подписка Клерк.Плюс может стать точкой входа в более дорогие продукты. За один или несколько месяцев вы делаете вывод о том, стоит ли переходить на старшие тарифы.

Еще один кейс — для тех, кто хочет сэкономить. Если вы понимаете, что в этом месяце учиться не будете — покупаете подписку Плюс. А когда выходит интересный онлайн-курс или вам нужна консультация эксперта, берете месячную подписку Премиум. Только это секретный способ, лучше сразу берите годовую подписку и пользуйтесь вовсю, когда удобно!

Недостатки подписки

Недостатки те же, что у Премиума — я описал их в прошлом выпуске дневника продакта. Новый каталог должен решить проблему неструктурированности контента. В области контента есть сильный уклон в сторону налоговых и кадровых вопросов, а мне бы хотелось видеть больше разборов по бухгалтерскому и управленческому учетам. Подумаем об этом с редакцией. Но у Клерк.Плюс есть собственный фейл из области маркетинга — о существовании этой подписки не так просто узнать!

В начале статьи я писал, что количество подписчиков Плюса меня удивило. Продукт стоит в 8 раз дешевле Премиума, а подписчиков в 6 раз меньше. Обычно бывает наоборот. Кажется, это связано с тем, что информация о подписке хранится как страшный секрет. Вот страница подписки. Она существует сама по себе, в меню сайта ссылки на нее нет. Как ведется трафик на эту страницу, пока не разобрался. Заканчиваю писать, пошел разбираться. А вы попробуйте подписку, 299 руб. всего — надо брать!