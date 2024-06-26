Дневник продакта #3. Новые тарифы и перезапуск блога Клерк.Премиум

Первые два выпуска были посвящены анализу платных подписок Клерка. Сегодня делюсь новостями подписки Клерк.Премиум. Фокус недели — выстраивание коммуникаций продукта и маркетинг.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по продукту Клерка. Началась четвертая неделя моей работы здесь. На прошлой неделе от анализа перешел к активным действиям. Сегодня расскажу, что мы успели сделать с подпиской Клерк.Премиум, в которую входит доступ к онлайн-курсам, записям вебинаров, разборам законов, мини-курсам и консультациям. Это экспертная поддержка и обучение бухгалтера в одном сервисе — просто напоминаю.

Новые тарифы Клерк.Премиум: больше консультаций

Прежняя линейка тарифов была не самой справедливой. В любой тариф входило одинаковое количество консультаций экспертов Клерка — 2 штуки. Подписался на месяц, полгода или год — получаешь ровно 2 консультации. Если надо больше — доплачиваешь отдельно.

Теперь количество консультаций зависит от периода подписки:

1 — для подписки на месяц;

10 — для подписки на полгода;

25 — для подписки на год.

Такая линейка стимулирует покупать более длительные тарифы, если вы регулярно пользуетесь консультациями. В годовой подписке вдвое больше консультаций в месяц, чем в месячной. Плюс еще одна. Как распределить консультации по месяцам — решает подписчик. Можно хоть все 25 в течение первого месяца выбрать.

Еще одно новшество: дополнительные консультации сверх тарифа для подписчиков теперь стоят дешевле: 1 консультация — 1 000 руб. (без подписки — 1 500 руб.);

20 консультаций — 5 000 руб. (без подписки — 5 900 руб. со скидкой);

50 консультаций — 10 000 руб. (без подписки — 11 800 руб. со скидкой).

Перезапуск блога Клерк.Премиум

Когда-то у подписки был свой блог. Сейчас в нем 14 400 подписчиков — немало. С июля 2022 года блог велся нерегулярно, контент постился разный: от новостей подписки до экспертных статей. Решили реанимировать старичка.

Теперь каждую пятницу в блоге будут выходить новости подписки: новые разборы, онлайн-курсы и записи вебинаров, добавленные за неделю;

обзор топ-3 консультаций, проведенных за неделю;

новые вебинары, которые будут доступны подписчикам на следующей неделе;

продуктовые фичи, разработанные для удобства подписчиков и инструкции по их использованию.

Первая ласточка полетела. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе обновлений!

Подписчикам блога будут приходить уведомления в колокольчик в правом верхнем углу возле аватарки с профилем.

Не обязательно быть подписчиком Премиума — блог читать может любой посетитель Клерка. Увидите в новостях актуальный для себя контент — примете взвешенное решение о покупке Премиума. На меня тоже не забудьте подписаться — это бесплатно.

В планах выстроить мультиканальную коммуникацию с подписчиками Премиума. Кому удобно читать новости в блоге на Клерке — сможет читать их там. Другие смогут подписаться на почтовую рассылку или телеграм-бота. В личном кабинете тоже сделаем блок с новостями подписки. Сейчас Премиум исправно пополняется контентом, но подписчики не знают об обновлениях. Как следствие — недополучают пользу от продукта.

Такая вот выдалась неделька под знаком коммуникаций. А еще мы с редакцией запланировали новые разборы на июль. Кроме налоговых изменений сделаем упор на практику применения ФСБУ. И с маркетингом придумали, как лучше доносить возможности подписки. Движуха пошла!