Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 6

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по продукту Клерка, автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. В этот раз я запасся призами: 10 первых ответивших на все вопросы теста правильно получат подписку Клерк.Премиум на месяц. Вы сможете бесплатно смотреть вебинары Клерка, читать редакционные разборы законов, проходить онлайн-курсы. А еще — задать вопрос по учету, налогам, кадрам и праву эксперту и получить развернутый ответ с обоснованием позиции. Есть за что побороться!

1. Что характеризует ликвидность? скорость полной ликвидации актива скорость превращения актива в деньги оборачиваемость активов обеспеченность обязательств активами Проголосовали 3 человека

ПОДСКАЗКА

2. Какой коэффициент ликвидности нужно считать, чтобы понять, какую часть обязательств компания сможет погасить, если все кредиторы разом потребуют вернуть деньги? коэффициент абсолютной ликвидности коэффициент текущей ликвидности коэффициент быстрой ликвидности коэффициент обеспеченности собственными средствами Проголосовали 3 человека

ПОДСКАЗКА

3. Какой коэффициент ликвидности нужно считать, чтобы понять, какую часть обязательств компания сможет погасить, если оплачивать краткосрочные обязательства по займам и кредитам и кредиторскую задолженность вовремя? коэффициент абсолютной ликвидности коэффициент текущей ликвидности коэффициент быстрой ликвидности коэффициент обеспеченности собственными средствами Проголосовали 3 человека

ПОДСКАЗКА

4. Какой расчет называют кислотным тестом? всех коэффициентов ликвидности соотношения наиболее ликвидных активов к наиболее срочным обязательствам коэффициента быстрой ликвидности оборачиваемости запасов Проголосовали 3 человека

ПОДСКАЗКА

5. Какому утверждению может не соответствовать абсолютно ликвидный баланс? наиболее срочные обязательства можно погасить за счет абсолютно ликвидных активов краткосрочные обязательства можно погасить за счет быстрореализуемых активов долгосрочные обязательства покроются медленно реализуемыми активами компания платежеспособна Проголосовали 3 человека

ПОДСКАЗКА

Жду в комментариях отчеты: кто все ответил правильно и кто на чем завалился. Безумно интересно!