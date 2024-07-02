Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 6

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по продукту Клерка, автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. В этот раз я запасся призами: 10 первых ответивших на все вопросы теста правильно получат подписку Клерк.Премиум на месяц. Вы сможете бесплатно смотреть вебинары Клерка, читать редакционные разборы законов, проходить онлайн-курсы. А еще — задать вопрос по учету, налогам, кадрам и праву эксперту и получить развернутый ответ с обоснованием позиции. Есть за что побороться!
1. Что характеризует ликвидность?
2. Какой коэффициент ликвидности нужно считать, чтобы понять, какую часть обязательств компания сможет погасить, если все кредиторы разом потребуют вернуть деньги?
3. Какой коэффициент ликвидности нужно считать, чтобы понять, какую часть обязательств компания сможет погасить, если оплачивать краткосрочные обязательства по займам и кредитам и кредиторскую задолженность вовремя?
4. Какой расчет называют кислотным тестом?
5. Какому утверждению может не соответствовать абсолютно ликвидный баланс?
Жду в комментариях отчеты: кто все ответил правильно и кто на чем завалился. Безумно интересно!
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