₽ Заказать рекламу
Алексей Иванов
Бухгалтерский учет

Что такое оценочные значения и их изменения

Рассказываю о категории, которая в российском коммерческом бухучете не определена. Хотя изменениям оценочных значений посвящен отдельный стандарт — ПБУ 21/2008.
Что такое оценочные значения и их изменения

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Оценочные значения — категория, которая в российском коммерческом бухучете не определена. При этом целый федеральный стандарт ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» посвящен порядку учета изменений этой неопределенной категории.

А вот у братьев-бюджетников определение есть. Стандарт для госсектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» содержит такую формулировку: «Оценочное значение — рассчитанное или приблизительно определенное значение какого-либо показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета и (или) отражаемого в бухгалтерской (финансовой) отчетности, при отсутствии точного способа его определения». Но при ведении бухучета в коммерческой организации руководствоваться стандартами для госсектора нельзя, поэтому в строгом соответствии с п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» проходим мимо — в сторону МСФО.

Там герой сегодняшнего поста называется бухгалтерскими оценками (Accounting Estimates) и определяется п. 32 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Приводить здесь определение не буду для экономии места. Оно настолько длинно и расплывчато сформулировано, что хочется направить Совет по МСФО на стажировку в Минфин.

Сразу перейду к переводу. Оценочные значения применяются, когда невозможно точно определить стоимость объекта учета или величину от которой зависит эта стоимость. Это связано с необходимостью заглянуть в будущее или субъективностью оценки настоящего. Вот примеры оценочных значений первого типа:

А вот — второго:

«Изменение оценочного значения — это корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности» — это я уже ПБУ 21/2008 цитирую.

Корректируется оценка непосредственно активов или обязательств. Например, основных средств или оценочных обязательств. Либо величина, которая влияет на погашение стоимости актива. Например, срок полезного использования. Важно, что корректировка происходит не из-за неучтенной в прошлом информации, а из-за появления новой. Изменились намерения компании относительно использования оборудования — изменился срок его полезного использования. Автор сомнительной дебиторки пошел в банкротство — увеличилась величина резерва по сомнительным долгам.

Изменения оценочных значений отражаются перспективно — без корректировки входящих показателей финансовой отчетности. Они могут включаться в состав:

  1. Доходов или расходов по обычным видам деятельности. Например, при изменении срока полезного использования оборудования изменится величина амортизации, а, следовательно, и себестоимость.

  2. Прочих доходов или прочих расходов. Например, при увеличении резерва под обесценение финансовых вложений увеличиваются прочие расходы, а при уменьшении — прочие доходы.

  3. Капитала. Например, при доценке основных средств увеличится сумма добавочного капитала.

Самостоятельных статей финансовой отчетности изменения оценочных значений не образуют — информацию о них ищите в пояснениях.

Начать дискуссию

Пользователи интернета

«Ростелеком» заявил о проблемах с оборудованием компании Google

Пользователи YouTube могут столкнуться с проблемами при загрузке и просмотре контента.

1С:Сервистренд

Оптимизация бухгалтерского учета с 1С:Фреш

1С:Фреш представляет собой облачное решение для автоматизации управленческих и бухгалтерских процессов предприятия. Эта система обеспечивает удобный доступ к рабочему пространству из любой точки мира, где есть интернет.

Оптимизация бухгалтерского учета с 1С:Фреш
Евгения
Маркетинг

Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!

Событие года, на которое Вы и Ваша компания обязательно должна попасть!

Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!
3

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

Правительство поддержит паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем

Кабмин направит на поддержку паромного сообщения полуострова с материком 5,7 млрд рублей.

Ипотека

Семейную ипотеку можно оформить на покупку жилья по реновации

По льготной программе можно приобрести жилье, которое введет в эксплуатацию Московский фонд реновации жилой застройки.

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

По российской части международной перевозки можно принять к вычету НДС по ставке 20%

Перевозка из России за рубеж облагаются НДС 0%, когда конечный пункт – за границей. С промежуточным маршрутом внутри России – вопрос спорный.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Маркировка товаров

На кассах будут блокировать продажу лекарств без маркировки

По аналогии с молочной продукций, кассы в аптеках объединят с системой маркировки, чтобы не допустить продажу нелегальных медикаментов.

Разобраться в налогах
Налоговые проверки

Доначисление налогов по агентскому договору: как избежать рисков переквалификации

Разглядев в агентском договоре сделку совершенно иного рода, налоговики могут его переквалифицировать с доначислением налогов. Разбираемся, как снизить или вообще исключить подобные риски, оформляя отношения с агентом.

Доначисление налогов по агентскому договору: как избежать рисков переквалификации
ПСН

При торговле через маркетплесы нельзя применять ПСН

Предприниматели на ПСН не могут продавать товары дистанционно: через интернет, телемагазины и по телефону.

Алексей Иванов
Бухгалтерский учет

Что такое оценочные значения и их изменения

Рассказываю о категории, которая в российском коммерческом бухучете не определена. Хотя изменениям оценочных значений посвящен отдельный стандарт — ПБУ 21/2008.

Что такое оценочные значения и их изменения
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Сделали на недельку перерыв и продолжаем собирать в копилку мемы от художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
19
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Найди отличия

Капибара, которой можно позавидовать. Пятничный пост с интересной задачей.

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Найди отличия
62
ТоТ еще разговор

Алексей Иванов: В бизнес я успею еще вернуться

Продолжаем беседовать с предпринимателями в рамках проекта «ТоТ еще разговор». На этот раз к нам пришел Алексей Иванов, директор по продукту в «Клерк.ру»

Бухгалтерский учет

ПБУ 13/2000 не применяют для учета компенсации за недополученные доходы

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» применяется в отношении подлежащих признанию в бухучете бюджетных средств. Но не во всех случаях.

Отчетность в СФР

Как заполнить ЕФС-1 с учётом последних изменений. Конспект вебинара с видео и тестированием

«Клерк» приготовил для вас подарок — мы открыли для вас полный бесплатный доступ к конспекту вебинара. Поможем вам разобраться, что нового в заполнении ЕФС-1 и дадим 16 примеров заполнения электронной трудовой книжки.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
3-НДФЛ

При несдаче 3-НДФЛ налоговики начислят налог с продажи жилья с учетом расходов на его покупку

Если не сдать 3-НДФЛ о доходах с продажи жилья, налоговики проведут бездекларационную камералку и сами насчитают налог с учетом вычета 1 млн руб. Фактические расходы они не учитывают, если им не предоставили документы на них. Скоро это изменится.

Жанна
Налоговые изменения 2025

❓8 важных вопросов к ФНС по УСН с НДС, на которые у бухгалтеров пока нет ответов

Придумыватели законов совершенно не понимают, и самое печальное, что понимать не хотят, какую массу вопросов вызывает их нововведение для практикующего бухгалтера и насколько усложнится учет.

❓8 важных вопросов к ФНС по УСН с НДС, на которые у бухгалтеров пока нет ответов
18
УСН

ИП на УСН, который работает в другой стране, платит двойные налоги

При УСН налогом облагаются, в том числе доходы от источников не в РФ. Но устранение двойного налогообложения при применении УСН нормами НК не предусмотрено. Но могут быть нюансы.

Права потребителей

«М.видео» жалуется правоохранителям на «потребительский экстремизм»

Компания считает, что покупатели сами портят купленные смартфоны, а потом обращаются в суд за компенсацией.

6

Интересные материалы

Елена Марченко
Больничные

Сроки и оплаты по больничным листам в 2024

Самое главное в работе бухгалтера, во время сдавать отчёты и производить оплаты.