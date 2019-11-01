Что такое оценочные значения и их изменения

Рассказываю о категории, которая в российском коммерческом бухучете не определена. Хотя изменениям оценочных значений посвящен отдельный стандарт — ПБУ 21/2008.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Оценочные значения — категория, которая в российском коммерческом бухучете не определена. При этом целый федеральный стандарт ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» посвящен порядку учета изменений этой неопределенной категории.

А вот у братьев-бюджетников определение есть. Стандарт для госсектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» содержит такую формулировку: «Оценочное значение — рассчитанное или приблизительно определенное значение какого-либо показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета и (или) отражаемого в бухгалтерской (финансовой) отчетности, при отсутствии точного способа его определения». Но при ведении бухучета в коммерческой организации руководствоваться стандартами для госсектора нельзя, поэтому в строгом соответствии с п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» проходим мимо — в сторону МСФО.

Там герой сегодняшнего поста называется бухгалтерскими оценками (Accounting Estimates) и определяется п. 32 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Приводить здесь определение не буду для экономии места. Оно настолько длинно и расплывчато сформулировано, что хочется направить Совет по МСФО на стажировку в Минфин.

Сразу перейду к переводу. Оценочные значения применяются, когда невозможно точно определить стоимость объекта учета или величину от которой зависит эта стоимость. Это связано с необходимостью заглянуть в будущее или субъективностью оценки настоящего. Вот примеры оценочных значений первого типа:

А вот — второго:

«Изменение оценочного значения — это корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности» — это я уже ПБУ 21/2008 цитирую.

Корректируется оценка непосредственно активов или обязательств. Например, основных средств или оценочных обязательств. Либо величина, которая влияет на погашение стоимости актива. Например, срок полезного использования. Важно, что корректировка происходит не из-за неучтенной в прошлом информации, а из-за появления новой. Изменились намерения компании относительно использования оборудования — изменился срок его полезного использования. Автор сомнительной дебиторки пошел в банкротство — увеличилась величина резерва по сомнительным долгам.

Изменения оценочных значений отражаются перспективно — без корректировки входящих показателей финансовой отчетности. Они могут включаться в состав: