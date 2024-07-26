Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 7

Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. Сегодня тест посвящен налогоплательщикам и элементам налогообложения.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Ответы анонимны, даже я не вижу кто как ответил. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!

Что такое отчетный период? Анонимная викторина период, когда составляется налоговая отчетность после налогового периода 1-25 число каждого месяца после квартала период внутри налогового периода, за который составляется налоговая отчетность 1/4 налогового периода Проголосовали 29 человек

ПОДСКАЗКА

Что происходит с компанией при наличии объекта налогообложения? Анонимная викторина компания перестает быть налогоплательщиком компания становится налогоплательщиком компания может получить налоговую льготу компания может выбирать между налоговыми базами Проголосовали 29 человек

ПОДСКАЗКА

В чем выражаются адвалорные налоговые ставки? Анонимная викторина в процентах от налоговой базы в рублях на единицу налоговой базы в фиксированной рублевой сумме в фиксированной валютной сумме Проголосовали 27 человек

ПОДСКАЗКА

Что измеряет налоговая база? Анонимная викторина налоговый период налоговую ставку налогового агента объект налогообложения Проголосовали 27 человек

ПОДСКАЗКА

Кто такой налоговый агент? Анонимная викторина лицо, которое должно сообщить налоговым органам о наличии объектов налогообложения у налогоплательщика лицо, которое должно исчислить, удержать и заплатить налог в бюджет за налогоплательщика сотрудник, который инициативно донес налоговому органу на нарушение работодателем налогового законодательства налоговый инспектор с расширенными полномочиями Проголосовали 27 человек

ПОДСКАЗКА

Донаты посту приближают дату выхода следующего теста. Ниже есть специальная кнопка для этого.