Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 7

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Ответы анонимны, даже я не вижу кто как ответил. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!
Что такое отчетный период?
Анонимная викторина
Что происходит с компанией при наличии объекта налогообложения?
Анонимная викторина
В чем выражаются адвалорные налоговые ставки?
Анонимная викторина
Что измеряет налоговая база?
Анонимная викторина
Кто такой налоговый агент?
Анонимная викторина
Донаты посту приближают дату выхода следующего теста. Ниже есть специальная кнопка для этого.
Комментарии17
Уря! все прошла))) Задонатила чуток)
Лена, спасибо! 😍 Следующий тест стал чуть ближе!
Сегодняшняя викторина для меня оказалась несложной. Но очень понравились варианты ответов на последний вопрос, особенно:
Да, сегодня простой тест, и отвечают почти все правильно. Это потому что предыдущий был сложным 😀
ещё и потому, что во-первых, вчера сдали все отчеты, а во-вторых, многие из нас НК знают лучше, чем ФСБУ/ПБУ и прочие МСФО))
С первым поздравляю, 25 июля — непростая дата для бухгалтера 😀 Второе хорошо мне известно, и это боль. Поэтому я стараюсь побольше рассказывать именно о ФСБУ/ПБУ и прочих МСФО. Бухгалтер без бухучета — это как-то неправильно.
по первому вопросу я бы поспорила, применительно к балансу, например) тоже отчет для налоговой
Здесь исключительно в контексте Налогового кодекса вопрос. В бухучете все проще: отчетный период - перод, за который составляется бухгалтерская отчетность 😀
Но ведь баланс - это не налоговая отчетность, а бухгалтерская, хоть и сдается в налоговую)))
а как вопрос звучит?
без привязки к НК
когда налоговый и отчетный совпадают, что внутри чего?
Казалось, что этого достаточно 😀 В любом случае, там больше верных вариантов ответа нет ни для какого учета.
так там и верного я не нашла, когда налоговый и отчетный совпадают, что внутри чего? душная я сегодня, пардон
налоговый и отчетный периоды по НК совпасть не могут ))
это почему?
Ст. 55 НК РФ: "Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных периодов" 😀
точно, иногда нужно повторять азбуку, спасибо)
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