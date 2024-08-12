Новая книга «Бухгалтерский учет аренды по ФСБУ 25/2018» уже на финишной прямой

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров».

Тут такое дело. Я снова написал книжку. Называется максимально скучно «Бухгалтерский учет аренды по ФСБУ 25/2018», и мне стоило многих трудов убедить издательство оставить именно этот вариант. По нему бухгалтеру понятно, что внутри, а небухгалтер такое читать и не будет. На прошлой неделе мы с издательством окончательно согласовали макет и дизайн обложки, и книга ушла в печать. Так что теперь официально представляю скорую новинку.

Она не такая увлекательная, как «Бухгалтерия для небухгалтеров». В ней даже шуток нет — одна сплошная польза. Новая книга рассчитана на сугубо бухгалтерскую аудиторию. Это практическое руководство по применению самого сложного из бухгалтерских стандартов нового поколения. В нем я по косточкам разбираю учет у арендатора и арендодателя, привожу примеры расчетов, проводок, формулировок учетной политики и раскрытий в финансовой отчетности.

На всякий случай напомню, что лизинг — это финансовая аренда. Поэтому если нужно разобраться с бухгалтерским учетом лизинга, книга тоже подойдет.

Из нее вы узнаете:

Зачем бухгалтеру дисконтировать стоимость объектов учета аренды и как это делать. Как учитывать право пользования активом и обязательство по аренде у арендатора. Как вести учет финансовой и операционной аренды у арендодателя. Как раскрывать информацию об объектах учета аренды в бухгалтерской отчетности арендатора и арендодателя. Что нужно писать в учетной политике в части учета аренды. Как начать применять ФСБУ 25/2018 даже если вы не сделали это вовремя.

Для самопроверки знаний после каждой главы приведены тесты, которые помогут закрепить изученный материал. Фактически это учебный курс в текстовом формате.

Для издательства АСТ выпуск книги для бухгалтеров — эксперимент. Вряд ли она будет продаваться такими же тиражами, как «Бухгалтерия для небухгалтеров». Но если продажи пойдут бодро, будет проще убедить редакцию продолжить серию и издать книги по другим ФСБУ. А мне бы хотелось продолжить именно с ними: АСТ — это крупнейшее издательство в стране со всеми вытекающими. Для читателя это отличная полиграфия, умеренные цены и доступность книг на всех крупных торговых площадках.

Тираж будет отпечатан в начале сентября. Предполагаю, что старт продаж откроется ближе к октябрю. Буду держать в курсе. А пока оцените внешний вид, цвет сам выбирал!