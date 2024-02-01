Почему я выбрал для себя философию Кайдзен. 5 примеров применения Кайдзен

Суть этой практики заключается в том, что любой организм — будь-то человек как самостоятельная единица или группа людей, объединенная общими интересами — должен постоянно стремиться к самосовершенствованию.
Кайдзен — это восточная философия, которая фокусируется на непрерывном улучшении всех этапов производства, разработки вспомогательных бизнес-процессов, а также аспектов жизнедеятельности организации.
Ярким примером такой управленческой модели является производственная система Toyota.
Что такое философия Кайдзен
В Кайдзен-технологии есть правило: «Из некачественного сырья ты никогда не сделаешь качественную продукцию. А из качественного — у тебя есть шанс сделать что-то достойное».
Когда меня спрашивают: «Маргулан, мы предприниматели, и каждый из нас стремится любыми способами снизить расходы, чтобы в конце порадоваться прибыли. А новации в бизнесе — это всегда трудозатратно, они несут дополнительные (иногда нешуточные) финансовые вливания. Как же добиться баланса?».
Скажу так. Экономия на вложениях в развитие и внедрение новых технологий рано или поздно превратят любой процесс в рутину, которая неизбежно приведет к стагнации и упадку.
По сути, «умная» производственная система выстраивается таким образом, чтобы каждое ее звено было максимально эффективным. Это касается как самого предприятия, так и каждого менеджера в отдельности.
Руководитель, на котором лежит ответственность за компанию, должен уметь не только удерживать завоеванные позиции, но и стремиться к новым высотам. За каждым прорывом лежит позиция ТОП-менеджера — от его дисциплинированности, личной эффективности и способности к саморазвитию зависят дальнейшие успехи бизнеса.
Почему я выбрал именно этот метод
За десятилетия, проведенные в бизнесе, мне открылась одна вещь: от того, насколько я сконцентрирован, зависит жизнедеятельность моей корпорации. Еще до знакомства с Кайдзен я стремился к четкому планированию своего дня, недели, месяца и даже года. Это повысило мою эффективность.
Четкий график не дал мне утонуть с головой в работе и забыть о том, что наравне со званием «бизнесмен» у меня есть и другие обязанности: быть мужем, отцом, другом, личностью со своими собственными потребностями.
Это ведет, в свою очередь, к такому понятию как колесо баланса. Если одна из сфер в нем просела, то человек не получает удовольствия и радости от жизни в целом.
Но что касается деловых задач, не нужно их разделять на любимые и нелюбимые. Считайте каждую, даже самую мелкую операцию еще одним шагом к достижению результата.
Из личного опыта могу сказать, что час планирования равен как минимум десяти дням работы без него. Здесь важно понимать суть Кайдзен-планирования и его отличие от обычного списка дел. Успешный предприниматель не просто ставит галочки о выполнении около каждого пункта в своем списке, а прорабатывает реальные задания. Важно быть «достигатором».
Кайдзен-философия еще раз подтверждает мой постулат, что желающий достичь успехов должен забыть о сомнениях, страхах и возможном неодобрении окружения. «Вижу цель, не вижу препятствий» — вот девиз всех, кто стремиться стать успешным, в том числе в финансовом плане.
5 примеров применения Кайдзен
Кластеризация времени по Кайдзен является сильнейшим инструментом, и я ее успешно внедрил во все сферы своей жизни. Объясню личное видение некоторых аспектов данного учения.
Для каждой задачи необходимо отводить самое эффективное время. К примеру, если нужно обдумать что-то, не стоит заниматься этим сразу после пробуждения. Каждый человек хорошо изучил свой организм и заметил отрезок дня с оптимальной производительностью. Именно в данном промежутке и планируйте решение приоритетных задач.
Ученые давно доказали, что переключение внимания съедает 25–30% эффективности. Вы, наверняка, сталкивались с тем, как встречу с партнерами вдруг прервали по совершенно другому вопросу, тем самым сбили ваш ритм. Со мной такого не происходит, так как мой день четко прописан: утро я посвящаю обучению и планированию. Затем — деловые встречи и поездки, звонки сотрудников, совещания и так далее.
Некоторые предприниматели закладывают в графики только работу. Я не сторонник безрассудного трудоголизма, и потому в сутках обязательно найду несколько часов на семью, хобби и обязательный час — для саморазвития. Отдых является такой же единицей планирования, как и труд. И потому мне незнакомо чувство выгорания.
На стандартную задачу отвожу один час. Из них 45 минут — на ее непосредственное решение и еще 15 минут на небольшой перерыв, который поможет снять напряжение и настроиться на следующий этап работы. Многие так и не научились гибкости, а она важна при планировании.
Каждое утро я сажусь за рабочий стол и пересматриваю свои цели. Если, например, изменились какие-то обстоятельства, то стараюсь принять оптимальное решение. Бывает, что некоторые цели потеряли свою актуальность — вычеркиваю их без зазрения совести. Система планирования является динамической единицей и требует постоянной актуализации.
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