Логотип aliialie
aliialie
Ведение бизнеса

Почему я выбрал для себя философию Кайдзен. 5 примеров применения Кайдзен

Япония подарила миру много фундаментальных вещей, одна из них касается духовного и финансового благополучия и сформулирована в постулатах философии Кайдзен.
9 5
Почему я выбрал для себя философию Кайдзен. 5 примеров применения Кайдзен

Суть этой практики заключается в том, что любой организм — будь-то человек как самостоятельная единица или группа людей, объединенная общими интересами — должен постоянно стремиться к самосовершенствованию

Кайдзен — это восточная философия, которая фокусируется на непрерывном улучшении всех этапов производства, разработки вспомогательных бизнес-процессов, а также аспектов жизнедеятельности организации.

Ярким примером такой управленческой модели является производственная система Toyota.

Что такое философия Кайдзен

В Кайдзен-технологии есть правило: «Из некачественного сырья ты никогда не сделаешь качественную продукцию. А из качественного — у тебя есть шанс сделать что-то достойное».

Когда меня спрашивают: «Маргулан, мы предприниматели, и каждый из нас стремится любыми способами снизить расходы, чтобы в конце порадоваться прибыли. А новации в бизнесе — это всегда трудозатратно, они несут дополнительные (иногда нешуточные) финансовые вливания. Как же добиться баланса?».

Скажу так. Экономия на вложениях в развитие и внедрение новых технологий рано или поздно превратят любой процесс в рутину, которая неизбежно приведет к стагнации и упадку.

По сути, «умная» производственная система выстраивается таким образом, чтобы каждое ее звено было максимально эффективным. Это касается как самого предприятия, так и каждого менеджера в отдельности.

Руководитель, на котором лежит ответственность за компанию, должен уметь не только удерживать завоеванные позиции, но и стремиться к новым высотам. За каждым прорывом лежит позиция ТОП-менеджера — от его дисциплинированности, личной эффективности и способности к саморазвитию зависят дальнейшие успехи бизнеса.

Почему я выбрал именно этот метод

За десятилетия, проведенные в бизнесе, мне открылась одна вещь: от того, насколько я сконцентрирован, зависит жизнедеятельность моей корпорации. Еще до знакомства с Кайдзен я стремился к четкому планированию своего дня, недели, месяца и даже года. Это повысило мою эффективность.

Четкий график не дал мне утонуть с головой в работе и забыть о том, что наравне со званием «бизнесмен» у меня есть и другие обязанности: быть мужем, отцом, другом, личностью со своими собственными потребностями.

Это ведет, в свою очередь, к такому понятию как колесо баланса. Если одна из сфер в нем просела, то человек не получает удовольствия и радости от жизни в целом.

Но что касается деловых задач, не нужно их разделять на любимые и нелюбимые. Считайте каждую, даже самую мелкую операцию еще одним шагом к достижению результата.

Из личного опыта могу сказать, что час планирования равен как минимум десяти дням работы без него. Здесь важно понимать суть Кайдзен-планирования и его отличие от обычного списка дел. Успешный предприниматель не просто ставит галочки о выполнении около каждого пункта в своем списке, а прорабатывает реальные задания. Важно быть «достигатором». 

Кайдзен-философия еще раз подтверждает мой постулат, что желающий достичь успехов должен забыть о сомнениях, страхах и возможном неодобрении окружения. «Вижу цель, не вижу препятствий» — вот девиз всех, кто стремиться стать успешным, в том числе в финансовом плане.

5 примеров применения Кайдзен

Кластеризация времени по Кайдзен является сильнейшим инструментом, и я ее успешно внедрил во все сферы своей жизни. Объясню личное видение некоторых аспектов данного учения. 

  1. Для каждой задачи необходимо отводить самое эффективное время. К примеру, если нужно обдумать что-то, не стоит заниматься этим сразу после пробуждения. Каждый человек хорошо изучил свой организм и заметил отрезок дня с оптимальной производительностью. Именно в данном промежутке и планируйте решение приоритетных задач.

  2. Ученые давно доказали, что переключение внимания съедает 25–30% эффективности. Вы, наверняка, сталкивались с тем, как встречу с партнерами вдруг прервали по совершенно другому вопросу, тем самым сбили ваш ритм. Со мной такого не происходит, так как мой день четко прописан: утро я посвящаю обучению и планированию. Затем — деловые встречи и поездки, звонки сотрудников, совещания и так далее.

  3. Некоторые предприниматели закладывают в графики только работу. Я не сторонник безрассудного трудоголизма, и потому в сутках обязательно найду несколько часов на семью, хобби и обязательный час — для саморазвития. Отдых является такой же единицей планирования, как и труд. И потому мне незнакомо чувство выгорания.

  4. На стандартную задачу отвожу один час. Из них 45 минут — на ее непосредственное решение и еще 15 минут на небольшой перерыв, который поможет снять напряжение и настроиться на следующий этап работы. Многие так и не научились гибкости, а она важна при планировании.

  5. Каждое утро я сажусь за рабочий стол и пересматриваю свои цели. Если, например, изменились какие-то обстоятельства, то стараюсь принять оптимальное решение. Бывает, что некоторые цели потеряли свою актуальность — вычеркиваю их без зазрения совести. Система планирования является динамической единицей и требует постоянной актуализации.

Начать дискуссию

Электронные подписи

Россия и Беларусь признали электронные подписи при трансграничном ЭДО

Кабмин утвердил правила признания электронных цифровых подписей. Ими можно заверять юридически значимые документы в рамках торговли между РФ и Республикой Беларусь.

13
Трудовое право

За дежурство на дому в выходные дни сотрудникам положена двойная оплата

Если работодатель устанавливает сотрудникам дежурства в выходной день, то он должен оплачивать это время, причем в двойном размере.

25
Патенты на интеллектуальную собственность

Досудебные расходы в спорах с Роспатентом или Минсельхозом можно вернуть

Выигравшая сторона может в административном порядке взыскать с проигравшего понесенные расходы в спорах о защите прав.

19
Бухгалтерская отчетность

Что включают в пояснительную записку к бухотчетности

Пояснительная записка не входит в состав бухгалтерской отчетности. Ее составляют для заинтересованных лиц (учредителей, инвесторов и т. д.), чтобы более подробно разъяснить финансовую ситуацию в компании.

42
Бесплатно с НДС

Как подтвердить нулевую ставку НДС в 2024 году. Мини-курс

На определенные категории товаров или вид услуг установлена пониженная налоговая ставка. Не просто 10%, а 0%. Несмотря на это, нужно продолжать отчитываться за НДС. А свое право на применение нулевой ставки еще надо подтвердить.

Как подтвердить нулевую ставку НДС в 2024 году. Мини-курс
16
Наличные деньги

Объем наличных в обращении вырос на 2 трлн рублей

Наличные деньги на руках у населения в 2023 году превысили 18 трлн рублей.

24
Логотип WorldOpen
WorldOpen
Общество

Как переехать в Лондон? Как получить ВНЖ по Global Talent в Великобритании

Переезд в Лондон, ставший мечтой многих, возможен через различные виды виз, предоставляемых Великобританией. Каждый из них имеет свои особенности и требования.

Как переехать в Лондон? Как получить ВНЖ по Global Talent в Великобритании
11

Записи вебинаров

725
Новые видео от экспертов каждый день
Трудовые отношения

Что делать, если заставляют работать больше положенного

Рассказываем, какие перерывы  на отдых положены на работе, могут ли работника вызвать из отпуска и что делать, если работодатель нарушает режим отдыха сотрудника.

Иллюстрация: freepik/freepik
18
ЕГРЮЛ

В 2023 году из ЕГРЮЛ исключили 173 тысячи компаний

Еще 275 тысяч организаций должны самостоятельно предоставить актуальную информацию в ЕГРЮЛ, иначе бизнес исключат из реестра.

31
Логотип Eff_solution
Eff_solution
Учет доходов

Что относится к дивидендам? О чем говорит кодекс

Что, исходя из правовой нормы, относится к дивидендам для налоговых правоотношений.

16
Логотип Eff_solution
Eff_solution
Самозанятые

Самозанятые. Как распознать подмену

Скользкая тема, мы много говорим отрос, какие критерии являются основными для возможных доначислений со стороны фискалов.

19
Логотип mizeri
mizeri
Бухгалтеры

Бухгалтерский ликбез: дебет слева, кредит справа или зачем бухгалтеру «самолетики»

Не могу причислить себя к поколению бухгалтеров старой школы, нахожусь скорее посерединке. Во время моего обучения классическая бухгалтерская школа стала почти прошлым, а онлайн-образование еще не превратилось в обыденность. Но даже мне странно, что бухгалтеры, которые учатся сейчас, не знают каких-то элементарных понятий.

Иллюстрация: benzoix на Freepik
6
108
Мошенничество

Сбербанк помог ликвидировать фиктивные компании мошенников

Сотрудники «Сбера» выявили преступную схему обналичивания кредитных средств.

53
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Оптимизация налогообложения

💣Схемы экономии на налогах, которые сегодня стали еще опаснее

2024 год будет годом серьезных проверок бизнеса. Это могут быть даже не выездные проверки. Налоговым органам хватает информационных ресурсов для того, чтобы предъявить недоимку в рамках камеральных проверок и так называемых, комиссий по побуждения к добровольному уточнению своих налоговых обязательств.

38
6-НДФЛ

Любые недостоверные сведения в 6-НДФЛ приводят к штрафу

Штраф за недостоверные сведения в отчетности предусмотрен статьей 126.1 НК. Под понятие «недостоверные сведения» подпадают любые неверные или неточные данные.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
80
Пользователи интернета

Коллекторы будут напоминать о долгах на Госуслугах

Коллекторы и микрофинансовые организации смогут отправлять должникам личные сообщения на Госуслугах с информацией о долгах. В месяц будет приходить по 2 уведомления.

36
Пенсии

Какие пенсии и другие денежные выплаты, получаемые пенсионерами, будут облагаться налогом в 2024 году: четыре случая

По общему правилу все доходы, которые получают граждане, облагаются НДФЛ. А освобождаются от налога лишь те доходы, которые прямо указаны в законе (ст. 217 НК).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
55
Логотип Райт Консалтинг
Райт Консалтинг
Налоговые требования

Как отвечать на налоговое требование, чтобы не попасть в ловушку налоговиков

Эффективность проверок ФНС за последние годы выросла в разы. Как работает налоговый контроль сейчас, какие наблюдаются тенденции, как бизнесу противостоять, снизить риски доначислений, штрафов и не попасть под «прицел» подробно разобрали в статье.

Как отвечать на налоговое требование, чтобы не попасть в ловушку налоговиков
81
Зарплата

Расчетные листки по заработной плате в 2024 году: как их выдавать работникам

Как в 2024 году новые правила по НДФЛ повлияли на составление и выдачу расчетных листков по зарплату? Сколько раз в месяц теперь выдавать расчетные листки: один или два? На какую дату заполнять расчетный листок? Какие выплаты включать? Можно ли в 2024 году рассылать расчетные листки по электронной почте или лучше вновь перейти на бумажный вариант? Отвечаем на вопросы и приводим примеры заполнения расчетных листков по зарплате в 2024 году. Также вы можете скачать бланки расчетных листков расшифровкой полей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
187
Логотип СберРешения
СберРешения
НДС

Кто и когда должен платить НДС на УСН

Упрощенная система налогообложения (УСН) — самый популярный специальный налоговый режим среди малого бизнеса с позиции более низких налоговых ставок и простоты учета по сравнению с ОСНО. Самое главное преимущество — организации и ИП на УСН не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (п. 2 и п. 3 ст. 346.11 НК). Но в некоторых случаях и при УСН нужно платить НДС.

Кто и когда должен платить НДС на УСН
181