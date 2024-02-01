Почему я выбрал для себя философию Кайдзен. 5 примеров применения Кайдзен

Япония подарила миру много фундаментальных вещей, одна из них касается духовного и финансового благополучия и сформулирована в постулатах философии Кайдзен.

Суть этой практики заключается в том, что любой организм — будь-то человек как самостоятельная единица или группа людей, объединенная общими интересами — должен постоянно стремиться к самосовершенствованию.

Кайдзен — это восточная философия, которая фокусируется на непрерывном улучшении всех этапов производства, разработки вспомогательных бизнес-процессов, а также аспектов жизнедеятельности организации.

Ярким примером такой управленческой модели является производственная система Toyota.

Что такое философия Кайдзен

В Кайдзен-технологии есть правило: «Из некачественного сырья ты никогда не сделаешь качественную продукцию. А из качественного — у тебя есть шанс сделать что-то достойное».

Когда меня спрашивают: «Маргулан, мы предприниматели, и каждый из нас стремится любыми способами снизить расходы, чтобы в конце порадоваться прибыли. А новации в бизнесе — это всегда трудозатратно, они несут дополнительные (иногда нешуточные) финансовые вливания. Как же добиться баланса?».

Скажу так. Экономия на вложениях в развитие и внедрение новых технологий рано или поздно превратят любой процесс в рутину, которая неизбежно приведет к стагнации и упадку.

По сути, «умная» производственная система выстраивается таким образом, чтобы каждое ее звено было максимально эффективным. Это касается как самого предприятия, так и каждого менеджера в отдельности.

Руководитель, на котором лежит ответственность за компанию, должен уметь не только удерживать завоеванные позиции, но и стремиться к новым высотам. За каждым прорывом лежит позиция ТОП-менеджера — от его дисциплинированности, личной эффективности и способности к саморазвитию зависят дальнейшие успехи бизнеса.

Почему я выбрал именно этот метод

За десятилетия, проведенные в бизнесе, мне открылась одна вещь: от того, насколько я сконцентрирован, зависит жизнедеятельность моей корпорации. Еще до знакомства с Кайдзен я стремился к четкому планированию своего дня, недели, месяца и даже года. Это повысило мою эффективность.

Четкий график не дал мне утонуть с головой в работе и забыть о том, что наравне со званием «бизнесмен» у меня есть и другие обязанности: быть мужем, отцом, другом, личностью со своими собственными потребностями.

Это ведет, в свою очередь, к такому понятию как колесо баланса. Если одна из сфер в нем просела, то человек не получает удовольствия и радости от жизни в целом.

Но что касается деловых задач, не нужно их разделять на любимые и нелюбимые. Считайте каждую, даже самую мелкую операцию еще одним шагом к достижению результата.

Из личного опыта могу сказать, что час планирования равен как минимум десяти дням работы без него. Здесь важно понимать суть Кайдзен-планирования и его отличие от обычного списка дел. Успешный предприниматель не просто ставит галочки о выполнении около каждого пункта в своем списке, а прорабатывает реальные задания. Важно быть «достигатором».

Кайдзен-философия еще раз подтверждает мой постулат, что желающий достичь успехов должен забыть о сомнениях, страхах и возможном неодобрении окружения. «Вижу цель, не вижу препятствий» — вот девиз всех, кто стремиться стать успешным, в том числе в финансовом плане.

5 примеров применения Кайдзен

Кластеризация времени по Кайдзен является сильнейшим инструментом, и я ее успешно внедрил во все сферы своей жизни. Объясню личное видение некоторых аспектов данного учения.