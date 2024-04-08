Не все, что называется арендой, является арендой для ФСБУ 25/2018: практика и примеры

ФСБУ 25/2018 «Бухучет аренды» действует с отчетности за 2022 год. Однако, этот стандарт до сих пор вызывает множество вопросов. В статье разберем самые частые ошибки в применении данного стандарта и, главное, как их избежать в своей работе.

Понятие «Аренда»

В первую очередь, разберем само понятие «аренды», которое приводится в ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда» договор в целом или его отдельные компоненты являются договором аренды, если по этому договору передается право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода в обмен на возмещение (МСФО (IFRS) 16, см. также Руководство по применению, пункты В9 – В31).

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении следующих условий (п. 5 ФСБУ 25/2018):

арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок.

При этом период времени может описываться через объем использования идентифицированного актива (например, количество единиц продукции, которые будут произведены с использованием единицы оборудования) (п. 10 МСФО 16).

предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды).

Например, путем указания идентификационного номера автомобиля, его марки и модели.

арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;

Экономические выгоды — чтобы контролировать использование идентифицированного актива, клиент должен иметь право на получение практически всех экономических выгод от использования актива в течение срока использования. Например, за счет использования актива напрямую в течение всего периода действия договора или за счет субаренды. При этом нужно учитывать условия использования актива в рамках сферы действия договора.

арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Оценка того, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды, производится в момент заключения договора, а также в случае изменения условий данного договора.

Классификация операций как договора аренды

Однако, на практике существует вероятность, что документ может называться «договор аренды», но фактически не относится к сфере применения ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16. А следовательно, учитываться по правилам, регулируемым другими нормативными документами по бухучету.

В данной статье, на примерах разберем подобные случаи.

Примеры договоров, которые не попадают в сферу применения ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16:

Пример 1. Компания заключила с транспортной компанией договор на аренду рекламной поверхности в городских автобусах.

В договоре зафиксирован дизайн-макет размещаемой Компанией рекламы, который Компания не вправе изменить в одностороннем порядке без согласования с транспортной компанией. Компания не имеет права передавать право на размещение рекламы другим лицам.

В договоре также описано количество автобусов, на которых будет размещаться реклама Компании, и их маршруты следования, но конкретные транспортные средства не зафиксированы.

Вывод: Такой договор не попадает в сферу применения ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16 (и не признается договором аренды), поскольку:

отсутствует идентифицированный актив;

арендатор не может получать все экономические выгоды от использования актива;

арендатор не имеет права определять способ использования актива.

Пример 2. Компания заключила с физическим лицом (сотрудником Компании) договор аренды автомобиля.

В договоре определен порядок использования автомобиля только в рабочие часы Компании, оплата аренды производится исходя из фактически отработанного сотрудником времени. Порядок использования автомобиля в нерабочее время договором отдельно не оговорен.

Компания не имеет права передавать арендованный автомобиль в субаренду.

Вывод: Такой договор не попадает в сферу применения ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16 (и не признается договором аренды), поскольку:

арендатор не может получать все экономические выгоды от использования актива;

арендатор не имеет права определять способ использования актива в нерабочее время.

Пример 3. Компания заключила договор аренды парковочного места в подземном паркинге.

В договоре определено, что на парковочном месте может размещаться только конкретный автомобиль (зафиксирован регистрационный номер), при этом администрация паркинга может по своему усмотрению менять местоположение выделяемого для Компании парковочного места.

Компания не имеет права передавать парковочное место в субаренду или использовать его для иных целей.

Вывод: Такой договор не попадает в сферу применения ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16 (и не признается договором аренды), поскольку:

арендатор не может получать все экономические выгоды от использования актива;

отсутствует идентификация актива (конкретное парковочное место не закреплено).

Таким образом, я, как действующий аудитор, порекомендую специалистам, применяющим ФСБУ 25/2018, прежде чем формировать профессиональные суждения и производить расчеты по договорам аренды, в первую очередь, необходимо определить относится ли конкретный договор аренды к сфере применения ФСБУ 25/2018. И от данного решения будет зависеть порядок бухгалтерского учета данного договора.

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