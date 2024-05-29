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Анна Тетерлева
Бухгалтеры

Выручка и доходы: в чем разница

Исходя из практики, я замечаю, что зачастую предприниматели не четко ориентируется в финансовых терминах. Подмена понятий может вызвать путаницу в расчете финансовых показателей предпринимателями. В нашей статье пойдет речь конкретно о двух показателях, оба они финансовые. Это доходы и выручка.

Начнем рассмотрение и разберемся, что такое доход.

Понятие дохода

В экономической и финансовой литературе доход определяется как поступление или увеличение экономических выгод организации за счет поступления активов (это могут быть денежные средства, иное имущество, улучшение качества имущества) или погашения обязательств, которые приводят к увеличению капитала данной организации.

Вот это классическое определение дохода.

Любой доход организации приводит в итоге к увеличению капитала организации.

К увеличению капитала стремится любая коммерческая организация. Иными словами смысл деятельности любой организации - это получение прибыли, что приводит к  увеличению капитала, который принадлежит собственникам данной организации.

Примеры доходов

С определением мы разобрались.

Доход является достаточно широким понятием. Посмотрим, что под доходом может подразумеваться. Доходом будет:

  • поступления или так скажем отражение выручки от покупателей;

  • это может быть получение каких-либо прочих доходов, например, от списания кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности.

Здесь указаны достаточно классические примеры дохода. Однако в качестве дохода финансовая литература трактует и такие операции как дооценка основных средств. Здесь могу сказать, что многие предприниматели не соотносят операции по дооценке основных средств с доходами. Однако это неверный подход. В результате дооценки основных средств у нас увеличиваются активы, основные средства, что в свою очередь приводит к увеличению капитала, добавочного капитала.

С точки зрения финансов дооценка основных средств тоже является доходом. Особенно такой подход актуален в сфере международных финансов.

Таким образом, мы определили, что доход — это такое достаточно широкое понятие, включающее в себя различные виды поступлений и операций в организации.

Далее предлагаю рассмотреть более четкое и более узкое понятие — это выручка.

Понятие выручки

Выручка — это доход, полученный в результате обычной деятельности организации. Из определения видно, что выручка по отношению к доходу является более узким понятием. Получается, что выручка – доход, связанный с основным видом деятельности организации.

У любой организации,  компании, предпринимателя есть основной или основные виды деятельности, которые определены в правоустанавливающих документах этого субъекта. Так вот доходы, полученные от основного или основных видов деятельности, и могут быть включены в выручку. Именно этот показатель «выручка»  как раз фигурирует в отчете о финансовых результатах. Данный отчет является одним из основных бухгалтерским отчетом.

Организация или предприниматель начинают рассчитывать прибыль либо убыток текущего периода как раз с первого и самого ключевого показателя — это показателя выручки.

Из показателя «выручка» при проведении учета вычитаются:

  • себестоимость;

  • прочие расходы;

  • налоги.

Также учитываются прочие доходы и расходы. И, соответственно, выводится показатель финансового результата текущего периода. Это либо прибыль, либо убыток текущего периода.

Когда можно поступление отнести к выручке

Что такое выручка, по сути, мы разобрались. Теперь хотелось бы отметить такой важный момент, как соотнесение понятия «выручка» и метода начисления.

Очень важно предпринимателю понимать, что выручка учитывается по методу начисления. Это значит, что мы отражаем в отчетности операции в том периоде, в котором они имели место быть. Рассмотрим детальнее:

За отгруженные покупателю товары, оказанные заказчику услуги, выполненные работы в конкретном периоде, в этом же периоде у нас и отражается эта самая выручка. Отнесение денежных поступлений иначе еще называю «признание выручки» или «начисление выручки».

Некоторые предприниматели при получении на расчетный счет денег от покупателя в счет предстоящих отгрузок, выполнения работ, оказания услуг считают, что это уже выручка. Однако это неверно.

Поступление денежных средств в счет предстоящих поставок, услуг или работ является не более чем авансом за фактически еще не переданные товары, работы или услуги. В данном случае не идет речи о признании выручки.

Поэтому предпринимателям для верного определения вида поступления, необходимо разделять такие понятия,  как деньги полученные от покупателя, и выручку, которую они могут признать и отразить при формировании своего финансового результата.

Таким образом, не все поступления денежных средств, полученных в результате обычной деятельности организации можно отнести к выручке.

В данной статье мы разобрали важные финансовые понятия. С одной стороны эти понятия взаимосвязаны, однако с другой стороны они имеют свои особенности при учете. Так мы рассмотрели широкое понятие «доход» и выяснили, что относится к более узкому понятию «выручка». Кроме того, при рассмотрении и определении момента признания денежного поступления выручкой, мы рассмотрели и метод начисления, который необходимо знать и понимать при расчете выручки и расчете финансового результата деятельности предприятия, организации, предпринимателя.

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