Упрощенный учет основных средств

Учет основных средств осуществляется на основании бухгалтерского стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В соответствии с данным стандартом организации обязаны в своей учетной политике предусмотреть следующие аспекты:

стоимостной лимит для отнесения к объектам основных средств;

способы оценки основных средств при принятии их к учету;

способы начисления амортизации основных средств;

возможность и способы проведения переоценки.

А также должны быть определены группы однородных объектов основных средств.

Если ваша организация имеет право на применение упрощенной системы бухгалтерского учета, то вы можете существенно облегчить бухгалтерский учет основных средств, в частности, в соответствии с п.5 ФСБУ 6/2020 можно принять решение не применять положения стандарта в отношении основных средств, имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах.

Например, если вы определили в учетной политике лимит основных средств в размере 100000 рублей за единицу, то все основные средства, которые дешевле, могут учитываться без применения требований ФСБУ, и относить их стоимость сразу, в периоде приобретения, в состав текущих расходов. (!! Не забудьте обеспечить инвентарный учет данного объекта!).

Также, для упрощения учета можно не проводить проверку основных средств на обесценение в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (п.38).

Таким образом, если текущая стоимость аналогичных объектов основных средств изменилась (снизилась), вы можете не отслеживать данное изменение, и, как следствие, не отражать это изменение в учете и отчетности.

В соответствии с п. 13 ФСБУ 6/2020 после принятия к учету объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете одним из следующих способов:

по первоначальной стоимости; по переоцененной стоимости.

Организация, которая применяет упрощенный бухгалтерский учет основных средств может принять решение не проводить переоценку основных средств для целей бухгалтерского учета (п.13.).

В том случае, если информация о текущей стоимости основных средств необходима для управленческих нужд организации, то есть, вы регулярно проводите переоценку, то вы вправе не раскрывать в отчетности следующую информацию:

о дате проведения последней переоценки основных средств;

привлекался ли независимый оценщик к проведению переоценки;

о методах и допущениях, которые приняты при определении справедливой стоимости основных средств, включая информацию об использовании наблюдаемых рыночных цен;

о балансовой стоимости переоцениваемых групп основных средств, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату;

способы пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых групп основных средств;

о сумме накопленной дооценки основных средств, не списанной на нераспределенную прибыль, с указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль. (п. 46 ФСБУ 6/2020)

Также существует ограниченный перечень информации об объектах основных средств, подлежащий раскрытию в бухгалтерской отчетности при применении упрощённой системы бухгалтерского учета. Вы можете:

не проводить сверку остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период;

не раскрывать информацию о балансовой стоимости амортизируемых и не амортизируемых основных средств;

не раскрывать результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода (в случае проведения тестирования на обесценение);

не раскрывать сумму обесценения основных средств, отнесенной в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки;

не раскрывать балансовую стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную дату;

не раскрывать балансовую стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, на отчетную дату;

не раскрывать балансовую стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату.

Кроме вышеперечисленного вы имеете право не раскрывать:

способы оценки основных средств (по группам);

элементы амортизации основных средств и их изменения;

признанную доходом в составе прибыли (убытка) сумму возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами.

В этой статье мы обсудили возможности применения упрощенного бухгалтерского учета основных средств, выделили аспекты, в отношении которых организация может упростить ведение бухгалтерского учета. В следующей статье поговорим об упрощенных способах учета капитальных вложений.

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