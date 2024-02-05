Упрощенный учет капитальных вложений

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В соответствии с ФСБУ 26/2020 капитальные вложения — это затраты организации на приобретение, создание, улучшение объектов основных средств, объектов нематериальных активов, а также восстановление объектов основных средств.

При формировании величины капитальных вложений организации, которые вправе вести упрощенный бухгалтерский учет, могут не включать в их состав следующие затраты (п. 10 ФСБУ 26/2020):

- стоимость активов организации, списываемая в связи с использованием этих активов при осуществлении капитальных вложений;

- амортизацию активов, используемых при осуществлении капитальных вложений;

- затраты на поддержание работоспособности или исправности активов, используемых при осуществлении капитальных вложений, текущий ремонт этих активов;

- заработную плату и любые другие формы вознаграждений работникам организации, труд которых используется для осуществления капитальных вложений, а также все связанные с указанными вознаграждениями социальные платежи (пенсионное, медицинское страхование и др.);

- связанные с осуществлением капитальных вложений проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;

- величину возникшего при осуществлении капитальных вложений оценочного обязательства, в том числе по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, а также возникшего в связи с использованием труда работников организации.

Таким образом, величина капитальных вложений, отражаемая в учете, будет меньше, нежели бы вы применяли общий порядок учета, а все перечисленные затраты необходимо отнести в состав текущих расходов организации.

Существует особенность учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот при осуществлении капитальных вложений (п.11 ФСБУ 26/2020).По общему правилу, при формировании стоимости капитальных вложений необходимо учесть суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией, с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления (п.11 ФСБУ 20/2020). Субъекты, которые вправе применять упрощенную систему ведения бухгалтерского учета, могут не применять данное положение.

Если при осуществлении капитальных вложений применяется рассрочка или отсрочка платежа на период, превышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший срок, в капитальные вложения включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Такое правило установлено в п. 13 ФСБУ 26/2020. Вы также можете не применять данное положение, если используете упрощенную систему ведения бухгалтерского учета.

В том случае, когда происходит оплата капитальных вложений неденежными средствами (например, по договору мены), следует руководствоваться п 13 ФСБУ 26: «При осуществлении капитальных вложений по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) полностью или частично неденежными средствами, фактическими затратами (в части оплаты неденежными средствами) считается справедливая стоимость передаваемых имущества, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, работ, услуг».

Те организации, которые используют упрощенную систему ведения бухгалтерского учета, вправе определять фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат, понесенных на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых имущества, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, работ, услуг.

То есть, сумма приобретаемых капитальных вложений будет равна сумме переданных объектов.

Аналогично учету основных средств, для капитальных вложений действует правило: для упрощения учета можно не проводить тестирование капитальных вложений на обесценение в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (П.38).

Это правило особенно актуально для тех объектов капитальных вложений, которые формируются в течении длительного периода времени и существует вероятность снижения стоимости всей величины капитальных вложений или его части.

Стандарт предусматривает ограниченный перечень информации об объектах капитальных вложений, подлежащий раскрытию в бухгалтерской отчетности при применении упрощённой системы бухгалтерского учета (п.23 ФСБУ 26/2020).

Вы можете:

- не раскрывать в отчетности результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;

-не показывать информацию об авансах, предварительной оплате, задатке, уплаченных организацией в связи с осуществлением капитальных вложений;

- не раскрывать в учете и отчетности признанную доходом в составе прибыли (убытка) сумму возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами.

В этой статье мы обсудили возможности применения упрощенного бухгалтерского учета капитальных вложений, выделили аспекты, в отношении которых организация может упростить ведение бухгалтерского учета. В следующей статье поговорим об упрощенном учете аренды согласно ФСБУ 25/2018.