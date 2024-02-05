Упрощенный бухгалтерский учет аренды

Четвертая статья из серии «Упрощенный бухгалтерский учет». Один из самых сложный вопросов учета текущего времени — это бухгалтерский учет аренды. Осуществляется учет арендных отношений на основании ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

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В соответствии с данным стандартом, субъект учета должен раскрывать в учете и отчетности информацию «.. об объектах бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества, допустимые способы ведения бухгалтерского учета таких объектов, состав и содержание указанной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.» (п. 1 ФСБУ 25).

Существует две стороны арендных отношений — это арендатор и арендодатель. Для того, чтобы принять к учету объект аренды, необходимо единовременное выполнение следующих условий:

1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;

2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);

3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;

4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.(ст. 2 ФСБУ 25/2018)

Право пользования активом (ППА) — объект бухгалтерского учета, который отражается арендатором при получении предмета аренды (по договору аренды).ППА — это стоимостная оценка права пользования предметом аренды, которая учитывается на балансе арендатора в составе активов (с одновременным признанием обязательства по аренде). Стоимость ППА погашается посредством начисления амортизации.

В учете право пользования активом признается по фактической стоимости. Фактическая стоимость права пользования активом включает в себя следующие элементы:

а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде;

б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;

в) затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;

г) величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.

Если арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде (п.11, пп.в ФСБУ 25/2018), но только при одновременном выполнении следующих условий (п.12.):

а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Существенным упрощением учета является то, что в соответствии с п.13 ФСБУ 25, арендатор, который вправе применять упрощенные способы учета, может не включать в фактическую стоимость права пользования активом следующие затраты:

затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;

величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.

При принятии такого решения вышеприведенные затраты, признаются расходами периода, в котором были понесены.

Таким образом, арендатор, который вправе применять упрощенные способы учета, имеет право включать в фактическую стоимость права пользования активом только следующие затраты:

величина первоначальной оценки обязательства по аренде;

арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты.

Арендатор оценивает обязательство по аренде первоначально как сумму приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.(п. 14. ФСБУ 25/2018). Это предполагает применение процесса дисконтирования по отношению к стоимости обязательства. (Подробнее о применении ставки дисконтирования представлено в Рекомендации БМЦ Р-65/2015-КпР «Ставка дисконтирования»).

Арендатор, который вправе применять упрощенные способы учета, может первоначально оценивать обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки (п.14). Это означает, что арендатор вправе не рассчитывать дисконтированную стоимость обязательства и процентные расходы по аренде.

В соответствии в п. 6 ФСБУ 25, классификация объектов учета аренды производится на раннюю из двух дат: дату, на которую предмет аренды становится доступным для использования арендатором (далее - дата предоставления предмета аренды), или дату заключения договора аренды. Объекты учета аренды классифицируются арендодателем на выбранную дату в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды. Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета финансовой аренды, если к арендатору переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды. (п. 25 ФСБУ 25)

Арендодатель, который вправе применять упрощенные способы учета, может классифицировать все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды (п.28), за исключением следующих случаев:

условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды;

арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату реализации этого права. (Подробнее о справедливой стоимости предмета аренды можно почитать в Рекомендации БМЦ Р-133/2021-ОК Лизинг «Справедливая стоимость предмета лизинга»)

При учете арендодателем договоров аренды в качестве объектов учета операционной аренды доходы по такой аренде признаются равномерно или на основе другого систематического подхода, отражающего характер использования арендатором экономических выгод от предмета аренды (п.42 ФСБУ 25/2018).

Таким образом, применение упрощенных способов учета договоров аренды позволяет упростить учет предмета аренды как у арендатора так и арендодателя.