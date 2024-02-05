Серия статей на тему: «Что нужно сделать перед составлением годовой отчетности». Часть 2. «Инвентаризация»

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Проведите инвентаризацию активов и обязательств
Проверьте, у вас должны быть следующие документы:
приказ об инвентаризации активов;
должны быть назначены материально-ответственные лица;
приказ о назначении инвентаризационной комиссии;
в учетной политике должен быть график проведения инвентаризации, даты и сроки (кроме внезапной инвентаризации);
в учетной политике должны быть обозначены документы, которыми оформляется инвентаризация.
инвентаризационные описи и сличительные ведомости оформленные в установленном порядке.
Перед началом проведения инвентаризации активов выполните следующие процедуры (п. п. 26, 27 ФСБУ 28/2023):
инвентаризационная комиссия получает от МОЛ последние первичные учетные документы, на основании которых отражается движение активов в регистрах бухучета (в частности, приходные и расходные документы, отчеты о движении активов). Председатель комиссии визирует эти документы с указанием "до инвентаризации на "__________" (дата)";
все МОЛ дают расписки о том, что к началу инвентаризации указанные первичные документы сданы ими в бухгалтерию или переданы инвентаризационной комиссии и все активы, вверенные им для хранения либо использования, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход;
все лица, получившие денежные средства в подотчет или доверенности на получение активов, дают расписки о том, что к началу инвентаризации все первичные учетные документы на приобретенные ими ценности сданы в бухгалтерию либо переданы инвентаризационной комиссии, а все приобретенные активы оприходованы.
Также подготовьте бланки инвентаризационных описей (актов).
Процедура инвентаризации состоит в следующем
В ходе инвентаризации проверьте фактическое наличие активов и обязательств. Для этого установите их действительное существование, оцените их состояние и обоснованность нахождения в организации (п. 3 ФСБУ 28/2023).
Выявленные в результате инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухучета отразите в учете на основании их квалификации, утвержденной руководителем. Для квалификации результатов определите, например, наличие недостач в пределах, сверх или при отсутствии норм естественной убыли, возможность использовать испорченные (поврежденные) активы (п. п. 8, 9 ФСБУ 28/2023).
Результаты инвентаризации оформите документально. Приобщите к ним, в частности, акты обмеров и перевеса, технические расчеты, объяснения МОЛ о допущенной пересортице, объяснения инвентаризационной комиссии в отношении причин, по которым недостача по пересортице не отнесена на виновных лиц (п. п. 5, 35 ФСБУ 28/2023).
Отметим, что организация должна исключить неоправданное дублирование инвентаризационных процедур. Например, при смене МОЛ составляется передаточный документ, в котором отражается фактическое наличие имущества на дату передачи. То есть фактически инвентаризация проведена, повторное проведение еще каких-либо инвентаризационных процедур не требуется. В таких случаях документом, подтверждающим проведение и результаты такой инвентаризации, будет являться этот передаточный документ при соблюдении определенных условий (Рекомендация Р-159-2024-КпР "Инвентаризационные процедуры в процессе деятельности").
Инвентаризационные документы составляйте, храните и исправляйте согласно требованиям, установленным для первичных учетных документов и регистров бухучета ст. ст. 9, 10 Закона о бухгалтерском учете и ФСБУ 27/2021. На такие объекты инвентаризации, как неучтенное имущество (имущественные права, обязательства) и объекты бухучета, которые не учитываются в составе активов и обязательств, но отражаются на забалансовых счетах, составьте отдельные документы (п. п. 6, 32 ФСБУ 28/2023).
Результаты инвентаризации отразите в бухучете в оценке, определяемой на дату, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. Регистрируйте результаты в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация, в следующем порядке (п. п. 10 - 12 ФСБУ 28/2023):
стоимость активов, оказавшихся в излишке, включите в доходы по их справедливой стоимости либо по их балансовой стоимости или по балансовой стоимости аналогичных активов;
стоимость недостающих (утраченных) активов спишите с учета по их балансовой стоимости и отнесите на виновных лиц (если есть основания для возмещения) или на расходы;
стоимость активов, оказавшихся испорченными (поврежденными), но подлежащих использованию либо продаже, скорректируйте на сумму обесценения;
выявленные суммы дебиторской задолженности и обязательств, по которым срок исковой давности истек, а также иных долгов, нереальных для взыскания, спишите с бухгалтерского баланса в общем порядке;
иные (не указанные выше) выявленные при инвентаризации расхождения в суммах дебиторской задолженности и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств доначисляются или досписываются по правилам федеральных стандартов бухучета соответствующих объектов.
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