На Почту России навешали больше и больше. А где сама почта?

Честно признаюсь, давно не был, и после увиденного что-то не очень хочется. Во-первых, поразило обилие продуктов в зале, будто забрел в какой-то мини-супермаркет или вот эти старенькие магазинчики поселковые, где есть все - от цемента до продуктов. Здеь же умудрились в небольшое помещение впихнуть не только окошки для приема людей, но и продукты, и банкомат, и даже полки с товарами, начиная от тушенки и заканчивая бумагой.
Кто будет покупать бумагу для принтера за 500, когда недалеко буквально есть магазинчик канцелярский, где она по 400, а то и меньше? Кроме этого, работало только одно окно, так что пришлось подождать, пока дойдет моя очередь (а талончики внезапно не работают. Или не внезапно). Чтобы забрать посылку, у меня ушло минут 15-20. Возможно, если бы я пользовался всеми этими электронными подтверждениями, которые мне упорно пытались впихнуть, то заняло бы меньше по времени. Но имеем, что имеем.
А давеча вообще вышла новость, что на некоторых пунктах почты собираются открывать пвз Вайлдберис. Звучит как какая-то неудачная сказка или шутка, но это так. и уже пошли первые скриншоты в интернете, как люди не могут толком забрать свои вещи, потому что бедным операторам приходится обслуживать и пенсионеров с пенсией, и отправлять-забирать посылки, и теперь еще и копаться на полках в поисках одного ремешка для джинс.
Ввиду всего этого мы имеем уже даже не почту, а какую-то многорукую химеру, которая пытается охватить все подряд и якобы идти в ногу со временем. Но на деле работники просто увольняются, и в итоге остаемся без достаточно важных пунктов. Интересно, чем это закончится все.
Комментарии3
загнется жадная почта
Дело не в жадности. А в незатейливом сервисе.
Недели две тут уже писали, как наивно в Озоне выбрали ПВЗ, открытый на Почте России. Ну, и пришлось там ждать со всеми остальными в тамошней очереди... через одно окно. Я так понял, человек извлек выводы и больше этот ПВЗ Озона, размещающийся на Почте России, использовать не будет. И остальные пользователи маркетплейсов, думаю, один раз обожгутся на Почте России и больше туда доставку указывать не будут.
Да там просто Госрегулирование нужно убрать и все с ней будет хорошо. А сейчас, да, как Почта России- это как анекдот. Туда заходишь и попадаешь в 1970 -е годы)