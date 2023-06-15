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Светлана Беляева
Дебиторская задолженность

Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?

В ст. 266 НК определен перечень ситуаций, когда для целей налогообложения долг признается безнадежным и его можно списать в расходы.
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Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?

Однако, есть ряд исключений, которые важно принимать во внимание при списании долгов по правилам данной статьи.

Например.

  • Предприниматель исключен из ЕГРИП.

Физлицо после утраты статуса ИП отвечает по долгам своим имуществом. Чтобы долг признать безнадежным, физлицо должен стать банкротом или должен пройти срок исковой давности.

  • Должник реорганизован.

При реорганизации долг переходит к правопреемнику. А значит он не безнадежный. Ждем других оснований для списания, например, истечения срока давности.

  • Срок исковой давности истек, но идет процедура банкротства.

Если в отношении должника осуществляется процедура банкротства, то долг нельзя списать до ее окончания. Ждем исключения должника-банкрота из ЕГРЮЛ.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС, консультация, налоговый аудит или обучение по налогам, учету, рискам? Обращайтесь в личку.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

112 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Дмитрий Варкентин
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