Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?

В ст. 266 НК определен перечень ситуаций, когда для целей налогообложения долг признается безнадежным и его можно списать в расходы.

Однако, есть ряд исключений, которые важно принимать во внимание при списании долгов по правилам данной статьи.

Например.

Предприниматель исключен из ЕГРИП.

Физлицо после утраты статуса ИП отвечает по долгам своим имуществом. Чтобы долг признать безнадежным, физлицо должен стать банкротом или должен пройти срок исковой давности.

Должник реорганизован.

При реорганизации долг переходит к правопреемнику. А значит он не безнадежный. Ждем других оснований для списания, например, истечения срока давности.

Срок исковой давности истек, но идет процедура банкротства.

Если в отношении должника осуществляется процедура банкротства, то долг нельзя списать до ее окончания. Ждем исключения должника-банкрота из ЕГРЮЛ.

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