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Светлана Беляева
Дебиторская задолженность

Когда дебиторскую задолженность нельзя признать безнадежной?

Дебиторская задолженность — это долг покупателей, поставщиков, заемщиков и других перед вашей компанией. В ряде случаев ее можно признать безнадежной и списать в убытки. Разберемся, когда списать не получится.
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Когда дебиторскую задолженность нельзя признать безнадежной?

По общему правилу задолженность признается безнадежной и ее можно списать в расходы по налогу на прибыль в случаях:

  • Истек срок исковой давности.

  • Обязательство должника прекращено по основанию:

    • невозможность исполнения (например, смерть должника);

    • на основании акта государственного органа (например, законы, указы, постановления органов госвласти);

    • ликвидация организации-должника.

  • Невозможность взыскания долга подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по основаниям:

    • невозможно установить место нахождения должника, его имущества, сведений о его счетах и вкладах;

    • у должника отсутствует имущество или его имущество не найдено.

  • Должник-физическое лицо признан банкротом.

  • Организация-должник исключена из ЕГРЮЛ как недействующее лицо.

Однако, в ряде случаев долг признать безнадежным нельзя. Например,

  • В случае реорганизации должника, его долг переходит правопреемнику. Основание: ст.58 ГК, письмо Минфина России от 06.09.2016 № 03-03-06/1/52041.

  • Когда прекращает деятельность ИП. Он продолжает нести перед кредиторами имущественную ответственность по своим обязательствам как физическое лицо. Основание: письмо Минфина России от 27.04.2017 № 03-03-06/1/25384.

  • Исключение организации из ЕГРЮЛ по основаниям отсутствия средств на расходы, необходимые для ликвидации организации либо недостоверных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ — так же не является основанием для признания задолженности безнадежной. Основание: п.5 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, Письма Минфина России от 15.01.2021 № 03-03-06/1/1525, от 20.01.2022 № 03-03-07/2970, от 24.10.2019 № 03-03-06/1/81781

Но по данному пункту имеется и противоположная позиция ВС в отношении просроченной кредиторской задолженности. Поэтому необходимо все тщательно взвесить прежде, чем принять решение о дате списания просроченного долга.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

124 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Дебиторская задолженность

    Когда дебиторскую задолженность нельзя признать безнадежной?

    Дебиторская задолженность — это долг покупателей, поставщиков, заемщиков и других перед вашей компанией. В ряде случаев ее можно признать безнадежной и списать в убытки. Разберемся, когда списать не получится.

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