Когда дебиторскую задолженность нельзя признать безнадежной?

По общему правилу задолженность признается безнадежной и ее можно списать в расходы по налогу на прибыль в случаях:
Истек срок исковой давности.
Обязательство должника прекращено по основанию:
невозможность исполнения (например, смерть должника);
на основании акта государственного органа (например, законы, указы, постановления органов госвласти);
ликвидация организации-должника.
Невозможность взыскания долга подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по основаниям:
невозможно установить место нахождения должника, его имущества, сведений о его счетах и вкладах;
у должника отсутствует имущество или его имущество не найдено.
Должник-физическое лицо признан банкротом.
Организация-должник исключена из ЕГРЮЛ как недействующее лицо.
Однако, в ряде случаев долг признать безнадежным нельзя. Например,
В случае реорганизации должника, его долг переходит правопреемнику. Основание: ст.58 ГК, письмо Минфина России от 06.09.2016 № 03-03-06/1/52041.
Когда прекращает деятельность ИП. Он продолжает нести перед кредиторами имущественную ответственность по своим обязательствам как физическое лицо. Основание: письмо Минфина России от 27.04.2017 № 03-03-06/1/25384.
Исключение организации из ЕГРЮЛ по основаниям отсутствия средств на расходы, необходимые для ликвидации организации либо недостоверных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ — так же не является основанием для признания задолженности безнадежной. Основание: п.5 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, Письма Минфина России от 15.01.2021 № 03-03-06/1/1525, от 20.01.2022 № 03-03-07/2970, от 24.10.2019 № 03-03-06/1/81781
Но по данному пункту имеется и противоположная позиция ВС в отношении просроченной кредиторской задолженности. Поэтому необходимо все тщательно взвесить прежде, чем принять решение о дате списания просроченного долга.
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