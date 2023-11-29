Налог на сверхприбыль выгодно заплатить до конца ноября

Закон от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль» определил механизм windfall tax (дословно можно перевести как «налог на доходы, принесенные ветром» или «налог на неожиданную удачу»). Этот разовый сбор призван решить проблемы с бюджетом, собрав с бизнеса дополнительные деньги.

Потенциальные поступления от Windfall tax оцениваются в 300 миллиардов рублей. Налог введен в 2023 году, налоговый период по нему наступает в следующем году — он должен быть уплачен до 28 января 2024 года. Но выгоднее заплатить налог раньше. Расскажем почему.

Налог на сверхприбыль: основные понятия

В 2023 году бюджет РФ столкнулся с рекордным дефицитом, закрыть который решили, в том числе, за счет налогового сбора с крупных компаний, получивших сверхприбыль в 2021—2022 годах.

Как сообщал в конце января первый вице-премьер Андрей Белоусов, идея сбора возникла из-за того, что у многих компаний финансовые результаты прошлого года «были сильно в плюсе». И хотя изначально выплаты позиционировались как добровольные, закон 414-ФЗ установил для них обязательный характер.

Налог на сверхприбыль — это разовый сбор, однако Минфин не исключил, что при высоком дефиците бюджета и сверхдоходах бизнеса в будущем этот механизм может быть применен повторно. Правовая основа под это уже подведена — закон о налоге на сверхприбыль ввел в п. 9 ст. 1 НК понятие «налоги разового характера».

Возможностью ввести налог Windfall tax пользовались власти разных стран. Здесь нет ничего сверхъестественного.

Закон 414-ФЗ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ставка налога — 10% от суммы превышения средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над аналогичным показателем за 2018–2019 годы.

Налоговую декларацию по форме КНД 1151163 нужно подать до 25 января 2024 года.

Срок уплаты налога на сверхприбыль — не позднее 28 января 2024 года.

При досрочной уплате с 1 октября по 30 ноября 2023 бизнес получит «скидку» и ставка сбора составит 5%.

Разберемся, как это работает.

Плательщики налога на сверхприбыль

Заплатят налог на сверхприбыль:

Российские организации, к которым приравниваются и иностранные организации-налоговые резиденты РФ (ст. 246.2).

Иностранные организации, которые ведут свою деятельность в РФ через постоянные представительства (п. 2 ст. 306 НК).

Организации, которые в 2022 году были ответственными участниками консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) (ст. 25.1 НК).

Кто не платит сверхприбыльный сбор

В ч. 4 ст. 2 закона № 414-ФЗ перечислены случаи, когда организация не признается налогоплательщиком налога на сверхприбыль.

Освобождены от налога:

предприятия малого и среднего бизнеса;

нефтяные, нефтеперерабатывающие и угольные компании;

производители сжиженного природного газа (СПГ);

компании, которые созданы после 1 января 2021 года;

аграрные предприятия на ЕСХН;

застройщики, которые в 2021-2022 году не выплачивали дивиденды.

Налог также не касается компаний, чья прибыль в 2021-2022 году в среднем была меньше 1 млрд рублей.

Налоговая база

Сверхприбыль = (Прибыль 2021 + Прибыль 2022) / 2 − (Прибыль 2018 + Прибыль 2019) / 2.

Прибыль за 2018, 2019, 2021, 2022 годы исчисляется как сумма налоговых баз по налогу на прибыль, которые определяются в порядке ст. 274 НК. При этом не учитываются налоговые базы, которые облагаются по ставкам, предусмотренным п.п. 1.6, 1.14, 3, 4, 4.1, 4.3, 4.4 и 5 ст. 284 НК (ч. 3 ст. 3 закона № 414-ФЗ).

Не учитываются налоговые базы:

в виде дивидендов;

с отдельными видами долговых обязательств;

по доходам в виде прибыли КИК (контролируемые иностранные компании), которые облагаются по ставке 20 %;

по доходам от операций по реализации (иного выбытия, в т. ч погашения) долей участия в уставном капитале российских и иностранных организаций, а также акций российских и (или) иностранных организаций.

Если организация получила убыток в каком-то периоде (году) налоговая база в соответствующем налоговом периоде принимается равной нулю (п. 8 ст. 274 НК). То есть «минус» не учитывается.

Например:В 2018 году прибыль компании составила 2 млрд руб., в 2019 году был убыток в размере 800 млн руб. Средняя арифметическая величина прибыли за 2018–2019 годы составит (2 + 0) / 2) = 1 млрд руб.

Если организация подавала уточненные налоговые декларации за 2021–2022 годы, прибыль за соответствующий период исчисляется на основании показателей этих деклараций (ч. 12 ст. 3 закона № 414-ФЗ). А вот, если уточнялись данные за 2018–2019 годы, закон не регламентирует порядок определения прибыли. Доначисления по результатам налоговых проверок тоже учитываются при определении базы для налога на сверхприбыль (ч. 11 ст. 3 закона № 414-ФЗ).

Если за период 2018-2022 в компании были реорганизации, налоговая база исчисляется с их учетом. В законе установлены правила для таких случаев:

Если разница между средними арифметическими величинами прибыли за 2021–2022 и за 2018–2019 годы имеет нулевую или отрицательную величину, то налог на сверхприбыль не уплачивается.

При исчислении налоговой базы по налогу на сверхприбыль нужно учитывать следующее условие:

Если налоговая база по сверхприбыли превысила половину прибыли за 2022 год и отношение средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 годы к аналогичному показателю за 2018–2019 годы оказалось ниже отношения средней арифметической величины показателей балансовой стоимости активов (данные строки 1600 бухгалтерского баланса) на конец 2021 и 2022 годов к средней арифметической величине аналогичных показателей за 2018 год и 2019 год, налоговая база по налогу на сверхприбыль признается равной половине прибыли за 2022 год.

Например:

Прибыль за 2018 год — 2 млрд руб., за 2019 год — 1,4 млрд руб., за 2021 год — 4 млрд руб., за 2022 год — 1 млрд руб.

Балансовая стоимость активов: за 2018 год – 3 млрд руб., за 2019 год — 3,5 млрд руб., за 2021 год — 5,5 млрд руб., за 2022 год — 7 млрд руб.

Считаем соотношение средней арифметической прибыли за 2021–2022 годы и средней арифметической прибыли за 2018–2019 годы.

((4 + 1) / 2) / ((2 + 1,4)/2) = 1,47.

Считаем соотношение средней арифметической балансовой стоимости активов за 2021–2022 годы и средней арифметической балансовой стоимости активов за 2018–2019 годы.

((5,5 + 7)/2) / ((3 + 3,5) / 2) = 1,92.

1,47 меньше 1,92, значит, налог на сверхприбыль можно заплатить с 0,5 млрд руб. (с 1/2 прибыли за 2022 год, которая по условиям примера равна 1 млрд руб.)

При обычном расчете база бы составила ((4 + 1) / 2) - ((2 + 1,4)/2) = 0,8 млрд руб.

При этом, если средняя арифметическая величина прибыли за 2018 год и за 2019 год равна нулю (т.е. за каждый год был убыток), то ее значение признается равной 1.

Налоговая ставка

Ставка по налогу установлена в размере 10%.

Налог на сверхприбыль определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (налоговая база х 10%).

Как снизить налог в два раза

Законом предусмотрен налоговый вычет, который уменьшает сумму исчисленного налога. Размер налогового вычета определяется как сумма обеспечительного платежа по налогу, перечисленного в федеральный бюджет за период с 1 октября по 30 ноября 2023 года включительно. При этом размер налогового вычета не может превышать половину суммы исчисленного налога.

Налоговый вычет нужно будет подтвердить. Для этого нужно представить одновременно с налоговой декларацией (не позднее 25 января 2024 года) в налоговую инспекцию копию платежки.

Согласно письму Минфина от 13.10.2023 № 03-03-06/1/97405, если компания перечислит в течение указанного периода обеспечительный платеж в размере половины исчисленной суммы налога обязанность по уплате налога по состоянию на 28.01.2024 признается исполненной. То есть налогоплательщик воспользуется правом на упомянутый налоговый вычет в размере такого обеспечительного платежа.

Порядок аналогичен, как со штрафами ГИБДД — до определенной даты (в данном случае до 30 ноября) можно заплатить в половинном размере.

Важно: Если обеспечительный платеж будет полностью или частично возвращен налогоплательщику по его заявлению до наступления срока уплаты налога на сверхприбыль (до 28 января 2024 года), размер налогового вычета принимается равным нулю, то есть право на вычет утрачивается. И вот тогда придется платить уже не 5, а 10%.

Например: Налоговая база по налогу на сверхприбыль составила 100 млн рублей.

Тогда налог будет 100 млн руб. * 10% = 10 млн рублей.

Возможные варианты:

1. В ноябре 2023 года компания заплатила обеспечительный платеж 5 млн рублей (50% от суммы налога) и впоследствии ни полностью, ни частично не возвращала его из бюджета.

Значит, она имеет право на налоговый вычет в размере 5 млн рублей.

Тогда налог к доплате на 28.01.2024 будет нулевым:

10 млн (налог) – 5 млн (вычет) – 5 млн (обеспечительный платеж) = 0 рублей.

Общая сумма уплаченного налога на сверхприбыль 5 млн рублей.

2. Если бы при тех же условиях компания перечислила в качестве обеспечительного платежа не 5, а 4 млн рублей (40% от суммы налога), тогда в январе 2024 года ей пришлось бы доплатить: 10 — 4 — 4 = 2 млн рублей.

Общая сумма уплаченного налога на сверхприбыль 6 млн рублей.

3. Обеспечительного платежа не было совсем или он был уплачен после 30 ноября, или был хотя бы частично возвращен из бюджета, то общая сумма уплаченного налога на сверхприбыль составит 10 млн рублей.

Именно поэтому власти ожидают, что все компании, которых коснется налог на сверхприбыль, заплатят его уже в 2023 году по ставке в два раза ниже.

КБК для уплаты налога на сверхприбыль и обеспечительного платежа по налогу 182 1 01 03000 01 1000 110.

Что еще

Налог на сверхприбыль не входит в состав ЕНП (п. 1 ст. 58 НК). Для его уплаты утвержден отдельный КБК:182 1 01 03000 01 1000 110.

Тем не менее сумма переплаты налога на сверхприбыль может быть учтена как ЕНП.

В письме Минфина от 06.10.2023 № 03-03-06/2/94926 есть разъяснения, что при корректировке налога на прибыль за 2021 и 2022 годы после 28 января 2024 года необходимо подать и уточненную декларацию по сверхприбыли.

В случае увеличения базы придется доплатить налог. При уменьшении базы, переплату после подачи уточненной декларации по сверхприбыли можно вернуть. Для этого нужно подать заявление о распоряжении положительным сальдо ЕНС путем возврата.

В налоговом учете сумма налога на сверхприбыль и обеспечительного платежа в расходы не включается. Минфин в сообщении от 14.09.2023 № ИС-учет-46 разъяснил, как отражать эти суммы в бухгалтерском учете.