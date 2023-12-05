В составе капвложений теперь учитываются и затраты в активы, которые будут приняты к учету как нематериальные активы, а также учет расходов на НИОКР (п. 5 ФСБУ 26/2020, подп. «а» п. 3 изменений). Учет затрат аналогичен правилам учета капвложений по основным средствам.
Изменен порядок определения расчетной стоимости. Ее нужно будет считать в первую очередь по фактическим затратам на приобретение, создание оцениваемых активов (абз. 2 п. 15 ФСБУ 26/2020, подп. «а» п. 11 изменений).
Изменится порядок бухгалтерского учета капитальных вложений. ФСБУ 26/2020 «Капвложения»
В составе капвложений теперь учитываются и затраты в активы, которые будут приняты к учету как нематериальные активы, а также учет расходов на НИОКР (п. 5 ФСБУ 26/2020, подп. «а» п. 3 изменений). Учет затрат аналогичен правилам учета капвложений по основным средствам.
Светлана Беляева
Генеральный директор
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