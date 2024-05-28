Правительство РФ поддержало законопроект об оценочной деятельности... с опозданием на пару лет

Не могу не дать оценку — эти изменения опоздали как минимум на пару лет, и судя по событиям последних недель, связанных с арестами генералитета Минобороны, сложить 2 + 2 не сложно: такое внезапное рассмотрение нашего многострадального закона видимо является следствием умозаключения, что это опять оценщики виноваты.



Из главного в Законе:



1. В очередной раз ужесточаются требования к оценщикам и оценочным компаниям, которые будут оценивать государственное имущество.



2. Законопроект расширяет основания для возмещения убытков за некачественные услуги. Получить компенсацию можно будет не только по факту использования результата оценки, но и в случае невозможности применения такого результата. Например, если суд признает, что отчет не соответствует установленным законом требованиям и не может быть применен.



Жаль, что в этом законопроекте ни слова нет о том, чтобы:



А) Освободить оценщиков-участников СВО от необходимости сдачи квалификационного экзамена на вход в профессию.



Б) Приостановить срок уже действующих квалификационных аттестатов оценщиков в случае их участия в СВО.



С) Отложить для оценщиков Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, подтвердивших свой практический опыт в оценочной деятельности, сдачу обязательного квалификационного экзамена в Москве.



Г) Отменить обязательный очный экзамен в Москве и ввести современные он-лайн системы для приемки квалификационного экзамена.



Д) Изменить принципы квал.экзамена в виде его повторной сдачи каждые три года, заменив его повышением квалификации.



Любые инициативы профессионального оценочного сообщества, исходящие от отдельных ли специалистов, объединения СРО, Национального Совета по оценочной деятельности, блокируются государством без объяснения причин.



Только для специалистов оценщиков отсутствуют хоть какие-то послабления законодательного уровня, которые могут обеспечить оценщику, вернувшемуся с СВО, возможность работать по специальности.

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