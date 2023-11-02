Корпоративная война за стоимость доли в ООО. Главное не война, главное маневры

И в корпоративных войнах «главное не война, главное маневры». История о том, как в результате атаки недружественного 5% участника ООО с требованием выплаты необоснованно завышенной действительной стоимости доли, удалось достигнуть компромисса. И какую роль в этом сыграли эксперты.