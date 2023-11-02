buh_1698678743
Ирина Вишневская
- Клерк с
- 30.10.2023
был вчера в 23:24
- Должность Руководитель
- Место работы ООО
- Город Москва
- expertadvice.ru
Эксперт с 25 летним стажем в области экономики, финансов и оценки. Много работаю с судами. Пишу об интересных кейсах, на которых можно учиться и избегать собственных ошибок. Управляющий партнер аутсорсинговой, консультационно-экспертной компании КГ "ИРВИКОН"
Ради любви или наживы? Или любовь золотом не купишь
История о том, как влюбленный бухгалтер выводила деньги в пользу директора фирмы, и себя не забывала.
Корпоративная война за стоимость доли в ООО. Главное не война, главное маневры
И в корпоративных войнах «главное не война, главное маневры». История о том, как в результате атаки недружественного 5% участника ООО с требованием выплаты необоснованно завышенной действительной стоимости доли, удалось достигнуть компромисса. И какую роль в этом сыграли эксперты.
Главбух с подставой: чем чревато излишнее доверие директора к главбуху
История о доверчивом директоре и недобросовестном бухгалтере будет полезна и собственникам бизнеса, и директорам, и главбухам.