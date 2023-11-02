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buh_1698678743

Ирина Вишневская

Клерк с
30.10.2023

был вчера в 23:24

5 подписчиков 1 подписка

Эксперт с 25 летним стажем в области экономики, финансов и оценки. Много работаю с судами. Пишу об интересных кейсах, на которых можно учиться и избегать собственных ошибок. Управляющий партнер аутсорсинговой, консультационно-экспертной компании КГ "ИРВИКОН"

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Мошенничество

Ради любви или наживы? Или любовь золотом не купишь

История о том, как влюбленный бухгалтер выводила деньги в пользу директора фирмы, и себя не забывала.

Ради любви или наживы? Или любовь золотом не купишь
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Право

Корпоративная война за стоимость доли в ООО. Главное не война, главное маневры

И в корпоративных войнах «главное не война, главное маневры». История о том, как в результате атаки недружественного 5% участника ООО с требованием выплаты необоснованно завышенной действительной стоимости доли, удалось достигнуть компромисса. И какую роль в этом сыграли эксперты.

Корпоративная война за стоимость доли в ООО. Главное не война, главное маневры
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Бухгалтеры

Главбух с подставой: чем чревато излишнее доверие директора к главбуху

История о доверчивом директоре и недобросовестном бухгалтере будет полезна и собственникам бизнеса, и директорам, и главбухам.

Главбух с подставой: чем чревато излишнее доверие директора к главбуху
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