Уголок мракобесия и обскурантизма на Клерке: Кармический Код Предприятия

Зажгите ароматические свечи и включите музыку, лучше всего подойдет композиция «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Примите сто грамм коньяку. Не закусывайте, это приземляет. Приготовьте ИНН предприятия и на втором куплете отбросьте первые четыре цифры, а из оставшихся сформируйте два числа.

Далее одно из чисел начинайте возводить в третью степень а из второго извлекайте квадратный корень. Без калькулятора, в столбик, одновременно, двумя руками. Запишите все мысли, пришедшие в голову. Из получившегося текста выберите три цифры. Это и есть Кармический Код Предприятия.

Каждая цифра в коде имеет свой тайный смысл, расшифровав который вы познаете истинное предназначение предприятия, его кармический путь и задачи, угрозы и возможности, короче говоря, узнаете, заплатят ли вам как договаривались или будет как всегда.

НОЛЬ

Ноль символ круга, круговорота, и оттуда не выбраться. Предприятие изначально мертворожденное по одной простой причине. Идея стать предпринимателем в голове директора уже крепко засела, а идея как зарабатывать деньги даже не замаячила на горизонте. В ожидании озарения будете сдавать нулевую отчетность, за которую вам платить не будут. Идеи, как заработать - нет, денег тоже нет, нуи отчетность нули. Платить нечем и не за что. Задача - осознать себя дебилом в конкретной ситуации и больше в таковую не попадать.

ЕДИНИЦА

Это символ новизны, первого раза, вобщем дилетантизм в чистом виде. Это прожекты типа «ща по быстрому поднимем бабла на бирже/на ставках/на крипте». Один шаг до нуля, но могут быть и отскоки вверх, правило «Дуракам всегда везет» работает как часы. Однако толку от отскоков ноль, потому как срабатывает другое правило, тоже как часы - «Надолго ли дураку стеклянный мужской половой орган». Отчетность ненулевая, с дикими головняками, и первое время будут платить. Задача - свалить оттуда вовремя пока не началось.

ДВОЙКА

Символ удвоения. Фактически окажется, что работы в два раза больше, чем договаривались. Не одно юрлицо, а два («да оно маленькое совсем, и оборотов почти нет»). Выяснится, что нанимали на разовые работы людей и платили им зарплату через банк прям как зарплату, и девять человек это среднесписочная, а застрахованных лиц тридцать два. Задача - научиться считать объем работы и больше так не пролетать.

ТРОЙКА

Тройка удалая, лошади с санями, пьянка-гулянка и цыгане с медведем. Бухают все! При этом заказы есть, работы сдаются и принимаются, деньги на счет поступают регулярно. Однако, периодически предпринимаются попытки начать трезвый образ жизни. В такие минуты жизнь на предприятии замирает в ужасе. Потому что сразу врубаются на всю катушку все мыслимые и немыслимые регламенты и контроль трудовой дисциплины. Заказчики обходят предприятие стороной, деньги стремительно заканчиваются. К счастью, праздников в календаре навалом, и нет повода не выпить. Задача - не спиться.

ЧЕТВЕРКА

Символ стабильности. Ничего не меняется в течении нескольких лет. Одна и та же выручка и зарплата, можно даже учет не вести, просто скопировать прошлый год. В отчетности только дата меняется. Задача - набрать себе побольше таких клиентов.

ПЯТЕРКА

Пятерка символ отличного. Все должно быть на отлично. Отчетность сдавать только на пятерки. Пришло требование - ужас ужасный, как такое могло случиться в такой отличной фирме??? Истерика на три дня с поиском виновных и наказанием в виде публичного позора с валянием в грязи. Задача - распознать на стадии переговоров и быстро унести ноги.

ШЕСТЕРКА

Деньги как зло в чистом виде, например микрофинанс или пирамида. Фирма не сеет, не пашет, не поет, не пляшет, там деньги делают деньги, как люди делают людей. После них карму не отмоешь ничем. Но платят хорошо. Задача - сделать выбор между добром и злом. Или выбрать, на светлой стороне ты или на темной. Там еще таблетки были - красная и синяя, тоже на выбор. Или курица - рыба.

СЕМЕРКА

Символ удачи, фарт. Онлайн казино или лига ставок. Красивое место, веселые люди, все пучком, платят вовремя, пока сам не играешь. Фортуна ведь дама такая, с жопой, может и развернуться, и обнаружишь однажды, что должен работать бесплатно пятьдесят два года. Задача - не подсесть на игру.

ВОСЬМЕРКА

Бесконечность. Во всех вопросах. Все длится бесконечно - переговоры, подписание договоров, оплата, согласование отчетности - все тянется изо дня в день, как будто директор бессмертный и вообще никуда не торопится. Не платят вообще никогда, всегда находятся какие-то замечания к работе, требующие всестороннего обсуждения и дальнейшего устранения. Задача - сразу распознать и уйти быстрым шагом в светлую даль.

ДЕВЯТКА

Перевернутая шестерка. Деньги - добро. Фирма тоже не сеет не пашет - некоммерческий проект типа ТСЖ, гаражного кооператива или общества садоводов. Платят практически ничего, хоть и регулярно, так что здесь не столько экономический смысл работать, сколько развлекательный. Ну где вам еще в кассу в качестве взносов будут сдавать живого кролика вместо живых денег. Задача та же - сделать выбор.

ПРИМЕРЫ СОЧЕТАНИЙ

123

Это два школьных друга, два года назад с перепугу открывшие ООО-шку и к ней стопицот расчетных счетов во всех банках, раздобывших их телефоны, и заработавшие на комиссиях свой, как им показалось, капитал. После чего стали заниматься всем подряд, от организации сети мелких парикмахерских до ремонтов помещений. Нули полные в законодательстве, потому и ищут хоть кого нибудь грамотного. Учета нет в принципе, документооборот в коробке из под бананов. Побухивают для храбрости и единения, с трезвыми разговаривать невозможно потому как на трезвую голову у них диаметрально разные мнения. Работать с ними можно, только если совсем мало клиентов.

456

Стабильная, денежная, дисциплинированная фирма с жесткими регламентами. Занимается чем-то финансовым. Выносит мозг очень профессионально. Отчетность согласовывают отдельным регламентом. Дресс-код. Подпорченная карма. Дисциплина и порядок. Из года в год, одно и то же. Хороший клиент, главное прикинуться своим и карму чистить почаще.

789

Здесь денег практически нет, но зато масса нескончаемых развлечений. Жизнь будет бить ключом!

666

Число Сотоны, фирма занимается темными делишками типа обнала или НДС. Платят до фига, не требуют ничего кроме соблюдения сроков сдачи отчетности. Карма в хламину на три поколения вперед. Опять же, работать с ними или нет - это всего лишь выбор.

777

Фирма счастливчик. Практически не платит налоги, налит старыми добрыми способами и все сходит с рук. Правда бухгалтеры меняются регулярно по непонятной причине. Учёт завален, но никого это не тревожит. Все ходят счастливые. Не надо с ними работать. Ну форменные идиоты.

999

Это не совсем фирма. Кучка самозанятых блогеров, торгующих волшебством. Кто и за сколько у них покупает - страшная военная тайна, которую не откроет никто под самыми лютыми пытками. Платят три копейки и только при угрозе физического насилия. Так себе клиенты.

С вами был уголок мракобесия и обскурантизма на Клерке.

До новых встреч!