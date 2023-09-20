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Бухгалтерия ада слушает
Общество

Мысли про онлайн-курсы для бухгалтеров: нынче быть идиотом не стыдно

Во-первых, потому что это тренд. Во-вторых, мы стали терпимее, потому что нервов на всех не напасешься. Можно даже консультировать и советы давать в чем не разбираешься, или разбираешься, как тебе кажется.
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Мысли про онлайн-курсы для бухгалтеров: нынче быть идиотом не стыдно

Как-то хотела записаться на консультацию (не важно какую), и дама мне говорит:

Так, на какое число записать, не помню в сентябре 31 день или 30? Сейчас погуглю.

Все, занавес, расхотелось. 33 дня в сентябре, а в августе 45.

Или, помню, записалась на курс по литературе, а лектор говорит:

Вот Лермонтов, когда «Горе от ума» писал, или не помню кто.

Шо?!!! У меня глаз задергался, думаю, ну ща... в чате его разнесут... а нет, все молчат. То ли сами такие, то ли тоже офигели.

Была у меня одна дама в клиентках, закрыла бизнес, не попёр. Сейчас её в коучах вижу. Научит нас как зарабатывать деньги и вести бизнес.

Ну вы поняли, что это все молодое поколение. Может и раньше так было, но как говорится, пока не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок. А сейчас че? А сейчас покупаем курсы и запускаем воздушные шарики для исполнения желаний на 31 сентября. Главное, девочки и мальчики, верить в себя и позитивный настрой.

Помните, когда домашние компьютеры только появились, в книжных магазинах были книжки о компьютерах отдельно для идиотов, «для чайников», и отдельно для умных. Все были довольны, и процесс, как говорится, попер куда надо.

А сейчас что? Разброд и шатание. Предлагаю весь контент метить специальным знаком «для идиотов», чтобы умный сразу посмотрел и не пошел туда. Не сворачивал кровину ни себе ни людям. Знак может быть например такой — перечеркнутые грабли, или просто кирпич. В общем, это на подумать. 

И все-таки, когда уже ум войдёт в моду. Доживу назло до этого периода.

Бухгалтерия ада слушает

Бухгалтерия ада слушает

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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